El hospital al que ha dicho 'no' Noelia García, la número 1 del MIR: las razones de la dermatóloga

Giro en los acontecimientos. Noelia García, la joven con el mejor examen a Médico Interno Residente (MIR) de 2024 finalmente no ha elegido dermatología ni en el Hospital de La Paz ni en el Ramón y Cajal, como había avanzado a EL ESPAÑOL. La médica que ha sacado la mejor puntuación de esta convocatoria –y de toda la serie histórica– al final se ha decantado por formarse en esa especialidad en el Hospital Universitario Infanta Sofía, situado en el municipio de San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Según cuenta ella misma, la número 1 de 2024 ha cambiado en el último momento de opción tras visitar “el pasado viernes” el citado hospital sansero. “Hice las prácticas en La Paz, estuve un mes en Urgencias y ya vi el panorama que había con los resis por la noche”, ha explicado la joven en su cuenta de X. Por ello, Noelia García ha escogido hacer su residencia en el Infanta Sofía. “Todo influye”, arguye la joven, que ha explicado a los medios que necesitaba “un cambio de aires”.

Esta decisión de Noelia García queda confirmada este lunes con la publicación del listado definitivo correspondiente a las plazas adjudicadas a los 300 mejores MIR de 2024. Ella, gracias a sus 186.67 aciertos netos en 200 preguntas –el 93,33 % de respuestas positivas–, podía elegir cualquier especialidad en cualquier hospital público de España. Se había ganado ese derecho tras firmar un brillante resultado.

Todo influye, pero mi cambio de opción no ha sido por la investigación de @PerritoDelMir . Hice las prácticas en La Paz, estuve un mes en Urgencias y ya vi el panorama que había con los resis por la noche. El mapa de la vergüenza no me pilló de sorpresa https://t.co/JnJO2ByZvn — noelia (@ngm_med) April 8, 2024

Nacida en Madrid en 1999 y residente en San Sebastián de los Reyes, la joven cuenta a este diario que, pese a este giro de los acontecimientos, quiere continuar su formación en España. “En principio, me quiero quedar, porque me encanta vivir en este país y, además, tengo a toda mi familia y amigos en San Sebastián de los Reyes. Aun así, siempre estoy abierta a otras posibilidades. Ya veremos dentro de unos años”, afirma la joven a este medio.

Su historia de éxito

La historia de éxito en los estudios de Noelia García, sin embargo, había empezado muchos años atrás. A pocos de sus conocidos de San Sebastián de los Reyes, el municipio de Madrid donde ha crecido, les ha sorprendido que la joven haya alcanzado la gloria en el MIR. Ella misma cuenta que “desde muy pequeña” su madre, Cristina Muñoz, le inculcó el amor por el estudio diario y por la lectura.

“Mi madre creó en mí el hábito de estudiar todos los días poco a poco y no dejarlo todo para el último momento”, cuenta Noelia, quien también tuvo una infancia feliz y de éxitos académicos allá donde estudió. Hizo la Primaria en el CEIP bilingüe Nuestra Señora de Valvanera y la E.S.O. y el Bachillerato en el IES Joan Miró, ambos sitos en San Sebastián de los Reyes, donde ahora realizará su residencia.

Compaginaba sus estudios con una buena dosis de ocio. “No todo era estudiar y pasaba la mayor parte del tiempo con mis amigos”, dice. Hasta los 12 años, la niña Noelia pasaba el tiempo jugando en los columpios con sus amigos, comiendo chuches y, cuando estaba en casa, le fascinaba leer sagas fantásticas como Kika Superbruja o jugar a videojuegos. Estos dos hobbies apenas han variado y Noelia sigue ocupando sus ratos libres leyendo sagas de fantasía firmadas por Brandon Sanderson o Joe Abercrombie, además de jugar a videojuegos como Stardew Valley.

Noelia García, junto a su madre, Cristina Muñoz, quien le inculcó desde pequeña el hábito de estudiar. Cedida

Pero lo que poco le preocupaba de niña era lo que quería ser de mayor. Aún ni lo había pensado. “Cuando me preguntaban decía que quería ser abogada y estudiar Derecho, pero no tenía ni idea lo que hacía un abogado. Supongo que esa profesión me llamaría la atención de las películas o algo, pero no sabía ni qué hacían”, reflexiona la mejor MIR de 2024. Sería ya en tercero de la E.S.O., cuando conoció en Biología el cuerpo humano con mayor profundidad; cuando le empezó a interesar la Medicina.

A partir de ahí, su vida académica se giraría siempre hacia las ciencias, acercándose escalón a escalón hasta acceder a la carrera en universidad pública. Gracias al 13,7 que obtuvo en Selectividad, la joven ingresó en la Universidad de Autónoma de Madrid, donde estuvo seis años.

Presente y futuro de la MIR

Ya en el último año de carrera, Noelia García se puso a preparar el MIR. Un examen en el que ha acumulado 186.67 aciertos netos, lo que supone un récord histórico. Este 2024, de hecho, se han obtenido cinco de las diez mejores calificaciones netas de la historia y la nota de corte ha quedado fijada en 115, dos puntos por encima del 113 de 2023.

Y Noelia García ha sido la estudiante que ha roto todos los registros. “Al día siguiente de hacer el examen ya sabía que me había salido bien porque me llevé la plantilla a casa y la pasé por una aplicación que tienen las academias del MIR. Ya me decía que obtendría alrededor de 180 respuestas buenas. Aun así, el día que llegaron los resultados oficiales quería estar sola en mi cuarto, para verlo y asimilarlo. Vi que era la número 1 y había obtenido una gran puntuación”, dice, orgullosa.

Noelia García, la número 1 del MIR de 2024, recibiendo la beca de la UAM de las manos de su padre, Félix García. Cedida

Fue cuando inmediatamente salió de su habitación en busca de sus padres, el conductor de autobuses, Félix García, y la ama de casa, Cristina Muñoz. “Nos emocionamos mucho. Fue muy bonito y, la verdad, todo esto también ha sido gracias al esfuerzo y la dedicación de mis padres”, agradece Noelia García.

El siguiente paso ha sido el de elegir especialidad. La joven médica ha escogido dermatología porque “tiene la mayor intersección” entre sus intereses. “En sexto estuve rotando en endocrinología y dermatología y vi que me encantaba la práctica clínica, además de que son especialidades que ofrecen una gran calidad de vida porque no hay que hacer guardias. Para mí, el descanso es fundamental, y creo que si tuviera que hacer guardias no haría bien mi profesión. Por ello, escogeré estas especialidades”, dice Noelia García.

Ahora, la médica ya ha elegido: se formará en dermatología en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en Madrid.