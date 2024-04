En la tienda 'low cost' más barata de todas: puedes encontrar bolsos de Valentino y Levi's a 1 euro

El mercado de la moda vintage en los últimos años se ha convertido en la primera opción para muchas personas en España, especialmente para los más jovenes. Tanto es así que los precios se han visto disparados en varios de estos establecimientos. Sin embargo, hay dos tiendas que van a contracorriente y compiten por tener los precios más bajos: son el caso de la conocida Humana y Mosaico Vintage.

Mosaico Vintage es una popular tienda de moda sostenible que nació en 2020 en Granada con el objetivo de traer ropa de segunda mano a Andalucía. Tras el éxito con su primera apertura se expandieron a Málaga, Sevilla, Córdoba y Madrid, siendo esta última la única ciudad con dos locales ubicados en la Plaza de Chueca y la Plaza de Tirso de Molina.

Puedes encontrar marcas de todo tipo desde Levi's, Valentino, Tommy y Lotto hasta Nike o Bershka. Eso sí, en tiendas como estas encontrar prendas de marca y buena calidad no es un trabajo fácil. Hay que dedicar mucho tiempo de búsqueda para salir satisfecho de estos locales: "Yo me he llegado a tirar casi dos horas en la tienda hasta encontrar algo que me gustase", comenta Sara en la cola para pagar.

Entrada de la tienda Mosaico Vintage en la Plaza de Tirso de Molina

El precio medio de sus productos normalmente oscilan entre los 15 y 20 euros dependiendo de la época del año, en verano entre los 10 y 15 euros y en invierno se produce un aumento, ya que los abrigos suelen ser prendas más caras y los precios se pueden llegar a disparar hasta los 70 euros. Afortunadamente el funcionamiento de esta tienda permite que puedas comprar hasta las prendas más caras por tan solo 1 euro.

El secreto del éxito

Mosaico Vintage es conocida por sus famosos descuentos, la tienda tiene un funcionamiento específico para liquidar todo el stock que tienen a lo largo de cada mes. El mes se divide en dos, por un lado están las dos semanas de colección y las otras dos semanas de Mosaico Days. Durante los 14 días de descuento los precios van disminuyendo cada dos días: un 30% de descuento los dos primeros días, un 50% los dos siguientes, todas las prendas a 5 euros durante los siguientes dos, luego 4 euros, a 3 euros, a 2 euros y finalmente el último día están todas las prendas a 1 euro.

Aparte de sus precios, las redes sociales son uno de los principales factores por los que esta tienda tiene éxito, a través de de su cuenta de Instagram informan a sus seguidores de los descuentos o nuevos productos que llegan cada día, al igual que mediante TikTok con las recomendaciones de tiendas de segunda mano que recomiendan los jóvenes, entre las que se encuentra normalmente Mosaico Vintage por sus precios tan baratos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mosaico Vintage España (@mosaicovintagesp)

Al igual que con la tienda Humana, EL ESPAÑOL, ha visitado una de las tiendas del centro de Madrid ubicada en la Plaza de Tirso de Molina para comprobar estos precios. A las diez de la mañana se abren las puertas de este establecimiento en uno de sus días más agitados, es el último de "todo a 2€" y desde primera hora los clientes no paran de entrar intentando encontrar la mejor "ganga", ya que en realidad esta oferta solo estaba disponible hasta las 11:45 horas, información que el dependiente hace saber a todos los compradores que entran en la tienda.

El local visitado consta de dos plantas, sin embargo, la mitad de la planta principal y la planta baja donde normalmente se ubica la moda de hombre se encontraban cerradas al público debido a que ya estaban organizando la nueva colección. A pesar de sus precios tan bajos puede que no sean los mejores días para ir, la razón es que la ropa disponible a dos días de acabar las semanas de descuento era escasa, contaban con poco más de cinco percheros, eso sí llenos de ropa de lado a lado y los probadores en este momento no estaban disponibles.