Zaida Cantera se va dando ejemplo: "Continuar en el Congreso sólo por tener un sueldo sería aberrante"

A Zaida Cantera (Madrid, 1977) la reclutó el propio Pedro Sánchez. Tras una brillante carrera militar en misiones internacionales en Kosovo o Líbano, la teniente del Ejército de Tierra denunció que había sufrido acoso laboral por parte de un superior entre 2008 y 2009. Narró su caso en el programa ‘Salvados’ con Jordi Évole y en 2015 el ya secretario general del PSOE la llamó para ofrecerle un puesto en las listas.“Me dijo que me ofrecía cuatro años de diputada y al final han sido cuatro legislaturas”, reconoce Cantera al teléfono. El pasado jueves, justo después de votar a favor de la Ley de Amnistía, comunicó que dejaba el acta del partido.

Aclara que no se debe a ninguna discrepancia con esta norma, sino que su aprobación fue un último servicio a la patria. “Que no se equivoque nadie. Si hubiera estado en contra lo hubiera dicho y no la hubiera votado. Creo que la amnistía es imprescindible para que haya una paz social en Cataluña y, por tanto, en España”, defiende. Sus motivos, insiste, son otros y ya venían de antes.

En ese lapso de tiempo desde que le sonó el teléfono en 2015 hasta ahora, la militar había sido portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados. Un cargo para el que se sentía preparada y que consideraba casi como su único encaje posible en sede parlamentaria. Sin embargo, tras las últimas elecciones cambiaron las tornas.

Zaida Cantera fue en el puesto 16 de las listas por Madrid y cuando hubo que repartir cargos el partido eligió al diputado José Antonio Rodríguez Salas como nuevo portavoz de Defensa. Su sustituto tenía un perfil más político, ya que la mayor parte de su carrera la desarrolló como alcalde del municipio granadino de Jun entre 2005 y 2018.

“Yo tengo una formación muy específica, no puedo ir a Sanidad o a ninguna otra comisión. Estoy donde pueda aportar algo y ahora mismo no tenía nada que hacer. Haber seguido para sentarme en un escaño sin hacer nada me hubiera parecido una falta de respeto hacia los votantes, los militantes socialistas y hacía mí misma. No puedo estar mirando los frescos del Congreso”, reflexiona. “Seguir ahí sólo para que me paguen un sueldo sería una aberración”, remacha.

A cambio, le ofrecieron continuar al frente de la Comisión de Seguridad Nacional. “Cualquiera que lo escuche desde fuera puede pensar que es un puesto que se adapta a mi perfil, pero quien conoce realmente cómo funciona el Congreso sabe que esto es una comisión mixta no legislativa, que se reúne una vez al año para no hacer daño. Habría que reconfigurarla a imagen y semejanza de las que tienen en otros países para darle la suficiente importancia en el ámbito de la Defensa a nivel mundial”.

En cambio, tal y como está concebida esta comisión, Cantera afirma que “sólo sirve para llamar ahora a Óscar Puente o antes a Iván Redondo y que sean ellos quienes expliquen el informe de Seguridad Nacional”.

La diputada Zaida Cantero, a las puertas del Congreso. Moeh Atitar

Niega discrepancias

La teniente, que además de ejercer como diputada se afilió al PSOE en 2017, niega también que su salida tenga que ver con la posición del partido en cuestiones militares. Sumar, los socios de gobierno de Pedro Sánchez, critican un aumento del gasto en materia de Defensa; y, mientras, España es uno de los países más rezagados de la UE en el objetivo de inversión del 2% que marca la OTAN.

Zaida Cantera en su etapa en el Ejército

“No, no. Cuando hicieron las listas me dijeron que habían pensado en otra persona y yo no pregunté. Los militares no tomamos las decisiones: nosotros damos nuestra opinión, asesoramos y quien tiene que adoptar una decisión, la toma y la ejecuta”.

- ¿Y quién la toma en este caso, el presidente del Gobierno o el secretario de Organización?

- El presidente no está en estas cosas. Me han dicho que la decisión la toma el secretario de Organización.

- ¿Se siente decepcionada con él, con Santos Cerdán?

- A mí no me decepciona nadie. Para decepcionarte tienes que tener unas expectativas y ninguno somos irremplazables. A la persona que se crea irremplazable o insustituible le diría que se fuera a un buen psicólogo y se hiciera ver el ego.

No, mi general

Zaida Cantera dice que se va “sin acritud, con respeto” y por una cuestión de “honestidad” consigo misma. Le desea suerte a su sustituto José Antonio Rodríguez Salas y a quienes han sido sus compañeros en el Congreso hasta ahora. La conversación se desarrolla el lunes por la tarde y dice que poco después irá a un mitin del PSOE en el barrio madrileño de Vallecas. “No tengo nada que reprochar, todo lo contrario”.

La militar ya dejó impreso en un libro, escrito por Irene Lozano -la misma que se ocupó de dos volúmenes de memorias de Pedro Sánchez-, su firmeza para levantar la voz cuando la situación lo requiere. Lo llamo ‘No, mi general’ (Plaza Janés, 2015) y en él relata el acoso sufrido por el teniente coronel Isidro José de Lezcano Mújica, quien después fue condenado a dos años y 10 meses de prisión por abuso de autoridad.

Zaida Cantera junto a Pedro Sánchez en el Congreso en una imagen de archivo Efe

En este caso repite y repite que no hay agravio, sino una incompatibilidad de pareceres entre lo que quiere el partido y lo que ella se ve en condiciones de ofrecer. Y en esa disyuntiva, la postura que prevalece es la de Santos Cerdán.

Reconoce que sí estuvo en contra de una propuesta de ley planteada en 2020 por ERC para delimitar la justicia militar y restringirla únicamente a situaciones de guerra, y que en aquella ocasión no se vio en condiciones de poder defender esa iniciativa parlamentaria en el Congreso. Ha sido la única vez, dice, que han existido las diferencias.

Ahora se marcha sin red. “No tengo ninguna oferta de trabajo, no tengo nada. Sólo una hija de seis años a la que le he dicho que voy a viajar mucho menos para ocuparme de ella”. Pedro Sánchez pierde una soldado fiel que había estado con él -y no con el PSOE- cuando éste se negó en 2016 a favorecer la investidura de Mariano Rajoy. Ahora el ‘no es no’ se vuelve en contra del partido que llamó a filas a la teniente del Ejército.