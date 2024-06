La proeza de Josep, el preparador de la academia de Nadal que ha vuelto a andar tras un accidente

Josep, diagnosticado con daño cerebral adquirido a raíz de un accidente, y Montse son una pareja que ha aprendido a transformar adversidades en oportunidades, donde el 'no puedo' es una frase prohibida. Pasó 46 días en UCI y nueve meses ingresado tras sufrir un accidente de tráfico. Ahora, conrehabilitación y ayuda de su esposa ha conseguido andar.

Josep Salvà tenía 28 años cuando un 11 de noviembre de 2022 salía de su trabajo a las tres y treinta de la tarde y conducía su coche rumbo a casa. Era preparador físico en la Rafa Nadal Academy, en Illes Balears.

Iba por la carretera entre Manacor y Petra, cuando 15 minutos después un conductor invadió el carril contrario porque estaba distraído con el móvil y le impactó frontalmente, dejando a Josep al borde de la muerte.

Debido a las consecuencias del mismo, con múltiples fracturas. Un cuadro muy crítico según los médicos del Hospital Son Espases, Palma, Illes Balears, hasta el punto de que le dijeron a sus familiares que tenían que despedirse de él para siempre. Estuvo 46 días en la UCI, un mes en planta.

Fue derivado al Hospital Sant Joan de Déu, donde permaneció nueve meses ingresado y en los que tuvo que afrontar una dura rehabilitación. Cuando ocurrió el accidente, Josep hacía poco tiempo que había sido padre. Montse Alegre, su pareja se dividía entre cuidar a su marido y a su hijo Jan de tres meses.

"Por recomendación de los médicos para que Josep pueda reaccionar a los estímulos, llevaba al bebé para que lo tocara y él abría los ojos. La conexión de padre e hijo es muy fuerte", relata Montse a EL ESPAÑOL.

Montse recibió una formación continua desde el momento que Josep entró a rehabilitación hasta el día que salió, porque conforme él iba avanzando, sus necesidades iban cambiando. La joven pareja sufrió mucho para asimilar todos los procesos. Su amor y su hijo son las vitaminas que los hacen fuertes.

Mensaje de la academia

Domingo Rosselló, Director del Área de Fitness y Salud de la Rafa Nada Academy, inaugurada en 2016, en Manacor, cuenta que, su relación con Josep empezó en el segundo año de academia cuando vino a hacer las prácticas profesionales en 2017. Cuando terminó ese periodo lo invitamos a quedarse y aceptó.

Josep Salvà trabajó como preparador físico en la Rafa Nadal Academy, en Mataró. Cedida

"Lo que más destaco de Josep es su buena actitud. Pasó a ser mi mano derecha en el área de rehabilitación física. Su carácter es muy parecido al mío, congeniamos bien. Siempre muy activo, predispuesto, responsable y profesional en su trabajo", explica Domingo.

"Uno de los momentos que guardo de manera especial ocurrió cuando fui a verlo por primera vez al hospital y me dijo '!eh cómo estás jefecito!', porque esa era la palabra que siempre me decia de cariño".

"Me emocionó mucho saber que a pesar del momento por el que estaba atravesando, me tenía presente. Una prueba de que físicamente estaba tocado pero que mentalmente sus capacidades eran plenas. Cada vez que nos comunicamos, el 'jefecito' está presente. Somos muy amigos y lo admiro por todo su esfuerzo", añade.

Adaptación y rehabilitación

Montse trabajaba como administrativa en una asesoría laboral. Cuando ocurrieron los hechos estaba de baja por maternidad. Aprendió a dividirse entre atender a su hijo y a su marido, siempre con el apoyo de sus padres.

Así como su bebé tuvo que aprender a caminar y comer, su marido también ha tenido que pasar esos procesos, porque su lesión está en el lado izquierdo de su cuerpo. Le ha costado mucho poder hablar y su memoria falla a veces.

Entre las primeras acciones que tuvo que hacer Montse para estar con su marido fuera del hospital, fue buscar otro lugar para vivir. Encontraron un piso de alquiler en una tercera planta con ascensor. Tuvo que comprar un elevador de asiento para el baño, un taburete para que se pueda duchar, quitó la mampara para poder entrar y salir.

Josep Salvà, Montse Alegre y su hijo Jan. Cedida

La pareja armada de valor decidió casarse en diciembre del año pasado para sellar su amor y transmitir que siempre hay que buscar la felicidad dentro de uno mismo, no en lo exterior. Son pruebas que lo saben afrontar con valentía, con el mensaje de vivir con dignidad el presente.

Montse mantiene contacto con los terapeutas que atendieron a su marido y cualquier duda o consulta, los llama por el móvil y ellos le ayudan. Tuvo que aprender hasta a cambiar una bomba de perfusión, que es un dispositivo para la administración de medicamentos, como una enfermera 24 horas.

Considerado un accidente laboral in itínere, hasta hace dos meses cobraba su nómina. Desde marzo, Josep acude a un centro privado de rehabilitación y readaptación de lesiones para que siga aprendiendo más cosas.

Concienciar en TikTok

"Hace cuatro meses Josep tuvo la idea de usar TikTok y contar en imágenes su experiencia, para concienciar a las personas del cuidado que se debe tener al conducir porque un coche es un arma y en un segundo te cambia la vida para siempre.", relata Montse.

Con más de 75.400 seguidores, donde suben diversos momentos de los procesos por el que pasa Josep. También ha recibido todo tipo de comentarios y siempre Montse responde desde el respeto y la educación. No quiere que la gente les tenga lástima, sino al contrario, demuestra lo que es aprender a vivir en esa situación.

"Nadie está libre de que te ocurra una desgracia. El punto está en saber cómo enfrentarlo, por eso cuando Josep me decía 'no puedo', yo me enfadaba y le hacía entender que le va a costar más esfuerzo, pero que no se debe rendir. Hemos acordado no decir esa frase en casa", añade.

"Quiero acompañarlo en todo su proceso, para eso somos una familia y mientras Josep decida seguir con este proyecto en esta red social para dar voz a muchas personas que pueden estar pasando una situación de dificultad, yo lo voy a ayudar para que sea lo mejor posible".

Josep ahora es consciente de sus limitaciones, sabe que le cuesta realizar algunas actividades. En breve recibirá el alta de rehabilitación, porque los médicos han decidido que ya han hecho todo lo que tenían que hacer por él. Aunque buscarán otro centro donde pueda seguir la rehabilitación.

No soy 'cuidadora'

"Es difícil aceptar que tu vida ha cambiado, que por mucho que te lo propongas nada será como antes y hay que adaptarse a una nueva realidad. Soy el pilar de la casa, también he recibido ayuda profesional para mantenerme emocionalmente", confiesa Montse.

Por otra parte, Montse manifiesta su disconformidad cuando en el hospital la etiquetaron como 'la cuidadora principal'. Ella es una persona que acompaña a su marido y se encarga de atenderlo por amor.

"Creo que el tema de las ayudas a personas dependientes está muy mal gestionado. Por ejemplo, si una persona está ingresada en el hospital por un accidente, al salir del centro debería tener toda la documentación arreglada", explica Montse.

"Una madre que deja su vida porque tiene un hijo con discapacidad y no se le quiera reconocer, me parece una aberración. Es un atentado contra los principios del ser humano. Hay mucho por cambiar, tanto en las ayudas como a la hora de la inclusión social. Por eso es nuestra lucha, de dar visibilidad", enfatiza.