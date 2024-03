La hazaña de la valenciana Andrea Medina, la número 1 de España en el 'MIR' de Biología de 2024

Cada año, miles de personas se presentan a los exámenes de Formación Sanitaria Especializada. Aunque las especialidades más demandadas son Medicina (MIR), Enfermería (EIR) y Psicología (PIR), no deben caer en el olvido los aspirantes a Farmacia (FIR), Biología (BIR), Química (QIR) y Física (RFIR). De hecho, estas últimas especialidades cuentan con menos plazas, por lo que el esfuerzo es, posiblemente, mayor. O, al menos, sí lo es la presión. Así lo cuenta Andrea Medina (2000, Gandía), número uno del BIR —Biólogo Interno Residente—, a este periódico.

Este año 1.071 personas han sido admitidas para 65 plazas BIR. Realizando comparativas con otras especialidades, la de Biología es la que menos plazas oferta en base al número de admitidos, algo que Medina no ve del todo correcto. "Los biólogos estamos en los laboratorios de los hospitales, es una labor muy necesaria e importante como para que oferten ese reducido número de plazas, y más después de venir de una pandemia", expresa. Tras esto, apunta que es una especialidad en la que hay mucha competencia: "Tenemos que realizar un examen casi perfecto".

La joven ha conseguido una puntuación total de 105,5051: acertó 188 preguntas de 200 que tenía su examen, falló diez preguntas y dejó en blanco dos. La gandiense reconoce que al salir del examen no pensaba que fuera a obtener una nota tan alta. "Me la jugué en bastantes preguntas. Estudié mucho, pero, honestamente, tuve mucha suerte. Cuando salieron las notas no me lo esperaba", cuenta. Señala que en el momento en que el Ministerio de Sanidad publicó los resultados, se encontraba junto a su pareja: "Nos ilusionamos mucho y, en aquel instante, lloré mucho también. Inmediatamente les di la noticia a mis padres. Nos colmó a todos de alegría".

Andrea Medina. Cedida

Medina apunta que no lo hubiera conseguido sin esfuerzo, dedicación y, sobre todo, constancia: "Estudiaba todos los días entre ocho y diez horas mínimas, siempre en mi casa. De lunes a domingo, aunque en este intentaba descansar. Siempre he tenido un buen hábito de estudio y reconozco que tengo mucha fuerza de voluntad a la hora de estudiar. Soy una persona muy constante".

Cuenta que la convocatoria de este año es la segunda a la que se ha presentado. Ya lo intentó el año pasado, tras finalizar la universidad. El problema es que sólo tuvo cuatro meses, de agosto a enero, para prepararse el popular examen. Se quedó sin plaza, pero en ningún momento pensó en abandonar, al contrario. Nada más publicarse los resultados de aquella convocatoria comenzó, de nuevo, a hincar codos. Esta vez con un año por delante y con la ayuda de una academia.

De padre Guardia Civil —ya jubilado— y madre administradora, Medina asegura que este afán por la ciencia le vino sola, en el instituto. Así pues, cursó Bioquímica en la Universidad de Valencia. Asegura que siempre ha sido una estudiante con medias en las asignaturas muy altas. De hecho, en el instituto, en el IES Tirant lo Blanc, obtuvo un reconocimiento por sus resultados académicos.

Si no fuera Bioquímica, Medina hubiese estudiado Química, aunque "ahora que sé lo que es, no me metería en esa faena". También le gusta la Biotecnología, que "al final es la prima hermana de la Bioquímica". Al preguntarle por su especialidad futura, expresa que todavía no lo tiene claro, aunque, seguramente, se decante por Análisis Clínicos o Bioquímica Clínica.

"Ahora mismo son las jornadas de puertas abiertas en los hospitales. De momento, no lo tengo muy claro. Seguramente me quede en Valencia, por comodidad. Me echan para atrás ciudades como Madrid o Barcelona por su alto coste económico". Si no fuese Valencia, la joven asegura que se desplazaría a alguna provincia cercana, "intentaría quedarme en algún sitio que no estuviera muy lejos como, por ejemplo, Murcia o alguna ciudad costera".

Al preguntarle si tiene pensado trabajar alguna vez en el extranjera, expresa que, de momento, no se lo plantea: "Durante los cuatro años que dura la residencia, sí que te permiten hacer rotaciones externas a nivel internacional. A lo mejor sí sería una buena opción para visitar y conocer otras ciudades extranjeras, aunque ahora mismo he de admitir que no tengo muchas preferencias en cuanto a otros países. Tendría que investigar las opciones cuando se diera el caso".