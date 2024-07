Las carreras de Letras que van a estudiar sólo 4 de los 17 mejores alumnos de Selectividad en 2024

Ya ha pasado un mes desde que los alumnos de segundo de Bachillerato empezaron a conocer las calificaciones de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año. El 11 de junio, los estudiantes de Castilla y León fueron los primeros en descubrir sus notas. Los resultados han sido excelentes y muchos estudiantes han conseguido sacar la nota suficiente para entrar en la carrera de sus sueños.

Casi 300.000 alumnos se presentaron esta año a la Selectividad, superando el 90% de aprobados, de los que destacan 17. Los 'genios' de la EBAU de cada comunidad autónoma han querido hablar con este diario para desvelar los secretos de su éxito, así como qué sintieron al recibir la noticia y cómo se esperan la nueva etapa universitaria.

Se suele pensar que muchos de los estudiantes que sacan las mejores notas se decantan por carreras de ciencias, pero eso no es del todo cierto. A continuación, EL ESPAÑOL hará un breve repaso de los mejores alumnos de la Selectividad que han optado por estudiar carreras de letras.

Idiomas en Valencia

Marta Zvorygina ha sido la estudiante que mejor calificación ha sacado de toda la Comunidad Valenciana, con un 9,87 sobre 10 en la fase obligatoria. Con esa nota puede entrar en la carrera que ella quiera, y ha optado por estudiar el Grado de Traducción en al Universidad de Valencia.

La joven de 17 años no era capaz de creerse tal logro, los exámenes le habían salido bien pero no paraba de pensar en los posibles errores. "Cuando vi la nota me he dado cuenta de que soy demasiado exigente conmigo misma", explicaba a EL ESPAÑOL.

Derecho en Canarias y Navarra

La canaria Irene Díaz-Perona Gea lo ha tenido claro desde que era pequeña. Siempre ha querido estudiar Derecho, pero tras conocer su excelente calificación, ha decidido estudiar el Doble Grado de Derecho y ADE en la Universidad de Las Palmas (ULPGC).

Siempre quiso quedarse en su ciudad natal para cursar sus estudios universitarios, pero no descarta vivir la experiencia de un erasmus "para ver cómo se vive en otras culturas". La estudiante se enteró un día antes de su nota a través de una llamada telefónica junto con una invitación para asistir a un evento en la universidad, al que desafortunadamente no pudo ir por una cita médica.

Por otra parte, Ignacio Álvarez Luquin, obtuvo la nota más alta de Navarra con un 13,885. El estudiante que se enteró de su calificación mientras realizaba un voluntariado en Kenia no se esperaba ser la mejor nota de Navarra, pero si tenía expectativas muy altas.

El navarro al igua que Irene va por el camino del Derecho, concretamente estudiará el Doble Grado de Economía y Derecho Bilingüe en la Universidad de Navarra: "Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa en mi vida. Me siento muy orgulloso".

Economía en Andalucía

Para finalizar tenemos a la mejor nota de esta lista. La sevillana, María Villanueva obtuvo la máxima nota posible, un 14 en la prueba de acceso a la universidad. La joven que finalizó su etapa de Bachillerato con matrícula de honor estudiará Economía en la Universidad de Sevilla.