Germán García, profesor de autoescuela del Barça: "Cubarsí quería estudiar el teórico en la Eurocopa"

Sacarse el carnet de conducir es uno de los mayores deseos que tienen los jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad y los deportistas no quedan exentos de este anhelo. Días llenos de entrenamientos, fisioterapia, clases, Selectividad, viajes, partidos... Así son los días de estos atletas de alto nivel. Tener tiempo para sacarse el permiso de conducción parece casi misión imposible. Sin embargo, gracias a Germán García los deportistas de La Masia disponen de todas las facilidades para conseguirlo.

Todo comenzó hace aproximadamente tres años, a finales de la pandemia. A Germán García Bueno, conductor de autobús de Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) desde hace 30 años y profesor de autoescuela desde hace 15 en la Autoescuela Roca, le llegó la oferta. Al catalán se le presentó la oportunidad de dar clases a los jugadores del FC Barcelona de La Masia gracias a un manager de unos futbolistas y no dudó en aceptarla.

Por aquel entonces, muchos centros estaban cerrados y el manager le pidió el favor a Germán de que se encargara de dos jugadores del juvenil. Sobre la marcha organizó unas clases online para que los exjugadores del conjunto azulgrana de las categorías inferiores, Miki Juanola y Jorge Alatsuey, consiguiesen el permiso de conducir. El profesor de 58 años les iba a buscar a La Masia para realizar las prácticas gracias a la cercanía de su vivienda con el centro de alto rendimiento. Tras una preparación intensiva, los futbolistas aprobaron ambos exámenes a la primera.

Un boca a boca

Una vez finalizada la formación de estos jugadores, comenzó su aventura por La Masia. "Fue un boca a boca, después de esos dos jugadores contactó conmigo Alejandro Balde y luego Fermín", recuerda Germán en conversación con EL ESPAÑOL. En una residencia llena de deportistas de una edad similar fue muy sencillo que se corriera la voz sobre el profesor que había conseguido que otros residentes aprobasen el permiso de conducción con dedicación y discreción: "Llama a Germán, que te va a ayudar con el carnet".

En un principio las clases las impartía de forma telemática, pero más tarde hizo alguna excepción con algunos jugadores que tenían dificultades con la prueba teórica. Se desplazaban al hogar de Germán para recibir clases presenciales. Sin embargo, esto no era lo más práctico y pensó una solución: contactó con La Masia y le asignaron un aula para impartir el temario a todos los deportistas juntos.

El jugador del FC Barcelona, Fermín en una clase práctica con Germán.

A pesar de que no es el profesor oficial de los jugadores del Barça, la gran mayoría ha depositado toda su confianza en Germán. "Ellos tienen la libertad de decir 'voy allí o me voy a otra autoescuela', pero ven que yo les llevo los libros, les explico y les facilito bastante las cosas. Así que algo debo hacer bien para que me llamen. Están aprobando la gran mayoría casi al primer intento".

Antes de toparse con los jugadores del Barça, el profesor ha dado clases de autocar, autobús, moto, entre otros. Lo hacía a la vez que lo compagina con su trabajo como conductor profesional en la empresa de transporte del Ayuntamiento. Pero desde que recibió esta oferta profesional, solamente trabaja en TMB, que es como realmente se gana la vida. Imparte clases a los atletas de alto rendimiento: "Me gusta mucho enseñar, entonces aquí vi la oportunidad de enseñar a un grupo pequeño, porque físicamente no tengo tiempo disponible para nada más".

Futuras promesas

Su eficacia es notable, ya que cuenta con un historial de 40 jugadores a sus espaldas. Además de Balde y Fermín, otros de los futbolistas más destacados que han pasado por su autoescuela han sido Gavi o Marc Guiu. Con el primero, Germán recuerda especialmente un día de prácticas, cerca de la Plaza España de Barcelona, cuando una moto paró frente al coche, cortando el tráfico, para sacarle una foto al jugador. O con Guiu, que salía de La Masia como copiloto, para posteriormente cambiarse de sitio en una calle apartada y de esta manera evitar la persecución de algunos fanáticos.

El jugador del FC Barcelona, Marc Guiu, tras aprobar el carnet de conducir.

La última en hacerse con el carnet ha sido, hace apenas unos días, Onyeka Gamero, jugadora de fútbol del FC Barcelona B. Y el próximo que va a lanzarse a prepararse el examen será la joven promesa, Pau Cubarsí: "En septiembre seguramente empezaré con él con la teórica, porque cumple la mayoría de edad en enero. Incluso quería llevarse el libro a la Eurocopa, pero le dije: No te lo lleves porque no lo vas a tocar y lo vas a meter en un cajón", relataba Germán entre risas.

También tiene apalabrado que Lamin Yamal, la nueva estrella del conjunto azulgrana, se saque en carnet con él. Cuando cumpla la edad suficiente. Tampoco le extrañaría que en cualquier momento la futbolista Vicky López contactara con él para ayudarla, a no ser que ya tenga otro profesor.

Algunos jugadores, como Balde, Gavi o Marc Guiu, en forma de agradecimiento, han tenido el detalle de regalarle camisetas firmadas. E incluso un jugador del equipo de baloncesto le regaló dos entradas para un partido. Germán los recuerda como un detalle muy bonito, ya que nunca había ido a ver ninguno al estadio.