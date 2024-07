Más de 225.000 alumnos harán la EBAU del PP y 74.000 la del PSOE: las diferencias entre modelos

Cerca de 74.000 alumnos en toda España tendrán en 2025 una Selectividad diferente a la del resto de sus compañeros. Son los estudiantes de las comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular (PP), que, por tanto, no estarán bajo el paraguas del acuerdo Por una EBAU común, firmado este lunes por las 12 autonomías populares. Ellos seguirán con unos exámenes que escapan al criterio unificador que ha perseguido el PP con un pacto que afectará a unos 226.000 estudiantes.

Concretamente, alrededor de 13.000 alumnos del País Vasco, 4.000 de Navarra, 43.000 de Cataluña, 5.000 de Asturias y 9.000 de Castilla-La Mancha tendrán en junio de 2025 unos exámenes que no responderán a los criterios impulsados por el PP. La única certeza que tienen estos estudiantes –al igual que los del resto de autonomías del PP– es que sus exámenes de Selectividad deberán cumplir con las características planteadas por el Ministerio de Educación, aunque sea cada Gobierno autonómico el que confeccione cada examen.

Pero vayamos por partes. De los 300.000 alumnos que se examinan cada año en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), 226.000 estudian en las comunidades gobernadas a día de hoy por el PP. Y desde este lunes ya saben que realizarán sus exámenes de Selectividad de 2025 los mismos días, a la misma hora, y en el mismo orden, según lo acordado por los Gobiernos populares. Los de las otras comunidades, no.

Prueba de la EBAU en Galicia EFE

Además, el PP ha planteado que las pruebas de todas sus comunidades autónomas tengan criterios comunes de corrección y que los contenidos evaluables en dichas pruebas deben ser “los mismos”. De esta manera, el pacto del PP pretende romper, como ha defendido Feijóo, con “la desigualdad y la inequidad”.

Los populares, en este sentido, consideran que “en el caso del acceso a la educación superior, las diferencias entre los exámenes realizados por los alumnos según su comunidad y su corrección han provocado una desigualdad de oportunidades entre los jóvenes españoles”, y, por ello, han decidido plantear la EBAU común. Ésta, en muchos puntos, guarda alguna similitud con la presentada por el Gobierno de cara a 2025 y algunas diferencias.

Comparativa de modelos

Nombre

Aunque el acuerdo del PP se ha titulado Por una EBAU común lo cierto es que, según el Ministerio de Educación, la Selectividad volverá a tener el nombre que tuvo la década pasada: Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Se termina así con el nombre de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad y sus múltiples acrónimos (EBAU, EvAU, PEvAU…). Por tanto, la EBAU del PP también se llamará PAU.

Modelo de examen y contenidos

Como planteó el Ministerio de Educación, en 2025 habrá un único modelo de examen para cada materia para evitar que los alumnos puedan dejar parte del temario sin estudiar. Los ejercicios de cada materia estarán estructurados en diferentes apartados, que, a su vez, podrán contener una o varias preguntas o tareas.

El PP, además, plantea en su modelo un examen con “el mismo número de opciones entre las que elegir tanto para cada examen como para las preguntas concretas de cada prueba (impidiendo, por ejemplo, que algunos estudiantes tengan cuatro opciones de temática a elegir y otros, sólo tres)”.

Un grupo de alumnos, este lunes, momentos antes de empezar la EBAU 2024. EFE

Asimismo, el PP explica que en sus autonomías irán un paso más allá al plantear “un acuerdo básico sobre el contenido de la prueba respetando el currículo oficial –y por tanto la LOMLOE–”. En otras palabras, se pactará los contenidos que se evaluarán en cada asignatura.

En las comunidades no gobernadas por el PP, los exámenes pueden seguir siendo bastante distintos en forma –número de preguntas, por ejemplo– y en los contenidos. Por ejemplo, es muy común que en las comunidades autónomas históricas se pregunte en los exámenes de Historia sobre las Historias regionales. Los populares quieren unificar los contenidos que se plantean en las preguntas, dado que España es un sistema único universitario.

Pero las comunidades que no han firmado el pacto al no estar gobernadas por el PP –País Vasco (PNV + PSOE), Navarra (PSN + Geroa Bai + Contigo Navarra), Asturias (PSOE + Convocatoria por Asturias), Cataluña (ERC en funciones) y Castilla-La Mancha (PSOE)– sólo tienen la obligación de plantear los exámenes como decreta el Gobierno. El número de preguntas o los contenidos seguirán siendo incumbencia de las instituciones que suelen elaborar la Selectividad en cada autonomía.

Criterios de corrección

En cuenta a los criterios corrección, según el Gobierno, la nueva prueba tiene una “estructura, características básicas y criterios de corrección mínimos comunes”, pero, en realidad, mantiene 17 modelos diferentes. El PP ha querido cambiar esta circunstancia y, al menos en sus comunidades, unificará los criterios.

Ortografía

En cuanto a la ortografía, tanto en el modelo del Gobierno como en el modelo planteado por el PP las faltas penalizarán, como mucho, un 10% de la calificación final. La diferencia: para los populares el castigo debe ser mayor si se trata de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura II, en la cual se puede penalizar con hasta dos puntos.

Alumnos realizando la EBAU en Extremadura EFE

Horarios y publicaciones

Otro aspecto en el que difieren los dos modelos es que, en el del Gobierno, los horarios y días para realizar el examen o para publicarse las puntuaciones los deciden las comunidades. En el modelo del PP también serán las autonomías las que los decidan, pero todas pactarán realizar los exámenes los mismos días, a las mismas horas y en el mismo orden y, su publicación, también estará unificada.

Similitudes

Cabe destacar que, en última instancia, la Selectividad de los 226.000 estudiantes que se presentarán en 2025 en las comunidades autónomas del PP tiene que seguir cumpliendo lo establecido por el Ministerio de Educación. En ese sentido, se podría decir que los exámenes de los 300.000 alumnos de toda España cumplirán, sin diferencias, las siguientes características:

Estructura de la PAU

a) Lengua Castellana y Literatura II.

b) Historia de España o Historia de la Filosofía, a elección del alumnado.

c) Lengua Extranjera II. Podrán elegir entre: alemán, francés, inglés, italiano y portugués.

d) La materia específica obligatoria de segundo de Bachillerato de la modalidad y, en su caso, vía cursada.

e) Lengua Cooficial y Literatura II (en las comunidades con más de una lengua oficial).

Quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de:

Hasta tres materias de modalidad, cursadas o no, a elegir por el alumno. O la materia común no realizada en el acceso (Historia de España o de la Filosofía) y hasta dos materias de modalidad, cursadas o no, a elegir. En cualquiera de las dos posibilidades anteriores el alumno podrá examinarse de una segunda lengua extranjera (por tanto haría hasta 4 exámenes).

Duración de pruebas

Cada ejercicio tendrá una duración de 90 minutos. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tendrá derecho a tener más tiempo. Entre ejercicios consecutivos habrá un descanso mínimo de 30 minutos.

La EBAU de 2024. EP

Número de exámenes

En las autonomías sin lengua cooficial, el alumnado realizará como máximo ocho ejercicios: cuatro en el acceso, más cuatro (o menos) en la admisión. En las comunidades con lengua cooficial, el alumnado realizará como máximo nueve ejercicios: cinco en acceso más cuatro (o menos) en la admisión.

Sistema de calificación

Cada ejercicio de la prueba de acceso se calificará de 0 a 10 puntos. No hay nota mínima por ejercicio para realizar la media aritmética. La calificación se calculará haciendo la media aritmética de cada uno de los (4 ó 5) ejercicios. Será un valor entre 0 y 10 puntos con tres cifras decimales. La nota mínima debe ser un 4.

La calificación de acceso a la universidad se obtiene de la suma del 60% de la nota media de Bachillerato y el 40% de la calificación de la PAU. La nota mínima debe ser un 5. La calificación de admisión a la universidad se obtiene sumando la calificación de la PAU y las calificaciones ponderadas de las materias que cada universidad determine.

El alumno tiene derecho a mejorar la calificación obtenida en cualquiera de estos ejercicios tantas veces como quiera, repitiendo los ejercicios que desee, o presentándose a otras materias diferentes.

Uso de materiales

El alumnado podrá hacer uso de documentos o herramientas auxiliares, tales como diccionarios, calculadoras, formularios o tablas. El uso de este material estará, en todo caso, condicionado a las características de cada materia y a los criterios de evaluación aplicables.