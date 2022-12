Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga nació prácticamente en un viñedo. El amor por la viticultura siempre ha corrido por la sangre de su familia. “Con 5 ó 7 añitos ya ayudaba cada septiembre en la vendimia en una finca al lado de La Toja, en el meollo del valle del Salnés (Galicia), que ha pertenecido a la familia de mi padre desde 1511. En ella, también tenemos el Pazo de Barrantes”, dice a EL ESPAÑOL | Porfolio este bodeguero madrileño con orígenes gallegos. Pero ese vínculo familiar con el mundo del vino terminó por cristalizar en 1983, cuando su padre se hizo cargo de la bodega Marqués de Murrieta, elegida recientemente como la mejor del planeta.

Pero Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga (Madrid, 1970) no es un tipo cualquiera. Pese a ostentar el título nobiliario de conde de Creixell, su abolengo no le ha impedido ser el trabajador incansable “obseso por la excelencia” que ha puesto a la bodega riojana en la vanguardia del mundo. Así lo ha dejado claro la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, una organización compuesta por los siete países del planeta más importantes a nivel vinícola. De esa manera, la bodega con D. O. P. La Rioja primero fue elegida la mejor de España y ahora ha obtenido el Best of 2023, lo que la acredita como la mejor del mundo.

A pesar de este reciente éxito, ni la bodega ha pertenecido siempre a la familia Cebrián-Sagarriga ni ninguna otra en toda España había alcanzado tal reconocimiento. Todo ello, en buena medida, ha sido fruto del trabajo de dos generaciones de la familia que han desembolsado fuertes inversiones y han aplicado una buena dosis de amor por los viñedos, por los vinos y por toda la cultura que los rodea. Eso ha hecho que la bodega que cerró 2021 con una facturación superior a los 18 millones de euros, “este 2022 llegará a facturar entre 25 y 30 millones”, explica Cebrián-Sagarriga a este diario.