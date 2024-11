Pascual murió cuando estaba limpiando el colegio destruido por la DANA en Massanassa: "Era un gran apasionado al toro"

Pascual López tenía 51 años de edad y era vecino de Moixent, un municipio de la comarca valenciana de La Costera. Estaba casado, tenía dos hijas y se ha convertido en una víctima colateral de la DANA que sufrió Valencia el pasado 29 de octubre.

Trabajaba desde 2020 en la empresa pública Tragsa y falleció la mañana del pasado domingo mientras participaba en los trabajos de limpieza del colegio Lluís Vives de Massanassa, uno de los centros escolares destruidos por esta catástrofe natural.

Los hechos ocurrieron este domingo poco antes de las 12.00 horas. Tras conocerse el suceso, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, convocó una "reunión de urgencia" en el Palau de la Generalitat con representantes de Tragsa y la Conselleria de Educación para analizar "todas las actuaciones".

Al terminar el encuentro, el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, aseguró que el derrumbe había sido "imprevisible" y que sucedió cuando los empleados estaban actuando en un porche en el exterior del edificio.

En este sentido, puntualizó que "en ningún momento había un informe que dijera que el edificio corría riesgo de colapsar".

Luto en Moixent

La muerte de Pascual ha dejado consternado a su pueblo, de poco más de 4.000 habitantes y situado a unos 70 kilómetros de Massanassa.

El Ayuntamiento mostró sus "condolencias y solidaridad" e hizo llegar "el más sincero apoyo y afecto a la familia en estos momentos tan dolorosos".

Además, trasladó "un mensaje de ánimo" a sus familiares y ofreció "la plena disposición en todo aquello que pueda ser necesario". Este lunes se convocó un minuto de silencio en señal de luto y las banderas ondearán a media asta los próximos días.

Pascual era un gran aficionado al mundo del toro y seguidor de los bous al carrer, los festejos taurinos típicos de la Comunitat Valenciana. El colectivo Bou i Corda de Moixent lamentó la muerte de su vecino y difundió en sus redes sociales una imagen de Pascual en las fiestas del pueblo.

"Bou i Corda lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Pascual López Martínez. Un referente en el mundo taurino, sobre todo en Moixent. Estamos consternados ante la triste noticia".

El colectivo trasladó "nuestro más sentido pésame a su mujer, a sus hijas y a su familia; también a todos sus amigos". "Siempre te recordaremos como un gran apasionado al toro. Gracias por todos los buenos momentos. Descansa en paz".

"Ha sido para mi un grandísimo y muy buen compañero de trabajo, un muy buen amigo. Siempre para él lo primero era su familia, que estuviera bien, por eso sé que dónde quiera que esté velará por vosotras. Descansa en paz, compañero, siempre te recordaremos", respondió uno de sus amigos a la anterior publicación.

Investigación

La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso y la investigación determinará las causas del suceso.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes, del PP, explicó sobre el derrumbe que el Ayuntamiento "ni ha contratado con Tragsa ni es el responsable en este momento de lo sucedido".

"A nosotros se nos informa, en un primer momento, de que van a venir arquitectos de la Conselleria de Educación para evaluar los daños y estos técnicos son los que hacen los informes para ver si los trabajos que se tienen que hacer en los colegios y sin son de más magnitud o menos", respondió a preguntas de los medios.

En este momento, dos centros educativos de Massanassa -los CEIP Lluís Vives y Ausiàs March- catalogados en nivel "rojo" y, por ello, el alumnado ha sido trasladado a Valencia y a Alcàsser.

Sin embargo, en el IES de Massanassa sí se está ya está dando clases, e, incluso, se acoge un curso formativo de Catarroja, porque este instituto "solamente requirió de trabajos de suministro eléctrico".

Estado en el que quedó el colegio de Massanassa. EUROPA PRESS / J. GIL

"Todos estos trabajos los hace, repito, la Conselleria, que es, al final, la responsable de los centros educativos", puntualizó.

Paco Comes relató que el Ayuntamiento "no hace informes técnicos, porque no es su competencia" y sí confirmó que difundió un bando el 7 de noviembre instando a la población a no entrar al colegio.

"Pero no porque tuviésemos un informe que hubiésemos hecho nosotros o supiésemos que estaba mal o no la infraestructura. Eso lo tiene la Conselleria".

En concreto, aquel día, en las redes sociales del consistorio, se hizo pública la advertencia: "Se prohíbe a toda la población, por precaución, la entrada a los colegios Lluís Vives y Ausiàs March, ante el aviso de posible derribo".

Asimismo, expuso que, "evidentemente, el colegio es un centro que se va a tener que hacer nuevo, aunque no tiene nada que ver con el nivel rojo". "El nivel rojo es porque ahí no se va a poder dar clase. Por eso están (los alumnos), en este momento, reubicados".

El alcalde destacó que "el informe final que dirá si el colegio, con toda seguridad, sí que se va a tener que hacer nuevo, va a venir".

"Por lo tanto, nosotros no tenemos, como Ayuntamiento, ningún certificado ni ningún informe hecho por nosotros ni nada, porque no lo tenemos que hacer".

La principal pregunta que rodea esta muerte es conocer por qué Pascual y su compañero estaban limpiando un centro que tenía que demolerse por los efectos de la DANA.

Labores de limpieza

Preguntado por si estaba informado de que se iban a realizar labores en el colegio done se registró el accidente, el primer edil respondió que hace una dos semanas la Conselleria "comunicó que se ponían a trabajar en evaluar primero los daños de cada colegio en toda la zona afectada por la DANA".

"A mí me dicen ellos que van a tener que evaluar los daños, pero eso depende la Conselleria, y luego ellos hacen un contrato con Tragsa para trabajar; es un tema que nosotros desconocemos"

De hecho, explicó que en el Cecopal no se coordinan esos trabajos. Preguntado por las declaraciones del conseller afirmando que los profesionales estaban realizando labores de limpieza, el alcalde respondió: "Yo eso no se lo puedo asegurar, porque, al final, nosotros nos pasamos las últimas tres semanas la vida pidiendo cosas".

"El Ayuntamiento ni ha contratado con Tragsa ni es el responsable de lo sucedido", ha insistido el responsable municipal, que ha vuelto a lamentar "profundamente" la desgracia del trabajador fallecido.

"Nosotros sabemos que (el colegio) está mal, decimos que la gente no entre allí y balizamos con Policía Local y pedimos a la Conselleria que ponga vallas... Lo tenemos que decir para prevenir, pero no tenemos el informe de lo dañada que está esa estructura, porque nosotros no somos los que tenemos que hacer eso", repitió.

En este punto, recordó que el día de la DANA él publicó un bando suspendiendo todas las actividades.

"No hubo niños en el polideportivo ni haciendo cualquier otra actividad que se hace a diario. Lo hicimos porque creímos que lo teníamos que hacer y creo que salvamos vidas".

El primer edil instó a esperar a ver las conclusiones de la investigación forense y judicial que se está llevando a cabo sobre las circunstancias del siniestro.

Mientras, desde el PSOE, José Muñoz, portavoz en Les Corts Valencianes, consideró "evidente" que la muerte de Pascual era "evitable", dado que la situación del centro era de "peligro de derrumbe" y la entrada al mismo "estaba prohibida".

"¿De verdad era imprevisible que eso pudiera pasar? Desde mi punto de vista, creo que no", defendió en una entrevista en À Punt.