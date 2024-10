La vida de María Rueda en Colorado, la valenciana becada en Estados Unidos para estudiar contra el cáncer

La ingeniera biomédica, María Rioyo, se graduó el año pasado en la Universidad Politécnica de Valencia, y este año ha decidido continuar sus estudios en la Universidad de Colorado en Boulder gracias a una doble beca que ha recibido de parte del decano de la Facultad de Ingeniería para el programa Europe Colorado Program. Esta universidad es muy conocida por sus estudios en ingeniería y ciencias, y cuenta con seis profesores con un Premio Nobel.

La investigación que está realizando es sobre la inmunomodulación tumoral, que es una terapia que se centra en utilizar el sistema inmune para que sea el cuerpo del paciente quien ataque al cáncer, lo que reduce los efectos secundarios. Esta terapia la están desarrollando para introducir nanopartículas en el interior de las células del sistema inmunológico del paciente.

María eligió estudiar esto porque desde muy pequeña ha tenido la necesidad de ayudar a los demás y le gustaba mucho la medicina. A la hora de escoger carrera, le interesó la idea de que la tecnología pudiese aplicarse en el sector de la salud, por ello se decantó por la Ingeniería Biomédica. Además, le gusta el área terapéutica y la inmunología.

La investigación que está realizando le interesa especialmente porque también desde pequeña ha visto como gente de su entorno padecía cáncer y le producía un gran sufrimiento a muchas personas. Por eso tiene una motivación para seguir adelante: “Aunque no creo que vaya a encontrar la cura, voy a poner todo mi esfuerzo y mi potencial en aportar mi granito de arena a esta investigación”, comenta la valenciana.

La investigación contra el cáncer siempre ha sido algo que está a la orden del día, una investigación que parece que no avanza, aunque sí lo hace, pero a pasos pequeños. Es un área de investigación que lleva mucho trabajo, y María comenta que puede afrontarse de muchas formas distintas. Sin embargo, considera que queda mucho recorrido y mucho trabajo para que los avances conseguidos sean percibidos por los pacientes.

María en el laboratorio

Entre las distintas formas de afrontar la investigación se encuentra que algunos grupos buscan conocimientos en las distintas áreas para intentar aproximarse a una cura, mientras que otros tratan de desarrollar sistemas diagnósticos que permiten detectar el cáncer en estadios más tempranos, de manera que la aplicación del tratamiento sea más efectiva y el pronóstico mejor. También hay terapias que atacan directamente al cáncer u otras que quieren desarrollar el sistema inmune del paciente, como es el caso de la que ella participa.

En España, también hay muchos grupos que se dedican a la investigación, con proyectos interesantes y punteros, pero para María “Las oportunidades profesionales y monetarias no son comparables a las de España”. El sistema educativo estadounidense es mucho más flexible y concreto que el español, donde se estudian las asignaturas en términos generales. La ingeniera lo ejemplificaba así: “ Si yo estudio periodismo en España, tendré asignaturas generales, como periodismo deportivo. Pero en Estados Unidos habría asignaturas como Periodismo deportivo de fútbol”. Por eso María cree que su investigación no se podría hacer de una forma tan específica en España.

Vida en Colorado

Su vida en Estados Unidos es bastante diferente a la que llevaba en España, el ritmo de vida es muy distinto, así como los horarios y la comida. Para ella es muy importante saber organizarse bien para poder compatibilizar los estudios con la vida social, dado que el programa en el que está es muy exigente.

Por otro lado, hay un ambiente bastante multicultural, lo cual enriquece a los estudiantes, permitiéndoles conocer nuevas culturas e idiomas. Sin embargo, también hay muchos españoles, algo que María agradece porque considera que hablar su idioma la hace sentirse como en casa.

También es muy distinto el campus de la universidad de Colorado, en comparación al que estuvo en la Universidad Politécnica de Valencia, que era mucho más pequeño. La ciudad de Boulder está completamente volcada en la universidad, por lo que hay muchas actividades dedicadas a ellos, además de mucha vida universitaria. Por eso, le encantaría continuar formándose profesional y personalmente en Estados Unidos, por todas las oportunidades que le han brindado allí, aunque no se cierra a volver a su Valencia natal en el futuro y continuar allí su labor.

Las oportunidades que se le han presentado a María no son sólo académicas, ya que el estar allí le está permitiendo viajar a nuevos lugares y desarrollar algo que le encanta, que es la fotografía de viajes. Además, también le gusta el deporte, y aunque echa de menos el mar de Valencia, tiene ganas de probar cosas nuevas, como el esquí, que nunca lo ha practicado y tiene mucha ilusión de aprenderlo una vez llegue el invierno. Por último, también le gusta mucho la música, desde los 5 años ha participado en un coro, lo que le ha permitido conocer a muchos amigos y valorar la importancia del trabajo en equipo.

Fotografía captada por María Rueda

A la pregunta de qué consejo le daría María a alguien que quisiera estudiar lo mismo que ella, responde: “No tengo esa autoridad, pero desde la humildad, si quieres seguir una carrera como esta debes tener claro que te apasiona, por el esfuerzo que le vas a dedicar, que se prepare para esforzarse mucho y sacrificar gran parte de su tiempo”.