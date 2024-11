Las denuncias contra los raperos Ayax y Prok por abusos: "Me hizo heridas en la boca y me metió la mano en el pantalón"

"Leyendo uno de los testimonios de las mujeres, estaba viendo a Prok", relata una fuente del entorno de los gemelos raperos de Granada a EL ESPAÑOL. Se refiere a lo ocurrido con Ayax y su hermano, que han sido acusados en las redes sociales de violencia machista. Al entorno de los cantantes no le ha "resultado 100% extraño" lo ocurrido.

La cuenta de Instagram @denunciasgranada ha publicado, desde la pasada semana, 80 relatos similares en los que se narran encuentros personales y sexuales de los hermanos con mujeres de distintas edades y de ciudades diferentes. En ellos, se relatan episodios violentos.

Estas publicaciones han salido a raíz de que Cristina Fallarás, periodista que hace unas semanas sacó a la luz testimonios que provocaron el caso Errejón y que este miércoles presenta su libro No publiques mi nombre, publicara un testimonio que inculpaba a los hermanos.

En realidad, no era la primera vez que esto ocurría. Algunas mujeres de Granada ya habían denunciado hace años en las redes sociales los problemas que habían tenido con los hermanos. Al salir señalados en uno de los testimonios publicados por Fallarás, decidieron abrir una nueva cuenta en la que recoger más relatos similares. Esta vez, han acumulado testimonios de mujeres de más ciudades, han logrado que se les crea y han puesto en jaque el lanzamiento del próximo disco de los raperos, que en teoría debería ver la luz la semana que viene.

Quienes conocen a los hermanos reconocen a EL ESPAÑOL que sabían que habían tenido algunos problemas en sus relaciones personales, aunque no del calado de algunas acusaciones.

Una exnovia de Prok ha salido a señalarle por lo que vivió a su lado. La joven ha explicado en TikTok que "tenía la sensación de estar con un demonio". "Lo peor que yo he podido vivir, no está en esos relatos, no es ni un 20%. Creo lo que dicen todas las víctimas, cada relato de esa cuenta. No tengo la menor duda, ninguna".

"La razón principal" de contarlo ahora "es que ellos no se aprovechen más de su fama" para estar con "chavalitas que no han empezado ni a vivir. Chicas muy, muy jóvenes. Yo sabía con quién estaba. He sido anulada, no engañada. Me costó mucho salir porque cuesta reconocerse como víctima. Y cuesta hablar de ello porque es reabrir heridas", explica la exnovia del rapero, que le señala personalmente a él.

"Son muchos años, han salido de rositas y es hora de que esto pare. Espero que sea la definitiva", apostilla la expareja del rapero.

No ha sido la única. A colación de estos testimonios, también han aparecido publicaciones de artistas como Carolina Yuste, que fue compañera de Ayax. La actriz subió un post a Instagram en el que dice: "Si os hubieseis esforzado un poquito nada más en escuchar. Un poquito nada más en aceptar, reconocer y reparar. Quizá, solo quizá, no hubiésemos necesitado esta forma de vómito. Así que ahora, compañeros, tan asustados y tan asombrados por la explosión, tan llenos de espanto por el señalamiento. Ahora, tan llenitos de conversaciones entre vosotros en los que debatís sobre si es lícito o no publicar en redes los nombres de los agresores. Callaos por favor, callaos".

Los testimonios

Los episodios relatados dejan entrever prácticas abusivas con adolescentes de 17 años, algunos de tiempo atrás. El primero de ellos ocurrió hace años, cuando aún los hermanos no eran famosos, y la implicada tenía la edad mencionada.

"Me acerqué a él, y maldita la hora que lo hice, para decirle que me gustaba mucho su música. En seguida, me invitó a una copa y empezó a darme conversación. Yo lo idolotraba, así que pensé: qué suerte que se ha fijado en mí", comienza la denuncia.

"Cuando pasó un rato empecé a sentirme extraña, mi cuerpo no respondía y le dije que me sentía mal. Me dijo que le acompañase al coche de sus amigos, que estaban fuera, para que tomase el aire. Cuando salimos, no sé en qué momento, no había ningún coche, y me vi sola con él en mitad de un descampado. Cuando me vi allí, sin poder pedir ayuda, me bloqueé, me empezó a besar como un bestia y me hizo varias heridas en la boca y me metió la mano por debajo del pantalón", relata la mujer.

"En ese momento, un amigo mío, mi salvador, me encontró y me sacó de allí, si no, no sé qué hubiera sido de mí. Estuve sangrando por la boca y por mis zonas íntimas más de una semana", apunta. "Sin hablar del trauma que pasé después", insiste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denuncias Granada (@denunciasgranada)

La historia continúa con episodios posteriores: "Lo volví a ver varias veces después. Sentía pánico, pero él me hablaba como si no pasase nada. Hasta yo pensé que el problema era mío. A día de hoy, casi 10 años después, no he vuelto a disfrutar mi sexualidad y me sale por todas partes cómo él está triunfando en la vida. Sé que se lo hizo a más niñas, por eso me he armado de valor para hablar".

A raíz de este mensaje, han llegado el resto de relatos. En ellos, se acusa a los hermanos, por separado, de haber participado en escenas similares a lo largo de los años con distintas mujeres y de hacer "exactamente lo mismo en todas las ciudades donde dan conciertos".

Son muchas las mujeres que aseguran no recordar nada tras consumir alcohol o drogas con los raperos. "[A mi amiga] le invitó a una copa y no recuerda la noche", dice una de las mujeres. Otra de ellas señala que le "agarró la mano y se la metió en la polla". "Se puso un par de rayas de coca en mi culo sin preguntar", afirma otra de las denunciantes.

Muchas comentan que tanto Ayax como Prok "han mantenido relaciones sexuales con menores de edad". También hay acusaciones dentro de la cuenta de Instagram al dj de ambos, sin mencionar quién es.

Sin redes sociales

A raíz de lo publicado la agencia de representación con la que trabajaban se ha desvinculado de los artistas. "Taste The Floor suspendió hace ya varios días toda su vinculación laboral y artística con Ayax y Prok, ante las numerosas y gravísimas acusaciones que han salido a la luz en las últimas semanas. Desde nuestra organización rechazamos contundentemente cualquier acto de violencia machista y confiamos en una investigación judicial justa y completa. Y seguiremos actuando en todo momento con responsabilidad y respeto hacia nuestra comunidad", explicaron.

Los hermanos han borrado todo su rastro de las redes sociales tras lo ocurrido. No obstante, antes de eso emitieron un comunicado defendiéndose, poniendo nombre fehaciente a las acusaciones al darse por aludidos.

"Hace unos días se abrió una cuenta en la que se nos difama sin ningún tipo de límite", comienzan diciendo los hermanos. Ayax y Prok aseguraban que "se han dicho disparates muy grandes, y no sabíamos cómo plantear este asunto, pero obviamente queremos desmentir todo lo que se ha dicho, sin duda".

Los raperos aducen que quienes les conocen saben qué tipo de personas son. "Somos buenas personas y comprometidas con todas las causas sociales, sin excepción, desde 2015", decían los hermanos en su comunicado.

Lo tildaban de "ataque" a ellos y a su "trabajo, sus proyectos, sus ilusiones". Y avisaban de que intentarían "encontrar a las personas que hay detrás de todo.

Esto último, aseguraban, lo hacen para "sentar un precedente para que no se pueda difamar a una persona desde el más absoluto anominato, sin pruebas y sin presentar denuncia alguna".

"Mientras ese testimonio se aclara a esa persona la estás matando y una vez se demuestra que es falso, el daño ya está hecho", decían los raperos, que acababan dando gracias a quienes les han apoyado.

Por el momento, la Policía no ha podido asegurar a EL ESPAÑOL si hay o no denuncias presentadas en comisaría contra los raperos. Queda en el aire si finalmente verá la luz el disco que los hermanos tenían preparado para sacar en las próximas semanas. También si se realizará la gira Gemelos Tour, preparada para 2025, después de las acusaciones publicadas.