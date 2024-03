Fernanda, la turista violada en grupo en India: “Me golpearon la cara y pensé que íbamos a morir"

Fernanda, la turista brasileña con nacionalidad española que este sábado denunció haber sido violada en grupo en la India, ha detallado cómo ocurrió la agresión en sus redes sociales. "Pensaba que íbamos a morir, pero gracias a Dios estamos vivos", afirmó en su perfil de Instagram.

La publicación ha sido borrada, por recomendación de la Policía, que le ha recomendado a la mujer no difundir estos hechos para que no peligre la investigación. "Mi cara está así, pero no es lo que más me duele", decía ella, junto a su pareja, Vicente.

Él daba más detalles acerca de lo sucedido en el mismo vídeo. "Nos han asaltado en la tienda, nos han volteado… Me han puesto un cuchillo en el cuello, creí que me iban a matar. Y a Fernanda la han violado siete tíos, siete hijos de puta”, asegura él.

La pareja lleva cinco años viajando en moto por Asia y gracias a esta experiencia y a sus publicaciones en redes sociales se habían convertido en influencers de viajes, con unos 185.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Fernanda, tiene 28 años y nació en Brasil, aunque tiene nacionalidad española. Tras varias semanas de viaje, la violación se produjo el pasado viernes por la noche en el distrito de Dumka, al noreste del país.

Vicente y Fernanda en una imagen de su viaje por la India

Un lugar seguro

La pareja ha prestado declaración ante la Policía del país este domingo y, a continuación, fue trasladada a una "casa de seguridad" facilitada por el Gobierno, según informó Efe.

Las autoridades locales han confirmado que han detenido a cuatro personas implicadas en la agresión a la pareja y la violación de la mujer, aunque todavía no se han detallado los delitos que se les imputan.

El viernes por la noche la pareja comenzó a subir vídeos en sus redes sociales desde el mismo hospital en el que habían sido atendidos de urgencia. “Menos mal que me puse el traje -en referencial mono de motociclista-, porque me imaginaba qué iba a pasar. Me puse el traje, y empecé a recibir hostias; paré las que pude con el brazo, con el casco… Me tiraban piedras, intentaron echarme al suelo, pero no podían", relataba el hombre.

"Ella, pobrecita, está peor que yo", añadía. La mujer tenía moratones y magulladuras en el rostro, mientras que él también mostraba signos de haber recibido golpes en la cara.

Después de estos vídeos, la pareja ha borrado todo rastro de lo ocurrido en sus redes sociales y ahora permanecen recluidos en un lugar seguro para evitar más exposición.