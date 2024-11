La emotiva canción de un profesor de Valencia con sus alumnos en homenaje a las víctimas y afectados de la DANA

De la terrible tragedia de la DANA nacen homenajes a víctimas, afectados y voluntarios; muchos con fines pedagógicos. Es el caso de Diego Cebrián, profesor del colegio Castellar l'Oliveral de Valencia, quien ha compuesto una emotiva canción que interpreta junto a sus alumnos.

La melodía, titulada El pueblo unido, se ha compartido en la plataforma de YouTube. En la grabación aparece Cebrián con el alumnado de quinto y sexto de primaria y ya tiene más de 12.000 reproducciones.

El docente dedica la canción a "los que cayeron, los que perdieron y los que ayudaron". Este ha sido su método para enseñar música y hacer desconectar a los pequeños de la situación que muchos de ellos viven.

"Después de la tormenta inesperada, que nos dejó sin casa y sin palabras. Después de tocar fondo en esta etapa, cayeron miles de héroes sin capa y ahora pienso que...", entona al inicio Cebrián, al piano.

Sigue el estribillo, que dice lo siguiente: "Somos la unión de mil latidos. No hay nada más fuerte que este pueblo unido. Miro hacia atrás lo que he aprendido: no hay nada más fuerte que este pueblo unido", corean también sus alumnos, implicados ante la propuesta de su profesor.

Una de las alumnas se lanza a interpretar un par de versos. Lo hace como solista: "Después de ver como perdimos todo, sacamos fuerzas entre tanto lodo. Después de ver al niño y al abuelo, remando juntos hasta alzar el vuelo".

El videoclip mezcla recursos que se han viralizado de la DANA, como la marea de voluntarios que acuden a la zona afectada para ayudar, imágenes de la propia riada o de incluso rescates que se realizaron aquel fatídico 29 de octubre.

"Emocionante", "Hermoso, un canto lleno de fuerza y esperanza", "Gracias por este trabajo", son algunos de los comentarios positivos que ha recibido Diego Cebrián por su iniciativa.

Un refugio

Volver a la escuela permite a muchos niños y niñas evadirse de su nueva realidad, ya que también han sufrido las consecuencias de la riada. A algunos les afectó ver su colegio destrozado a los pocos días de la catástrofe.

El CEIP Castellar l’Oliveral fue el primer colegio en reanudar las clases dentro de las zonas afectadas por la DANA en las pedanías de Valencia.

La reapertura de los centros educativos y su puesta en marcha fue fundamental para los padres que siguen con las tareas de limpieza de sus hogares y comercios.