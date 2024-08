Eduardo Ezequiel, el español que asesoró a Kamala en sus inicios: "Siempre mira a los ojos"

Cuando Eduardo Ezequiel subió a un avión y cruzó los 9.000 kilómetros que separan Madrid de San Francisco, no pudo imaginar que su vida acabaría ligada a la de la futura vicepresidenta y, a la postre, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris. Corría el año 2014. Él era un estudiante de 21 años que viajaba para hacer prácticas en asesoría política mientras se ganaba la vida como au pair. Fue entonces cuando la consultora que llevaba la campaña de Harris para ser reelegida como fiscal general de California fichó a Ezequiel para trabajar como recaudador de fondos.

"Ella era una de las clientas de la compañía", evoca el asesor y fotógrafo en conversación con En la sabana, el pódcast de Puri Beltrán para EL ESPAÑOL. "Primero tuve mi rol buscando fondos de campaña y, poco a poco, evolucioné a consultor junior a la par que juntaba mis dos pasiones: la política y la fotografía, que entonces hacía como hobby". Sus jefes en la consultora percibieron el talento y la determinación de Ezequiel y decidieron darle la oportunidad de acompañar a algunos de sus clientes en su día a día, entre ellos a Harris.

Cuando Ezequiel comenzó sus labores en SCN Strategies –la firma llevó también las campañas del gobernador de California Gavin Newsom y la de su predecesor, Jerry Brown–, la hoy candidata demócrata ya cosechaba un largo historial de éxitos como fiscal de distrito en San Francisco y como fiscal general de California. "Ella había conseguido un litigio muy importante a favor de los propietarios que estaban siendo afectados por cláusulas abusivas por parte de los bancos e interceptó muchos sistemas criminales que venían de Latinoamérica y se asentaban en Estados Unidos. Tenía una gran proyección en la fiscalía".

Trabajar mano a mano con ella, primero como consultor y, después, como fotógrafo, permitió a Eduardo Ezequiel conocer ambas facetas de su personalidad. La más habitual, la del imponente rostro público que mostraba en sus campañas, en su trabajo y frente a los medios de comunicación, donde "era muy seria, tajante, dura; una persona que ejecuta, alguien que no tiene miedo a nadie".

Esa férrea y carismática personalidad ya hizo desde 2014 que en los corrillos de periodistas se hablara, siempre en petit comité, de su proyección en la política nacional. "Estaba claro que Harris y Newsom iban a aspirar a puestos de relevancia. Ella se postuló muy bien con su presentación para la candidatura al Senado y, después, cuando arrancó su campaña [para las primarias demócratas], decidió dejar a tiempo su carrera presidencial contra Biden. Fue muy inteligente, porque se dijo: 'No tengo perspectiva, me he colocado y ya he hecho publicidad sobre mí'. Así dejó paso al liderazgo de Biden porque enfrente tenía la reelección de Trump".

Eduardo Ezequiel (i) ríe junto a Gavin Newsom (d), gobernador de California. Imagen cedida

Detalle de las manos de Kamala Harris sosteniendo un vaso de café con leche de soja. Eduardo Ezequiel Imagen cedida

Salir de la carrera presidencial de forma temprana hizo que fuera valorada muy favorablemente para ser elegida vicepresidenta, lo que ha permitido que ahora "sea candidata para la presidencia de Estados Unidos". Hoy las últimas encuestas indican hacia una aparente remontada demócrata frente al Partido Republicano que colocan a Harris como posible vencedora en las próximas elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. La estrategia ha funcionado.

Harris, en la intimidad

Eduardo Ezequiel también conoció la cara más amable y cómplice de Kamala Harris. "Cuando la conocí estaba soltera, pero luego llegó Doug Emhoff [su marido desde 2014]. Siempre ha demostrado una gran complicidad con él. Desde el comienzo, esa relación supuso una experiencia curiosa por la investigación que te obligas a hacer: quién es esta persona, quiénes son sus hijos, tratas de saber un poco el entorno en el que vive. Kamala Harris es una persona increíble. Es muy fácil sacarle fotos íntimas porque ambos tienen esa gran conexión. Las miradas... a veces se me caía la baba con ellas".

Entre las muchas virtudes que relata el asesor está su sentido del humor. De hecho, una de las anécdotas más divertidas entre Ezequiel y Harris ocurrió durante sus primeros meses en la consultora. "Aún era becario y recuerdo llevarle un café. Ella me lo pidió con leche de soja, y a mí se me olvidó y se lo traje con leche normal. Me miró a los ojos y me preguntó: '¿Estás seguro de que lleva leche de soja?'. Y yo, 'hostia, la verdad es que no'. Así que tuve que volver. Lo tomaba así porque seguía una dieta vegana a partir de las 17:00 de la tarde. Dietas de California, ya sabes, para reducir el consumo de carne sin ser tan estricto como para convertirte en 100% vegano".

Otro de los detalles que destaca de la presidenciable es su cercanía en las distancias cortas con la gente. "Realmente se preocupa. Te mira a los ojos, te coge las manos, es muy física en ese sentido". Ezequiel trató de recoger esa humanidad a través de su cámara, y algunas de las fotos que tomó durante sus años acompañándola hoy se proyectan en pantalla gigante en la Convención Demócrata. Una de sus favoritas es aquella que le hizo junto a la hija de la senadora por California Laphonza Butler, que se encuentra entre sus mayores aliadas.

"Tenía una muy buena relación con ella. Capturé un momento muy entrañable de Kamala Harris junto a la hija de Butler. Es una foto chulísima de la niña quedándose dormida en sus brazos. Ahí está, en la convención, junto a otras fotografías mías. Al fin y al cabo, yo era el fotógrafo que tenía un acceso total a su día a día".

Kamala Harris y su marido, Doug Emhoff, retratados por Eduardo Ezequiel. Eduardo Ezequiel Imagen cedida

Una de las fotografías tomadas por Eduardo Ezequiel, proyectada durante la Convención Demócrata de 2024. Imagen cedida

Hoy Kamala Harris se postula para ser la primera mujer en conquistar la Casa Blanca; Eduardo Ezequiel trabaja en los despachos del Gobierno de Aragón como Coordinador de Comunicación Audiovisual. Sus caminos han discurrido por derroteros antagónicos, pero el recuerdo de aquellos estimulantes días de campaña, miradas cómplices y noches en vela sostenidas por los cafés con soja aún persisten, inmortales, en los pasillos de su memoria.