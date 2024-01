El vídeo de las amenazas que recibió Ivo: otra pieza más del rompecabezas del naufragio del Mar Menor

'El Javi' asegura que el difunto Ivo más que un amigo era como un hermano. Pero la relación no siempre era tan idílica: "Varias veces se han peleado, incluso a puñetazos". Así lo aseguran una amiga y un amigo de Ivailo Petrov que han declarado ante la Guardia Civil, a raíz de la investigación abierta por el Grupo de Homicidios, para esclarecer las causas de la muerte de este búlgaro, de 16 años, y las circunstancias en las que se produjo el naufragio que sufrió en el Mar Menor, durante la madrugada del Día de Reyes, a bordo de una piragua robada en la que también navegaban: Francisco Javier Medina, de 22 años, y José David, de 17 años.

Uno de los encontronazos más recientes que mantuvieron el veinteañero y el menor de edad, se produjo a raíz de las supuestas amenazas que recibió la madre de Ivo, por el desalojo de Javi del inmueble que ocupó con su mujer, Rocío, y sus cinco hijos, justo en el piso que hay en la misma escalera donde residía la familia búlgara. De hecho, existe un vídeo en el que Ivo recibe una llamada con tono amenazante de Paco: una persona que supuestamente pertenece al entorno de Francisco Javier Medina.

De esta grabación ha sido informada la Guardia Civil, ya que desde que se produjo la desaparición de Ivo, su madre, Miglena Petrova, advirtió a los investigadores de que le tenía prohibido a su hijo andar en compañía de 'El Javi' -como le conocen por Los Alcázares-. Miglena consideraba "una mala influencia" a este padre de familia numerosa, con antecedentes por robo con fuerza, y al que el Ayuntamiento le abrió un expediente para evaluar la situación en la que se encuentran sus cinco hijos de entre uno y nueve años.

La madre de Ivo no quería saber nada de Javi desde que entre noviembre y diciembre de 2023, un grupo de personas -provistas con cuchillos y palos- se presentaron en el humilde bloque en el que reside esta familia búlgara, profiriendo contra ellos presuntas amenazas de muerte porque les culpaban del desalojo del piso okupa que habían sufrido Francisco Javier y Rocío. También les acusaban de estar detrás de que los Servicios Sociales les fuesen a quitar la custodia de sus cinco hijos.

Ese grupo de personas rompió la puerta del portal del bloque y en el periodo de tiempo en el que se produjo ese encontronazo okupa: Ivailo Petrov recibió una llamada de Paco, al que le reprocha las amenazas sufridas por su madre. Tal situación fue inmortalizada por una hermana de Ivo que grabó la conversación que mantenía el menor, con el altavoz activado en su iPhone, para hacer un vídeo con el que demostrar que se produjo aquel incidente.

La Guardia Civil investiga la muerte de Ivailo Petrov en el Mar Menor

- Ivo: Se me va a apagar el móvil, tío. Tengo un uno por ciento de batería. Ahora si quieres te mando una foto.

- Paco: ¡¿Para qué cuelgas si estoy hablando contigo?!

- Ivo: Sin querer te he colgado.

- Paco: Escúchame. Hasta las tres de la mañana estoy despierto aquí en 'ca' de 'La Manoli' [la madre de Francisco Javier Medina]. Te da tiempo a pasar hasta las tres de la mañana. [...]. Si tú vienes de buenas para hablar conmigo, no hay problema que yo ya tomaré medidas con otra persona.

- Ivo: ¿Pero qué tienes que decirme?

- Paco: Yo quiero verte, 'acho', para decirte dos o tres cosas y ya está. No tengas problema Ivo, que nadie te va a pegar ni te va a hacer nada.

Las buenas palabras que emplea el adulto que hay al otro lado del teléfono no convencen al menor de edad búlgaro. Prueba de ello son las excusas que le pone Ivo, su actitud de desconfianza y su insistencia en que le diga lo que necesita trasladarle personalmente, para evitar ir a la casa de Manoli: la madre de Francisco Javier Medina, el amigo que el menor búlgaro conoció en un chiringuito en el que echaba una mano tras abandonar los estudios, y que luego se convirtió en su vecino cuando ocupó un piso en su mismo rellano.

El investigado Francisco Javier Medina, de 22 años, junto a una imagen del difunto Ivailo Petrov, de 16 años.

- Ivo: Vamos a hablar ahora porque no puedo [irme]. Mis padres no me dejan. Me han castigado.

- Paco: Bueno pues cuando tus padres no te castiguen, te vienes y hablamos. Tampoco te voy a poner una pistola en la cabeza. Cuando tú puedas, pero si es hoy mejor.

- Ivo: Mi madre no ha hecho nada.

- Paco: Yo no estoy diciendo que tu madre haya hecho algo o que tu padre haya hecho algo. Yo te estoy reclamando a ti para que vengas. Quiero verte para hablar contigo de unas cosas: ya está.

- Ivo: Entonces, ¿por qué ha venido tanta gente? Eso no lo entiendo, tío.

- Paco: La gente que haya ido o no, a mí eso me da igual. Cierta persona me la ha liado en un bar.

- Ivo: Ya, pero a mí no me gusta porque han amenazado a mi familia.

Tales supuestas amenazas se refieren al famoso episodio en el que un grupo de personas que presuntamente pertenecían al entorno de Francisco Javier Medina, se presentaron con una actitud violenta en el bloque de pisos donde residía la familia de Ivo, acusándoles de ser los responsables del desalojo del piso okupa de Javi, su mujer, Rocío, y sus cinco hijos.

El difunto Ivailo Petrov junto a su familia y una imagen de la piragua robada en la que se produjo el naufragio en el Mar Menor. Cedida

Del contenido de este vídeo fue informado el Grupo de Homicidios, antes de que el cadáver de Ivailo Petrov fuese hallado este jueves, a cinco metros de profundidad en el Mar Menor. La familia consideraba que podía ayudar a los investigadores a conocer los líos en los que andaba metido el pobre Ivo, antes de escaparse de casa durante la madrugada del Día de Reyes, después de que José David, de 17 años, le enviase unos WhatsApps advirtiéndole de que a la una de la madrugada debía estar en casa de Francisco Javier Medina, de 22 años, para "hacer cosas".

Esas "cosas" les llevaron a embarcarse en una piragua robada que naufragó en plena noche, frente al paseo marítimo de Los Alcázares. "Ivo no me dijo que fuesen a robar una piragua", asegura la amiga del búlgaro, a la que le envío los famosos chats de WhatsApp de José David y su última ubicación en el Mar Menor: a 300 metros de la costa, lo que podría suponer que Ivailo Petrov tenía miedo porque no sabía nadar. "Ivo era un buen muchacho, al que le fallaban las compañías: era gente que ni estudiaba ni trabajaba y se pasaba el día en la calle. Él era un chico influenciable".

Esta amiga del joven búlgaro ha testificado ante la Guardia Civil para ayudar a esclarecer la muerte de un chico de solo 16 años. "He declarado porque no fue idea suya salir de su casa: José David y Javier no paraban de llamarle". Esta testigo asegura que 'El Javi' también "era amigo" de Paco: el adulto que telefonea con un tono inquisidor al menor fallecido. "Paco estaba en la casa de Manoli, la madre de Javi. Iba en moto a buscar a Ivo y siempre se apartaban para hablar a solas. No sé qué relación tenían ni a lo que se dedicaban. Ivo solo me decía que se iban a dar una vuelta en moto".

Los investigadores se han interesado por las fechas concretas en las que se produjo el conflicto del piso okupa de Francisco Javier Medina y la famosa llamada de Paco. De momento, el juez ha decretado el secreto de sumario a la investigación y ha citado el 22 de marzo a declarar a 'El Javi', en calidad de investigado, por un delito sin especificar. Todo ello, a la espera de los resultados de la autopsia y del informe con las conclusiones de la investigación abierta por el Grupo de Homicidios desde que se produjo la desaparición de Ivo en el Mar Menor, a bordo de una piragua cuyo robo con fuerza fue denunciado por el propietario de la embarcación.

Los padres y las dos hermanas del menor desaparecido, este miércoles, reunidos con sus letrados en el despacho de MMB Abogados. Badía

Verónica Ene, abogada de la familia de Ivo, explica que en la primera inspección ocular del cadáver: "No hay signos de violencia aparentemente". No obstante, el cuerpo del menor búlgaro estaba en avanzado estado de descomposición tras permanecer 21 días en el fondo del Mar Menor, lo que ha obligado a complementar el minucioso trabajo que está haciendo el Instituto Anatómico Forense de Cartagena, con el envío de varias muestras a Madrid para definir con exactitud las causas de la muerte.

"Primero habrá un informe preliminar y luego uno con las conclusiones definitivas que puede tardar semanas o meses", según estima Verónica Ene. Su compañero en el bufete MMB Abogados, Sergio Marco, advierte de que "por el mero hecho de que la autopsia no revele signos de violencia, tampoco significa que no pudiese haber otra cosa. Tendremos que analizar todos los medios de investigación, el principal es la autopsia, pero hay que ver cómo estaba la zona dónde se encontró a Ivo en el fondo del Mar Menor, los mensajes de WhatsApp y el contenido del móvil de Ivo".

Cuando se localizó el cuerpo sin vida del joven búlgaro en el fondo del Mar Menor, no se encontró el iPhone ni su bandolera: una situación llamativa, pero que se podría atribuir a las corrientes marinas. El letrado considera que "habrá que valorar si existe un delito de robo, en el que se produjo un homicidio por imprudencia, y si el mayor de edad que iba en la piragua [Javier] tenía algún deber de cuidado sobre los dos menores de edad [Ivo y José David]. Y si todo eso es reprochable a nivel penal".

Sergio Marco reflexiona que "en la citación como investigado de Francisco Javier no se le imputa un delito concreto, se investigan unos hechos y después de su declaración podrá salir un robo con fuerza o un homicidio imprudente. Lo que parece que está claro es el robo y que la situación del mayor de edad habrá que analizarla con más detalle porque se va con dos menores a realizar una actividad de riesgo".

