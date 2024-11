Rei Ortolá, el valenciano que emocionó a 40.000 almas en Mestalla: "La canción nació en clase con mis alumnos"

Partido cargado de lágrimas y muchas emociones el que se vivió en Mestalla el sábado, un 23 de noviembre que pasa a la historia del valencianismo y de Valencia.

25 días después de la tragedia de la DANA en la Comunitat Valenciana, que deja más de 200 personas fallecidas y varios desaparecidos, el fútbol volvió al estadio de Mestalla. El Valencia - Betis era una cita muy simbólica y así se quiso tratar, con todas las víctimas y afectados por el desastre bien presentes en el recuerdo.

Como hiciera el Levante UD la semana pasada, el Valencia CF puso a la disposición de sus socios abonados de los municipios más afectados por la DANA del 29 de octubre un servicio de autobuses gratuito para que puedan asistir al partido.

La senyera de la Comunitat Valenciana, colocada en el centro del césped, fue la protagonista en un acto de homenaje antes del partido. También lo fue un minuto de silencio que se celebró junto a la interpretación del himno regional con dolçaina.

Y el valenciano Rei Ortolá emocionó a más de 40.000 almas reunidas en el estadio valenciano cuando interpretó Voces de Valencia, un tema que compuso tras ayudar a amigos a limpiar sus casas y que se ha convertido en todo un himno.

A veces las palabras no bastan para expresar lo que llevamos dentro. Es en la música donde encuentro palabras, refugio y mi forma de compartir lo que siento. Esta canción es la manera de dar voz a Valencia y los valencianos", manifestó en declaraciones a EL ESPAÑOL horas antes de salir al césped a cantar.

Músico por vocación

Rei Ortolá se llama Ramón, es natural de Llíria, la ciudad de la música, y ahora tiene 29 años. Es maestro y compuso su primera tema con 19 años. 10 años después, Voces de Valencia le ha dado una popularidad enorme.

En Llíria, la música y el fútbol son más que pasatiempos; son modos de vida. Así lo recuerda Rei.

"En Llíria, o eres músico o juegas a fútbol, o las dos cosas. Tocaba el piano en la banda Primitiva y entré en el conservatorio. La música se quedó dentro de mí, veía que era una buena manera para expresarme".

Aunque Rei no fue directamente afectado por la DANA, su compromiso con los amigos y vecinos en la zona cero fue inmediato y profundo. "Desde el primer día tengo amigos en la zona cero y el día 30 de octubre estábamos allí viendo a los voluntarios y las familias afectadas que habían perdido tanto".

Rei sintió una gran necesidad de expresar sus emociones: "Yo tenía una necesidad enorme de expresar algo. Cuando tengo una emoción dentro, que no sé explicar nunca con palabras porque me expreso fatal, lo hago con una canción y así surgió".

La inspiración

Esos días, llegaba a su casa cargado emocionalmente después de ayudar a la gente y necesitaba canalizar todo lo que sentía. La inspiración para la letra de la canción comenzó en su regreso a las aulas como maestro.

"Hicimos una dinámica con los niños porque llevaban muchos días sin venir a clase. Tenían muchos familiares en la zona cero. Para canalizar todas esas emociones hicimos una actividad que consistía en expresar lo que habíamos visto esos días".

Durante esa actividad, los alumnos preguntaron a Rei si él también se expresaría. "Me puse a hacerlo, ellos vieron cómo escribía este tema. La canción nació en clase con mis alumnos. Ellos han aprendido que te puedes expresar de mil maneras y fíjate dónde ha llegado la canción".

Después de escribir la canción, Rei envió la letra a su productor con miedo de no haberle dado la delicadeza necesaria.

"Se la mandé a mi productor con mucho miedo. Me dijo vente mañana y la grabamos que esto tiene que llegar a la gente. Se lanzó al día siguiente, no había ninguna estrategia ni nada, era un regalo para las personas voluntarias. Rápidamente, las redes empezaron a arder".

La respuesta fue abrumadora. "Hay gente que me ha dicho que no había podido parar un momento y llorar, porque todo ha ido muy rápido, y que con esta canción lo han conseguido".

Voz a las emociones

"Me he dado cuenta de algo, algo que ya sabía, las personas estamos hechas para amar a los demás. Esto ha despertado en los jóvenes algo muy grande. Estamos hechos para amar, el ser humano es eso, es lo que nos diferencia de todo lo demás".

La canción ha resonado profundamente en la Comunitat Valenciana, llegando incluso a ser escuchada en el estadio del Levante la semana pasada. "Me pidieron permiso y ese día no pude ir porque estaba de boda de un familiar cercano. Cuando me empezaron a llegar los videos no me lo podía creer."

Rei Ortolá no solo ha creado una canción, ha dado voz a las emociones y experiencias de una población afectada por esta tragedia, recordando el poder de la música para sanar y unir a las personas en los momentos más difíciles.