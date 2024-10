1946. Habían transcurrido sólo siete años desde el final de la Guerra Civil y España vivía tiempos difíciles. En este contexto, los hermanos Diego, Ángel y Josefina Zamora, junto a su marido, Emilio Restoy, decidieron crear una empresa. Unos años antes habían empezado a comerciar desde Cartagena (Murcia), “pero hasta ese momento no empezaron a sembrar la semilla de lo que es hoy Zamora Company”, explica a EL ESPAÑOL | Porfolio Esther Aguirre Zamora, tercera generación de la familia y nieta de uno de los fundadores de la compañía.

Esta empresa, que cuenta ya con 77 años de historia, está detrás de varias marcas de vanguardia. En el mundo de los licores, es la alma mater de Licor 43. En el de los vinos, es la compañía que ha llevado a las Bodegas Ramón Bilbao al liderazgo y al prestigio que aglutinan estos vinos de origen riojano. De los 100 años de historia que cumple la bodega fundada por Ramón Bilbao Murga en 1924, 25 le pertenecen a la familia Zamora. Ellos son los artífices de llevar estos caldos a la vanguardia nacional e internacional.

La empresa familiar Zamora Company, de esta forma, no sólo le sigue dando brillo al Licor 43 tras casi 80 años de historia, sino que el grupo especialista en bebidas espirituosas y vitivinícolas también mima con esmero la calidad de los vinos Ramón Bilbao o las ginebras Martin Miller's, entre otras. Por ese trabajo, la compañía encabezada por la familia Zamora cerró 2023 con una facturación de 268 millones de euros. Una cifra que la primera generación de los Zamora no llegó a imaginar cuando levantó, con mucho esfuerzo, una compañía en aquella España de posguerra.

De izquierda a derecha, los matrimonios: Diego Zamora y Caridad Zamora, Ángel Zamora y Ana Pedreño, y Josefina Zamora y Emilio Restoy. Cedidas

A la izquierda, Ángel Zamora y Ana Pedreño, junto a Diego Zamora y Caridad Zamora. Cedida

“En ese contexto, Diego, Ángel, Josefina Zamora y Emilio Restoy empezaron a comerciar Licor 43 desde Cartagena. Cuenta la leyenda que ese licor, hecho con 43 ingredientes naturales, se basa en el licor mirabilis, hecho y transportado por el Imperio Romano desde hace miles de años. Ese fue el primer producto que vendía la primera generación. Es más, tenemos pruebas de que en los años 50 ya los exportaban a países como Noruega”, explica Esther Aguirre Zamora (Cartagena, 1985), consejera y vicesecretaria de Zamora Company y presidenta del Órgano de Familia de la compañía.

Tres ramas, una familia

Aunque Diego Zamora, el mayor de los tres hermanos fundadores, fue el primer presidente de la compañía, lo cierto es que desde los inicios de Zamora Company todas las ramas de la familia Zamora han participado en la entidad. Es la empresa de todos; la casa de todos hasta el punto de que en la actualidad todos los accionistas que sustentan la empresa tienen el apellido Zamora. Ya sea en la primera posición o en la cuarta. Todos ellos descienden de cada una de las tres ramas de la familia, pero y pese a todo, siguen unidos.

“En la pasada Navidad, por ejemplo, nos juntamos unas 65 personas de toda la familia. Antes nos sentábamos con nuestros más allegados, pero ahora nos encanta mezclarnos y compartir”, dice Esther Aguirre, quien, en 2017, contribuyó a impulsar un acuerdo de familia “para conservar los valores fundacionales”, además de establecer un protocolo de acceso a la empresa. Llevar el apellido Zamora no garantiza acceder a la entidad detrás de Licor 43 y las Bodegas Ramón Bilbao, sino que la decisión responde a la “meritocracia”.

Así fue como llegó a la entidad en 1996 José María de Santiago Restoy (Melilla, 1956), actual presidente de Zamora Company. Como su prima Esther, también pertenece a la tercera generación de la familia y es descendiente de la rama familiar de los fundadores Josefina Zamora y Emilio Restoy. Ellos tuvieron un hijo y una hija, María de los Ángeles Restoy Zamora, que a su vez se casó con un militar llamado José María de Santiago. Tuvieron cinco hijos siendo el mayor el actual presidente.

“Aún recuerdo que a mi padre le impactó que no quisiera seguir en la carrera militar, como él. Yo admiraba su trabajo, pero siempre tuve una relación estrecha con mi abuelo, Emilio Restoy. Le admiraba tanto que decidí seguir sus pasos en el mundo empresarial y, por ello, me licencié en Derecho y Económicas en ICADE”, confiesa a este semanal José María de Santiago Restoy.

Pero, como se ha avanzado, ser el nieto de Josefina Zamora y Emilio Restoy no le garantizaba a José María de Santiago trabajo en Zamora Company. Por ello, hasta 1996, el actual presidente se dedicó a trabajar en un banco americano, alejado de los asuntos familiares a nivel empresarial. Ahí se curtió en lo profesional y su abuelo, el fundador Emilio Restoy, nunca le perdió la pista. Siempre seguía con especial cariño a su nieto.

“Cuando tenía 40 años ocurrió algo que me emocionó mucho. Mi abuelo, Emilio Restoy, era consejero de la compañía, pero ya tenía una edad, así que un día me dijo: 'Cuando cumplas 43 años, si estás formado y preparado, dejaré mi puesto en el consejo para que entres tú en mi sustitución'. Para mí fue algo muy importante porque de alguna manera mi abuelo confiaba en mí y era una persona a la que siempre admiré. Llegado el momento, con 43 años, se propuso mi ingreso y se votó que sí por unanimidad”, recuerda, con especial cariño, el presidente de Zamora Company.

José María de Santiago ya contaba con una trayectoria laboral que le avalaba, por ello, la meritocracia jugó en su favor. Lo mismo que le ocurrió a Esther Aguirre Zamora. Ella es nieta de Diego Zamora y Caridad Zamora e hija de Esther Zamora Zamora, una de los seis hijos que tuvo el matrimonio. Estudió Derecho y se decidió durante seis años a trabajar en un servicio jurídico. “Yo estudié y me preparé para ser abogada procesal, porque lo que me llamaba la atención es litigar en los juzgados, pero cuando era presidente Emilio Restoy, tío de José María y miembro de la segunda generación, me llamó para incorporarme en la empresa y, a partir de ahí, he ido escalando desde abajo”, explica Esther.

La tercera rama de la familia Zamora es la que iniciaron Ángel Zamora y su mujer, Ana Pedreño. Él, que llevaba temas comerciales, falleció muy joven, “con 40 años”, y Ana se quedó sola con sus tres hijos: Juan Ángel, Josefina y Rafael. Esta rama, evidentemente, también tiene una importante participación en la entidad de Licor 43 y las Bodegas Ramón Bilbao. Tanta que “en la actualidad Zamora Company tiene siete consejeros: dos de cada una de las tres ramas de la familia Zamora y uno que es independiente”, indica José María de Santiago.

José María de Santiago, presidente de Zamora Company, y Esther Aguirre, consejera. De fondo, los retratos de los cuatro fundadores de la empresa. Gustavo Valiente EL ESPAÑOL

De comprar Ramón Bilbao al futuro

Pese a que los Zamora le tienen un cariño muy especial a Licor 43 al ser la bebida espirituosa que lo inició todo, lo cierto es que desde los años 70 ha habido un proceso de diversificación de marcas. Y, sin duda, uno de los hitos más importantes ocurrió en 1999, con la compra de las Bodegas Ramón Bilbao. “Entonces mi tío, Emilio Restoy, era el presidente y él fue el auténtico impulsor de la entrada de Zamora Company en el mundo del vino”, explica el actual presidente, José María de Santiago Restoy.

El presidente, de hecho, confiesa que la de Ramón Bilbao no fue la primera bodega que visitaron los miembros del consejo antes de acometer la operación, “y ni siquiera era la más barata”. “Pero vimos la posibilidad de introducir la cultura de nuestra empresa familiar, la cultura de Diego Zamora… Encajaba muy bien con lo que había en aquel momento en Ramón Bilbao. Había mucho que hacer y nosotros creímos que podíamos aportar mucho para ayudar a su crecimiento. No fue un tema de precio, sino que fue un tema de química y de encaje de nuestra filosofía, de nuestra forma de trabajar”, recuerda José María de Santiago, entonces consejero, ahora presidente.

25 años después, las Bodegas Ramón Bilbao cumplen un siglo de historia. Y lo hacen bajo el liderazgo de la familia Zamora. Aun así, José María de Santiago ha querido destacar la labor de Rodolfo Bastida, director de las bodegas: “Desde el principio la comunicación con él ha sido muy fluida y hemos establecido una excelente relación personal”. Pese a ello, lo que está claro es que los herederos de Diego, Ángel, Josefina Zamora y Emilio Restoy han colocado a la marca en el liderazgo nacional y entre las mejores 50 marcas de vino del mundo.

A día de hoy, tanto los vinos Ramón Bilbao como el resto marcas que produce Zamora Company (Licor 43, Limoncello Villa Massa, Martin Milleris Gin, Sangría Lolea, Mar de Frades…) están presentes en 80 países de todo el mundo. Y, precisamente, el reto que tiene la familia para seguir creciendo tiene que ver con afianzar los mercados internacionales. A nivel familiar, los Zamora, tras tantos años de historia, también tienen el reto de seguir estrechando lazos e incorporando a las nuevas generaciones.

“Cuatro miembros de la cuarta generación de la familia ya tienen 18 años y han empezado a participar en las reuniones plenarias de la familia. Así comienzan a conocer mejor la empresa y algún día, si lo merecen y trabajan bien, se sumarán a Zamora Company como los hemos hecho durante generaciones”, concluye Esther Aguirre Zamora, miembro de la tercera generación familiar.