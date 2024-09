Fallece Mariam Hayek, la joven que sufrió un ictus en Ceuta y tardaron 14 horas en llevarla a Cádiz

Después de sufrir un ictus, Mariam Hayek, de 28 años, ha fallecido. Su caso saltó a los medios de comunicación después de que su familia denunciase su situación: tardaron en llevarla de Ceuta a Cádiz 14 horas. Sin embargo, la joven, a causa de las complicaciones, no ha podido superar las consecuencias del ictus.

A pesar de que tenía el quirófano preparado en la ciudad gaditana, el traslado de urgencia se prolongó siete horas y el helicóptero finalmente la transportó hasta Málaga, donde fue movilizada en ambulancia hasta Cádiz. Para ese entonces, la joven ya había sufrido varios microinfartos cerebrales y se encontraba en coma inducido.

Ahora se desconoce si la familia de Mariam tomará medidas legales y denunciarán a las autoridades sanitarias por negligencia técnica.

Atrapada en Ceuta

El pasado 18 de agosto, Mariam Hayek, de 28 años y con síndrome de Down sufrió un ictus mientras se encontraba en su casa. Su familia no tardó en llevarla de urgencias al Hospital Universitario de Ceuta, donde le hicieron el diagnóstico y la dirigieron hacia un quirófano en Cádiz para intervenirla.

El traslado se alargó siete horas y no fue hasta las 22:00 de la noche que el helicóptero regresó a Ceuta. Mientras, la familia de Mariam se trasladó en ferry a Algeciras y posteriormente a Cádiz en coche para acompañarla durante la intervención. Cuando llegaron al hospital, a las dos y media de la madrugada, se encontraron con la sorpresa de que "nadie sabía nada de Mariam: no había llegado, no sabían nada de nada", afirmaba su hermano Yamal Hayek a EL ESPAÑOL.

Media hora después, llegó una ambulancia con Mariam, que venía de Málaga. La joven había sido transportada en helicóptero a Málaga y, posteriormente, en ambulancia hasta Cádiz, en un traslado que supuso otras dos horas y media de retraso adicionales.

En el hospital de Cádiz, el neurocirujano pensaba que habían anulado el quirófano después de tantas horas de espera. Para cuando Mariam fue intervenida en la ciudad gaditana eran ya las 5 de la madrugada y habían pasado 14 horas desde que sufrió el ictus en Ceuta. "Los daños que padece, por la enorme demora que ha sufrido para ser tratada, son irreversibles", apuntaba su hermano.

"Era coqueta, risueña, siempre se apuntaba a cualquier plan de la familia. La vamos a echar mucho de menos: era nuestra alegría, era pura vida. Va a ser muy duro vivir sin ella", afirmaba un familiar cercano a Ceuta TV.

Qué ocurrió con el desplazamiento

Según Ingesa, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y que cuenta con las competencias sanitarias en Ceuta y Melilla, "la coordinación fue correcta". La entidad aseguró que debían aceptar a Mariam en Málaga, pero dado que no la aceptó la UCI de la ciudad, se trasladó a la paciente desde Málaga a Cádiz. Por su parte, la familia defiende que la orden era trasladar de Ceuta a Cádiz, y no a Málaga.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) asegura que en la Zona Franca de Cádiz, donde se debía efectuar el aterrizaje, no se aterriza de noche. El otro punto más cercano es el Aeropuerto de Jerez, pero se encuentra en obras, por lo que, dado que la evacuación se produjo a las 10 de la noche, se optó por trasladar a Mariam a Málaga.

En relación a la demora de 7 horas para la llegada del helicóptero y en un trayecto de ida y vuelta de poco más de una hora, Ingesa no quiso responder con claridad y afirmó que "puede ser que la emergencia grave (anterior a la de Mariam) requiriera varias horas".

Después de lo ocurrido con Mariam, su hermano no tardó en denunciar públicamente las actuaciones de Ingesa y las competencias del Gobierno y la ministra de Sanidad, Mónica García. "Vamos a llegar hasta el final", aseguró Yamal. "No lo haremos por mi hermana: lo haremos por todos los ceutíes. No puede ser que dependamos de un único helicóptero porque en Ceuta no hay neurocirujanos ni se puede tratar un ictus".