Emely, Carmen y Alex, los 3 primeros 'swifties' en el Bernabéu a 48 horas del concierto de Taylor Swift

Los primeros fans españoles de Taylor Swift ya han llegado al estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, para asistir a uno de los conciertos más importantes y esperados por los jóvenes. Y, a 48 horas del concierto Eras Tour, las medidas de seguridad se han incrementado en la capital.

Emely, de 19 años y natural del Málaga, vive en Madrid desde hace poco. Compró la entrada en zona general para las presentaciones del 29 y 30. Carmen (18), madrileña, tiene VIP derecha uno y Alejandro (22), de Vallecas, adquirió la VIP izquierda.

Cada uno, con una silla plegable, un saco de dormir y una mochila con un par de mudas de ropa, dentífrico y cepillo de dientes. Es todo lo que necesitan para disfrutar del show.

En conversación con EL ESPAÑOL, los tres jóvenes cuentan que han venido desde muy temprano a conseguir su sitio en el show de la cantante. Ellos no se conocían hasta que han coincidido en este lugar y ya han hecho buenas migas. Tienen sus entradas para los conciertos del 29 y 30. Como se dice, la música une.

Es costumbre entre los jóvenes que asisten a conciertos que los primeros en llegar a una cola se marquen en la mano como señal de referencia para los demás asistentes. Harán el relevo con otros que irán viniendo para guardarse el sitio. Así podrán asearse y comer algo por allí cerca.

Emely, Carmen y Alejandro se acercaron esta mañana a hablar con el personal de seguridad del estadio y les han prometido que les dejarán dormir en la puerta. Mientras tanto, tienen que esperar en la acera de enfrente hasta que llegue el momento indicado.

Los primeros fans de Taylor Swift muestran la marca en su mano. Rocío López

Los jóvenes cuentan que han ahorrado desde hace mucho tiempo para poder pagar sus entradas y piden a la organización que les dejen entrar con al menos una botella de agua de plástico pequeña. Así podrán evitar los desmayos entre los asistentes.

Relatan que tuvieron que trabajar el verano pasado, todo por ver a su artista favorita. En el caso de Carmen, estuvo de cuidadora de niños y Alejandro, como barista, en una cafetería, cerca del barrio donde vive. El íntegro de sus ahorros ha sido destinado para adquirir sus entradas.

"Todo sacrificio es poco si es por Taylor y ella se lo merece", manifiesta Emely, fiel seguidora de la artista hace cuatro años, mientras susurra la canción Cruel Summer de su artista.

Recomendación de los padres

Los padres de Emely, que viven en Málaga, no saben que su hija está a las afueras del estadio Santiago Bernabéu y que va a acampar allí hasta el día del concierto. “Sólo me han dicho que me cuide. Siempre lo hago”, señala la joven.

En el caso de Carmen y Alejandro, sus padres saben que van a dormir estos días afuera del estadio. Sólo les han recomendado que le contesten el teléfono cada vez que les llamen y les escriban.

"Nuestros padres confían, saben que venimos a disfrutar de Taylor y sus canciones", es la respuesta en coro de los jóvenes.

Emely, Carmen y Alejandro pasan el día conversando y haciendo pulseras. Rocío López

Intercambio de pulseras

Más de 140.000 personas acudirán a los dos conciertos. Es la oportunidad perfecta para intercambiar pulseras que los fans siempre hacen en los diferentes países donde se presenta la artista. Por esa razón, Emely, Carmen y Alejandro han pasado su primer día elaborando las famosas pulseras para seguir la tradición.

"Es muy fácil hacer las pulseras. Se tarda en torno a 15 minutos cada una. Hace unos días compré los materiales. Carmen y Alejandro han traído los suyos y entre los tres nos acompañamos y nos divierte hacerlas juntos. Nos hace mucha ilusión compartir todo lo que sea relacionado a Taylor", explica Emely.

Mientras este periódico conversaba con los tres jóvenes, sobre las siete de la tarde hizo su aparición la Policía Municipal. Habían recibido una queja de un ciudadano, que argumentaba que ellos estaban ensuciando la acera con bebidas y comidas. Constataron que no era verdad y se marcharon al verlos sentados haciendo las pulseras tranquilamente sin alborotos.

Emely, Carmen y Alejandro son seguidores de la artista desde hace más de cuatro años, es decir, desde que son adolescentes. Se identifican con canciones como Bad Blood, Right Where You Left Me, Marjorie, entre otras.

Como todo fan enamorado, los tres jóvenes tienen fotos de la cantante estadounidense, Taylor Swift, pegadas en las paredes de su habitación. La artista entró en abril del año pasado en la lista de multimillonarios de la revista Forbes, gracias a su música y a sus conciertos.

Las visitas al estadio, suspendidas

De momento, y hasta que pase el concierto, se han suspendido la visitas al estadio Santiago Bernabéu. Sólo se permite ver el museo, pagando 25 euros. Fuentes de la empresa de seguridad han indicado a EL ESPAÑOL que a partir de las 11 de la mañana del martes se habilitará la zona del bulevar de la Castellana para que los seguidores de la cantante puedan hacer la cola y permanecer en ese espacio.

Exteriores del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Rocío López

Serán días de muchos atascos por las zonas aledañas del estadio por el cierre de las calles. Se ha incrementado la seguridad policial y, también, el descontento de algunos vecinos que viven en los edificios cercanos al lugar. No están de acuerdo en que continúen los conciertos por los altos niveles de ruido.