Qué carrera estudiaron los 17 mejores alumnos de cada comunidad autónoma en la Selectividad 2023

Quedan apenas unos días para el momento más esperado por los alumnos de segundo de Bachillerato, el comienzo de la Selectividad. Los primeros en realizar la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU) serán los matriculados en la Comunidad de Madrid y La Rioja, el 3 de junio. El resto de comunidades comenzarán entre el 4 y 5 del mismo mes exceptuando los estudiantes de las Islas Baleares, que se presentarán una semana más tarde, el 11 de junio.

El año pasado se examinaron más de 200.000 alumnos de toda España superando un 95% de aprobados en muchas comunidades autónomas. Cada año, todos los estudiantes que se presentan a esta prueba viven unas semanas de tensión con la esperanza de conseguir la nota suficiente para entrar en la carrera de sus sueños y, desafortunadamente, varios son los que se quedan a las puertas de conseguirlo.

EL ESPAÑOL, sin embargo, tuvo la oportunidad de hablar algunas de las grandes promesas del año pasado de cada región. A continuación se hará un breve repaso de los estudiantes con la mejor nota de cada comunidad autónoma y qué carrera y centro de estudio eligieron para formarse.

[La sabia de la EBAU, Leti Fernández: los exámenes de Historia más fáciles por CCAA, según su 'ranking']

Aragón

Jorge Mercado, la mejor nota de la Selectividad de Aragón.

El zaragozano Jorge Mercado Andreu consiguió la mejor nota de toda su comunidad. Obtuvo un 13,895 sobre 14 en la EBAU. Tras averiguar su nota, el joven estudiante eligió como primera opción matricularse en la carrera de Medicina en la Universidad de Zaragoza. La segunda mejor nota se quedó a apenas unas milésimas de diferencia. Fue Sara Castañosa con un 13,892.

Andalucía

Alberto de Leopoldo, uno de los estudiantes que ha sacado un 14 en la Selectividad de Andalucía. Highlands School Sevilla

En 2023, el 96% de andaluces que se presentaron aprobaron la prueba de acceso a la universidad. Fueron ocho alumnos los que más destacaron en toda la región con una calificación de 14. En este caso, la provincia ganadora fue Granada. Tres alumnos sacaron la máxima nota: Amaranta Pérez, Ana Roldán y Antonio Pérez, las dos primeras se decantaron por estudiar Medicina y Antonio, Física.

El segundo puesto se lo llevó Cádiz con dos alumnos con la misma nota, un 14. El joven Antonio Gómez Bustos y Nuria Santabárbara, la cual eligió abandonar su ciudad natal para matricularse en el Doble Grado de Humanidades con Traducción e Interpretación en inglés en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

En Jaén sólo Ana Bravo consiguió la nota más alta y también fue la única de estos ocho alumnos en cruzar el charco para estudiar en Estados Unidos con una beca deportiva. Tras averiguar su nota no tenía claro qué carrera iba a estudiar, aunque probablemente se decantaría por Medicina Deportiva. Por otra parte, Alberto de Leopoldo Peñas fue el mejor de Sevilla y del mismo modo tomó la decisión de mudarse de su lugar de residencia para estudiar el Doble Grado en Industriales y Administración y Dirección de Empresa en ICADE de Madrid.

Por último, el mejor alumno de Málaga fue Abilio Ruiz Ramos. En este caso eligió quedarse su provincia para estudiar la carrera de Matemáticas.

Asturias

Iyan López, uno de los alumnos que ha sacado un 14 en la Selectividad de Asturias.

Asturias fue otra de las regiones más destacadas. Siete alumnos consiguieron sacar la máxima nota en la EBAU. Iyán López Fernández, fue uno de los afortunados y en una entrevista realizada por La Voz de Asturias contó que descubrió su calificación mientras estaba de viaje en Gandía. En ese momento lo tuvo claro, se decantó por estudiar Derecho.

Lía Díez fue otra de las alumnas de 14 de la provincia asturiana. Con un 10 en Bachillerato y un 10 en Selectividad se estaba planteando estudiar Física y Matemáticas.

Baleares

En las Islas Baleares, a pesar de que hubo un 94,7% de aprobados, la cifra empeoró un 2% con respecto al 2022 y ningún alumno llegó a sacar un 14, aunque tres alumnos se quedaron a pocas décimas de conseguirlo. Guillem Femenia, Glòria Coll y Lucía Costa fueron los que más destacaron en la prueba. Guillem alcanzó un 13,88, nota con la que decidió estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universitat Politècnica de Catalunya. Glòria Coll y Lucía Costa obtuvieron la misma nota: 9,80 de acceso, 10 de Bachillerato y 9,5 de selectividad. La primera eligió cursar la carrera de Matemáticas en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Canarias

Los mejores alumnos de la Selectividad de Canarias.

En este caso, en la isla de Gran Canaria, se obtuvieron las dos mejores notas de Selectividad de todo Canarias. Marta Jordán Melián y Alejandro Rivero ambos obtuvieron la calificación máxima en la fase general: un 10. Del mismo modo, los dos escogieron la rama de la salud con la carrera de Medicina en la ULPGC.

Cantabria

Con un 97,56% de aprobados, dos fueron los alumnos que más nota sacaron. Alberto Vallejo y Lucía Fernández obtuvieron la máxima calificación posible, un 14. Alberto, que había sacado matrícula de honor en Bachillerato, decidió estudiar el Doble Grado de Matemáticas y Física en Santander y, por su parte, Lucía se decantó por Biomedicina, también en su ciudad natal.

Castilla-La Mancha

Fotografía personal de Vega, la mejor nota de la Selectividad de Castilla-La Mancha.

Vega Vázquez fue la única en toda su comunidad en conseguir un 14 en la Selectividad del año pasado. Para conseguir esa calificación estuvo estudiando ocho horas diarias las cuatro semanas previas a la prueba como si de un trabajo se tratase. Tras averiguar su nota, Vega lo tuvo claro y se decantó por estudiar Ingeniería Aeroespacial en la UCLM en el campus de Toledo.

Castilla y León

Unai García, la mejor nota de la Selectividad de Castilla y León.

Para Unai García Pinto fue una sorpresa obtener la mejor nota de su región. El ponferradino, que obtuvo un 13,964 en la Selectividad, tenía claro que nada le iba a hacer cambiar de opinión y se iba a ir a la capital española a estudiar Arquitectura.

Cataluña

Carla Vendrell, la nota más alta de la Selectividad de Cataluña.

De Girona salió la mejor alumna de toda la comunidad autónoma. Carla Vendrell consiguió sacar un 10 en la fase general de la Selectividad. Su objetivo era sacar más de un 10,9 sobre 14, nota que superó con creces y que le dio la oportunidad de entrar en la carrera que deseaba. Eligió estudiar Derecho en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.

Extremadura

La comunidad extremeña fue otra de las más exitosas. Tres alumnos obtuvieron la máxima calificación en la Selectividad de Extremadura. Carmela, Daniel y David destacaron con respecto al resto de estudiantes. Los tres tenían claro hacia dónde iban a dirigir sus estudios y ninguno tenía en sus planes quedarse en su ciudad natal. Carmela eligió Ingeniería Aeroespacial en Sevilla, Daniel el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y David el Grado en Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid.

Galicia

Silvia Rodríguez, una de las dos mejores notas de la Selectividad de Galicia.

En Galicia fueron dos los alumnos que obtuvieron la calificación más alta de la EBAU. Silvia Rodríguez Ardao e Iván Lafuente Dapena sacaron un 9,92 sobre 10 en la fase general. Después de averiguar su calificación, Iván dudaba entre matricularse en Matemáticas, el Doble Grado en Física y Química y el Doble Grado en Óptica y Farmacia. La que sí lo tenía bastante claro era Silvia. Estudiaría Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid.

La Rioja

Iria, la mejor nota de la Selectividad en La Rioja.

Iria Qing Andrés, de origen chino, sacó la máxima calificación de la Selectividad de La Rioja. Tras obtener un 10 en Historia de España, Lengua y Literatura y Matemáticas, su nota final fue de un 13,595 sobre 14. La decisión la tuvo clara: estudiar Arquitectura en Zaragoza mientras continuaba con sus estudios de chino para no dejar de lado su otra lengua materna.

Comunidad de Madrid

Hai Park, la mejor nota de la Selectividad de Madrid.

En el caso de la capital, Hai Park fue la mejor en la prueba de Selectividad. La estudiante logró un 10 de nota media en los dos cursos de Bachillerato y la misma nota en la EBAU. Hai ha obtenido, en total, una media de 13,650 sobre 14. La surcoreana, que llegó con apenas 8 años a España, no tuvo inconvenientes con el idioma. Es más, sacó un 10 en la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Al conocer los resultados se decantó por estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III.

Murcia

Inma, la mejor nota de la Selectividad de Murcia.

Inmaculada Martínez sacó un 13,972 sobre 14 convirtiéndose en la mejor nota de Selectividad de la Región de Murcia. Sacó un 10 en Lengua y Literatura y en Matemáticas, un 9,90 en Historia e Inglés, un 9,70 en Biología y un 8,45 en Química. "Me esperaba buena nota, para ser sincera, pero no tanta. Eso sí, nunca me han llamado empollona", contó a EL ESPAÑOL. La murciana se guio por su vocación, Biología en la Universidad de Murcia.

Navarra

Lorena, la mejor nota de la Selectividad de Navarra.

Lorena Bea fue la mejor en la prueba de Selectividad de Navarra con un 13,97. Estudió Bachibac, un programa que permite a los estudiantes acceder a una doble titulación, el Bachillerato español y el Baccalauréat francés. Natural de una localidad de 8.000 habitantes, Cintruénigo, se decantó por el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

País Vasco

Iker Palomo, el alumno con la mejor nota de Euskadi.

El joven Iker Palomo, con una calificación de 9,85, se convirtió en el mejor de la EBAU del País Vasco del año pasado. Iker lo tuvo claro desde un principio: estudiaría el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería en Tecnologías Industriales en la Universidad de Deusto.

Comunidad Valenciana

Otro que tuvo claro qué estudiaría tras ver sus notas fue Jaime Pérez Muñoz. Con un 10 en Historia de España, un 10 en Inglés, otro 10 en Matemáticas, un 9,85 en Castellano y un 9,5 en Química consiguió la calificación más alta de la comunidad y se decantó por la carrera de Medicina en la Universitat de València.

Ceuta y Melilla

Sara, la joven que ha sacado la nota más alta de Ceuta en Selectividad.

En Ceuta, la mejor calificación la obtuvo la joven Sara El Khattabi con un 13,925. Su padre es marroquí y su madre de Granada. De pequeña se crió en la ciudad marroquí de Tetuán y no fue hasta que comenzó la ESO cuando se trasladó a España. Para entrar en el mundo universitario eligió mudarse a la capital para estudiar Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III.

En Melilla, la nota más alta de la EBAU la consiguió Jorge Herrero Barragán con un 9,895. Se decantó por estudiar el Doble Grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial.