Muere Sergio Antolín, el soldado español que desertó de la marina para ir a la guerra en Ucrania

Sergio Antolín Zunzunegui, un infante de marina perteneciente al Tercio de Armada (TEAR) de San Fernando, ha muerto en combate en la guerra en Ucrania, según avanza el Diario de Cádiz. El soldado, que estaba destinado en el cuartel de la Armada gaditano, había desertado de su puesto el pasado mes de diciembre, el día de Navidad. Tres meses antes, Antolín había solicitado una excedencia a sus superiores, pero nunca regresó.

Fue cuando las Fuerzas Armadas iniciaron una investigación, junto a la Guardia Civil, para determinar el paradero del joven soldado. Concluyeron que Sergio Antolín (Santander, Cantabria, 2002) había viajado a Europa del este para presentarse como voluntario al Ejército ucraniano para luchar contra los rusos en Ucrania. De hecho, tal y como había informado EL ESPAÑOL, el joven quería participar en el conflicto para conocer de primera mano cómo es la guerra.

Desde su deserción, Antolín había estado desaparecido, como había informado este diario. “Me llamó su capitán a principios de enero”, explicaba a este periódico Elvira Zunzunegui, la madre del soldado. “Debería haber vuelto de su excedencia el día de Navidad y no lo hizo, así que le declararon desaparecido y desertor. Salvo el oficial a su mando y un teniente de la Guardia Civil, no me ha contactado nadie más. Fue precisamente el policía quien me informó de que mi hijo había estado en Polonia y en Ucrania. Es que, ¿sabes?, a mí Sergio no me hablaba”, narraba.

Sergio Antolín tras unirse a la Marina española, de la que desertó para viajar a Ucrania.

De hecho, Zunzunegui añadía que hace dos años fue ella misma quien le llevó a Cartagena cuando se unió a la Armada. “Luego pasé a buscarle tras la jura de bandera y me lo traje a casa durante su tiempo de permiso. Pero se enfadó conmigo y se marchó. Solo volví a saber de él por WhatsApp y todo lo que dijo es que no quería verme más”, decía.

Hasta el mes de abril, por lo menos, ningún otro amigo o familiar habría logrado hablar con Antolín o localizarle. “Que yo sepa, tampoco ha hablado con amigos. Cerró a cal y canto todos sus perfiles en las redes antes de desaparecer y cortó la comunicación con todas sus amistades. Yo me paso el día entero al lado del teléfono esperando su llamada. Lo único que pido es que lo traigan de vuelta para acá y que asuma el castigo que le corresponda porque yo voy a estar allí para ayudarle y para lo que haga falta”, decía su madre.

Lamentablemente, el soldado Antolín ha fallecido y no podrá volver ni con su madre, ni con sus familiares ni con sus compañeros del Ejército. Según avanza el citado medio gaditano, “su documentación ha sido enviada a las autoridades españolas, así como sus pertenencias, para que sus familiares las recojan”.