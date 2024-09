Escándalo en Jaén: nombran concejala a una joven que 'cantaba' el Cara el Sol y exaltaba a Franco

La reciente designación de Ana Núñez como concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Jaén ha desencadenado una tormenta política debido a la divulgación de antiguos tuits (publicaciones de Twitter, ahora X) en los que hacía apología del franquismo. Los mensajes, publicados entre 2013 y 2020, incluyen comentarios como "Queridos republicanos, perdisteis vuestra batallita" y referencias al "Cara al Sol", el himno falangista.

La revelación de estas publicaciones por parte de El Plural ha generado en el municipio andaluz una reacción en cadena, poniendo a la edil en el centro de la controversia. El alcalde de Jaén, Agustín González, ha salido en defensa de Núñez, afirmando que "ha madurado y no tiene ese pensar". Según González, los tuits fueron escritos cuando Núñez era joven y no tenía ninguna responsabilidad pública. "Lo bueno de la juventud es que la gente madura", dijo el alcalde, destacando que la nueva edil no ha mostrado "ningún comportamiento inapropiado" desde que se unió al equipo del Partido Popular.

Sin embargo, la oposición y algunos sectores de la opinión pública han cuestionado de manera oficial la idoneidad de Núñez para ocupar un cargo público. El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Alejandro Moyano, ha reclamado al PP que "aparte" a la nueva concejala "por su pública defensa del franquismo". Mientras que la propia Núñez ha decidido no hacer declaraciones públicas sobre los tuits, alegando que es un tema "muy personal" y que debe ser ella quien decida si quiere ofrecer alguna explicación.

El Ayuntamiento de Jaén no sólo enfrenta la controversia por la designación de Núñez, sino también una inestabilidad creciente dentro de su gobierno local. La dimisión de varios concejales en los últimos meses, incluido el portavoz de Jaén Merece Más, ha creado un clima de incertidumbre en la capital jiennense. Este clima se ha visto agravado por las tensiones entre el Partido Popular y su socio de coalición, el ya mencionado Jaén Merece Más, que ha llegado a negociar una posible moción de censura con el PSOE.

Un Gobierno inestable

La situación en el Ayuntamiento es frágil, con un gobierno local que parece tambalearse bajo el peso de las dimisiones y las diferencias internas. En este contexto, la incorporación de Núñez al equipo municipal, lejos de calmar las aguas, ha intensificado las críticas y ha puesto en evidencia las fracturas dentro de la alcaldía de Jaén.

Núñez, de 29 años, es una figura emergente dentro del Partido Popular. Con un grado en Trabajo Social y experiencia en el área de Comunicación del Ayuntamiento de Jaén, ha sido considerada como una joven promesa dentro del partido. Sin embargo, la controversia en torno a sus tuits ha arrojado una sombra sobre su carrera política, y su futuro dentro del Ayuntamiento de Jaén es incierto.

La decisión del Partido Popular de mantener a Núñez en su cargo ha sido interpretada por la oposición como un reflejo de la alineación del partido con posturas más conservadoras. "Es intolerable que la aportación del PP y sus Nuevas Generaciones a la regeneración democrática en Andalucía y España sea incluir en su grupo municipal jiennense, y con tareas en el equipo de gobierno local, a una persona de 29 años que proclamaba en sus redes sociales su radical defensa del franquismo, con cánticos del Cara al Sol, fotos del dictador y ataques a quienes ella misma considera los rojos", ha afirmado el PSOE.

La controversia sobre Ana Núñez plantea preguntas más amplias sobre la responsabilidad de los políticos jóvenes por sus acciones pasadas, especialmente en la era de las redes sociales, donde los mensajes pueden resurgir años después y tener un impacto devastador. En un momento en que la política española está cada vez más polarizada, el caso de Núñez es un recordatorio de cómo las palabras y las acciones del pasado pueden perseguir a los políticos en su carrera hacia el futuro. Por el momento, la concejala ha borrado su perfil de X, antes Twitter.

Mientras tanto, el alcalde de Jaén intenta contener la crisis, afirmando que Núñez ha demostrado ser una trabajadora comprometida y leal al partido desde su incorporación. Sin embargo, el escándalo sigue creciendo, y la presión sobre el Partido Popular para que tome medidas se intensifica.