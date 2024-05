Batalla campal entre argelinos y clanes en Mallorca por el aumento de robos en las calles

El barrio de Son Gotleu, en Palma de Mallorca, se ha convertido en escenario de una guerra abierta entre distintas comunidades. El pasado lunes se produjo una batalla campal en la que decenas de personas se enfrentaron a patadas y puñetazos. En las imágenes grabadas por vecinos de la zona se puede ver cómo llovieron las sillas y se emplearon palos para golpearse.

Según la prensa local, los enfrentamientos se producen entre una alianza formada por marroquíes, españoles de etnia gitana y otros ciudadanos africanos, que se enfrentan a un clan de argelinos que ha llegado al barrio. Los primeros denuncian que estos últimos se dedican al tráfico de drogas y han provocado un aumento de la criminalidad, con robos y agresiones.

Al parecer, el detonante de los incidentes del pasado lunes fueron el atropello de un menor de etnia gitana y el intento de robo por parte de varios miembros de la comunidad argelina. Sin embargo, los problemas se vienen arrastrando desde hace semanas.

"No se le pegó a ninguno, pero no voy a permitir que vivan en el bloque de al lado y me entren a robar”, declaró el vicepresidente de la Asociación de Gitanos de Son Gotleu, Antonio Sánchez al diario local Crónica Balear. "O se van los argelinos de aquí o tendremos problemas", amenaza.

Otros vecinos también denuncian la conflictividad instalada en sus calles desde hace algunos días, como consecuencia de los choques entre estas comunidades. La mayoría de los implicados tienen entre 18 y 21 años, y también habrían protagonizado atracos recientemente.

La noche del pasado lunes la Policía tuvo que desplegar un importante dispositivo para poner fin a la batalla campal. En una nota de prensa posterior informaron de que había cuatro jóvenes heridos tras esta pelea en la que se vieron implicadas unas cincuenta personas.

Desde ese día no se han repetido incidentes de este calibre, aunque en el barrio se mantiene la tensión ante una guerra que ya ha explotado entre los vecinos.