Borja, el hermano detenido de María Chivite, ya fue condenado a tres años por tráfico de drogas

Borja Chivite Navascués, el hermano de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, fue detenido por la Policía Nacional el pasado viernes por la noche en Pamplona, coincidiendo con la víspera de San Fermín y minutos antes de que sonara el Chupinazo. Se le acusa de un presunto delito de tráfico de drogas, ya que durante la detención el sospechoso portaba diferentes tipos de estupefacientes, entre ellos pastillas de éxtasis y hachís, y cerca de 2.000 euros en efectivo en billetes de 50, 20 y 10 euros. La principal hipótesis de los investigadores sugiere que, al llevar diferentes sustancias, estas estaban destinadas a venderse durante las festividades del sábado y del domingo.

Chivite, de 48 años, residente en la localidad navarra de Cintruénigo, ya tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. En 2009, la Audiencia Provincial de Logroño lo condenó a tres años de cárcel y a pagar una multa de 2.000 euros por un suceso similar: lo cazaron con 24 gramos de cocaína distribuidos en 36 bolsitas, 0,72 grados de MDMA, 0,91 de anfetaminas y 0,84 de marihuana.

Entonces ya poseía antecedentes penales, por lo que ingresó en prisión. De hecho, Borja Chivite Navascués, en cuyas redes sociales especifica que está "de vuelta tras dos años, tres meses y dieciséis días", participó en un documental financiado por el Gobierno de Navarra llamado Penitencia, dirigido por la cineasta Pili Mugica, en el que hablaba de su pasado como exconvicto.

"Muchos salen como el día en que entraron. No hay evolución en ningún aspecto. Al revés. En la cárcel corres el riesgo de ir a peor", relataba entonces el detenido frente a las cámaras. "Dentro de prisión no hay nada que te diga ni que te lleve hacia un camino mejor, ni que cuando salgas vayas a llevar una vida mejor. Pienso en compañeros que han salido, que no tienen ni la mitad de las cosas que mi familia puede ofrecerme, ¿y qué van a hacer? Ellos mismos dicen: 'No tengo remedio'".

El navarro es uno de los cinco hijos de Jesús Chivite, exconcejal del ayuntamiento cirbonero, fallecido en 2020 con 66 años, y Mila Navascués, funcionaria, profesora de inglés y directora de instituto.

Vista de las listas electorales de Cintruénigo en 2003.

Políticos en Cintruénigo

En el municipio de la comarca tudelana se encuentra el domicilio social de Ars Nebula SL, una empresa dedicada a la fotografía y al uso de drones en la cual Borja Chivite aparece como administrador solidario. Este dato, junto a otro trabajo en el almacén de una empresa de conservación de alimentos de la provincia, es la única experiencia laboral que se le ha encontrado a Chivite.

Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes policiales, Chivite fue detenido el viernes por la noche en el centro del casco antiguo pamplonés por un dispositivo policial que iba de paisano. Una vez en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Navarra, se identificó como el hermano de María Chivite, y las mismas fuentes confirman que tenía antecedentes y que ya había sido detenido por tráfico de drogas anteriormente. Horas después, fue puesto en libertad.

Fragmento de Borja Chivite del documental 'Penitencia', dirigido por Pili Mugica. 'Penitencia' YouTube

Antes de su pasado criminal, Borja había seguido los pasos de sus hermanos y hermanas y se introdujo en política. Llegó a formar parte de las listas electorales del Partido Socialista de Cintruénigo, municipio del cual los Chivite son originarios. En las mismas listas, su hermana, la actual presidenta del gobierno navarro, iba en tercer puesto, mientras que él se encontraba en el octavo de la papeleta. Borja Chivite no entró como concejal, pero ella sí, y estuvo en el cargo entre 2003 y 2007 antes de dar el salto al parlamento Foral (2007-2012).

De María Chivite Navascués, la actual presidenta del Gobierno de Navarra, se destaca su transparencia en redes sociales. Habitualmente ha presumido de su familia a través de imágenes en cenas de Navidad, reuniones por cumpleaños y también en los dos actos de investidura que ha celebrado en 2019 y 2023. En ambas ocasiones acudió su hermano, Borja, a quien le separan dos años de diferencia, y con quien se presupone mantiene una estrecha relación.

Es miserable relacionar un problema personal con instituciones que no tienen nada que ver con ello, como el Gobierno de Navarra o la Presidencia. Somos muchas las familias que tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones con nuestros seres queridos. — María Chivite / ❤️ (@mavichina) July 8, 2024

En respuesta al revuelo, María Chivite, a través de cuenta de Twitter, ha expresado su malestar con la situación y ha pedido desligar los problemas familiares de su hermano de su trayectoria política: "Es miserable relacionar un problema personal con instituciones que no tienen nada que ver con ello, como el Gobierno de Navarra o la Presidencia. Somos muchas las familias que tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones con nuestros seres queridos".

Borja Chivite no es el único detenido durante los Sanfermines. En los dos primeros días desde el arranque de las festividades, distintos cuerpos policiales de Pamplona han detenido a 58 personas y recibido 259 denuncias, destacando los hurtos como el principal motivo de conflicto (un 72,5% del total, según señala el Ayuntamiento de Pamplona) y, en segundo lugar, el tráfico de estupefacientes.