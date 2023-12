Marta Carazo, la "antidiva" que "trabaja hasta las 4 de la mañana": sustituta de Franganillo por 150.000 €

Es un baile de sillas: Pedro Piqueras, el rey de la noche en Telecinco desde hace casi 20 años, se levanta de la suya. Carlos Franganillo la ocupa, liberando su asiento del informativo de TVE, que conducía desde 2018. Y Marta Carazo, que ha ostentado la corresponsalía de Bruselas para la cadena pública desde 2020, deja la capital belga para sentarse en el mismo plató desde el que su compañero le ha estado dando paso los últimos tres años.

Pero no es la primera vez que le ofrecen el puesto: durante el verano de 2022 le propusieron sustituir a Ana Blanco al frente del TD1, un puesto que finalmente ocupó Alejandra Herranz porque Marta prefirió alargar su estancia en Bruselas. Ahora sí: Marta Carazo conducirá el informativo de la noche en la TVE en una época movidita, con la legislatura recién comenzada y los acuerdos entre PSOE y Junts dominando la actualidad política.

El sueldo por recoger el guante ronda los 150.000 euros, superior a los 130.000 euros que cobran los corresponsales en Televisión Española, según fuentes sindicales. Su debut tendrá lugar después de Navidad y, hasta su llegada, Ana Roldán, la sustituta habitual de Franganillo, conduce el espacio. Pero, ¿quién es Marta Carazo y cuál ha sido el camino que ha recorrido hasta llegar aquí?

Marta Carazo, en Bruselas, junto a otro trabajador de RTVE. Cedida

[Marta Carazo sustituirá a Carlos Franganillo como presentadora de la segunda edición del 'Telediario' de La 1]



Cariñosa y deportista

Marta Carazo es madrileña, concretamente una madrileña del 73, que cursó sus estudios de Periodismo en la Universidad Complutense (al igual que otros rostros muy populares de la pequeña pantalla, como Letizia Ortiz o Vicente Vallés) y dio sus primeros pasos en el mundo de la comunicación en medios como Europa Press Televisión, Efe TV y Telemadrid. A RTVE llegó en el año 99, y desde entonces y hasta 2007 presentó los informativos del Canal 24 Horas. También dirigió y presentó programas como Casa de América y A fondo. A partir de 2009, el año del estallido de la crisis, se sumó al Telediario para llevar Casa Real y en 2012 fue nombrada responsable del área de Economía. A Bruselas llega esta periodista todoterreno en agosto de 2020 y, desde entonces, ha cubierto noticias de tantísimo alcance como el Brexit, la respuesta de la Unión Europea ante la pandemia o la guerra de Ucrania.

José Ramón Patterson fue su antecesor inmediato en el puesto, y ambos han compartido tele, claro, pero también televisor. El excorresponsal se lo dejó junto a buena parte del mobiliario cuando se dieron el relevo en la capital belga: "La mitad de los muebles de su casa son los míos, incluido el televisor. Dos días antes de regresar a España, estuvimos mi mujer y yo, la gente de la corresponsalía, que son encantadores, y Marta y su marido trasladando cosas de una casa a otra", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL.

El periodista José Ramón Patterson, antecesor de Marta Carazo en Bruselas.

Para José Ramón, la elección de Marta ha sido afortunada por "la solvencia que tiene ante la cámara", además de por sus "conocimientos, experiencia y mérito": "Cuando llegas a un sitio como el que va a llegar ahora, necesitas hacer equipo, y para ella va a ser fácil porque ya la conocen y porque, además, se hace querer, también por los compañeros de otros medios. Y tiene credibilidad. Pasa igual con Franganillo o con Ana Blanco, que te los crees ya por cómo son".

En Bruselas ambos compartieron un mes durante el relevo, pero además José Ramón y Marta han trabajado juntos muchos años. Ella fue su jefa cuando él estaba de corresponsal, y él lo fue antes, cuando ejercía como editor del canal 24 horas y Marta presentaba algún turno de sus informativos: "Marta discutía conmigo por algunas entradillas que yo le escribía: cuando no las entendía del todo -algo que es muy importante para luego transmitir ante la cámara-, discutía mi visión, pero siempre con criterio. Y siempre llegábamos a entender nos, porque yo era consciente de que ella no pretendía segarme los pies, que es lo que sospecha un jefe cuando alguien viene a discutir alguna decisión tuya", recuerda con cariño.

En cuanto a sus aficiones, José Ramón nos cuenta que Marta es deportista: "Le gusta mucho la bici, y de su casa en Bruselas, que está a veinte minutos de la corresponsalía andando, va mucho en bici, a pesar de que llueve bastante. Y además le gusta mucho correr".

Esforzada y "nada diva"

Precisamente por su corresponsalía en Bruselas, Marta fue entrevistada el pasado año por Chema García Langa, el conductor de El gallo que no cesa, en Radio Nacional de España. Durante la charla, Marta contó que nunca había pensado en terminar como corresponsal allí, y que la percepción que tenía de que aquél era un trabajo "bastante complicado" se confirmó con creces en cuanto empezó a desempeñarlo: "De lo que no era consciente era del flujo de trabajo tan grande que esto supone. Salgo mucho en el telediario, pero aparte hay muchísimo más trabajo que sacar. A mí me ha superado un poco", añadía con una risa prudente, para después bromear diciendo: "Yo vine un poco engañada".

Y sí, su trabajo hasta la fecha en Bruselas se ha jalonado por jornadas interminables. Marta contaba en la entrevista que su rutina allí empieza a las siete de la mañana con las previsiones, y no termina hasta que no acaba el informativo de la noche, el mismo que ahora va a presentar. Los peores días, dice, suceden cuando hay Consejo Europeo: "El Consejo empieza a mediodía, pero yo ya llevo desde el matinal, y luego la reunión se prolonga a veces hasta las 3 o 4 de la mañana, y aunque yo trato de irme a dormir porque entro en directo otra vez a las 7 de la mañana, malduermo dos horas, vuelvo a enganchar y termino al día siguiente a las 9 de la noche".

Marta Carazo, ante la cámara.

EL ESPAÑOL ha contactado con Chema García Langa, para quien "la corresponsalía de Bruselas es la más sacrificada de todas las de RTVE", razón por la que quiso entrevistar a Marta y a su compañera María Carou (la corresponsal en Bruselas de RNE), a modo de homenaje: "Marta es súper afable y muy buena gente, la conocí siendo becario de la radio y era muy amable. Siempre nos saludaba por nuestro nombre y nos tenía en consideración", recuerda el periodista.

No es el único que tiene buenas palabras para ella. Su compañero directo en Bruselas, el operador de cámara Víctor Mier, dice de ella que es "una jefa estupenda, con muy buen carácter y muy sencilla", además de ser en lo personal "empática y cercana; más que una jefa, una amiga".

Por su parte, Estefanía Narrillos, la responsable oficial de prensa española en Bruselas, conoció a la futura presentadora desde que ésta trabajaba en el programa Europa de TVE, allá por el año 2018: "Y desde que está en Bruselas como corresponsal, he estado en contacto regular con ella. Yo me encargo de las relaciones con los corresponsales, así que hablo con ellos de forma constante. Y a Marta sólo puedo elogiarla: es muy educada, humilde, pregunta muchísimo porque no quiere que se le escape nada… En Bruselas sería relativamente fácil limitarse a hacer lo obvio, porque hay muchísima reunión. Pero ella no descuida los temas menores, y trata de enterararse de todo aunque no vaya a cubrirlo para la tele. No es nada, pero que nada diva", apostilla con simpatía.

Los que han sido sus compañeros de redacción también la elogian. Érika Reija trabaja en la sección de Internacional del informativo, y destaca de Carazo "su pasión por el Periodismo y su gran compañerismo". Además, dice, tiene la facilidad de "caer bien al instante", por lo que cree que la periodista conectará bien con la audiencia desde la mesa del plató.

Premiada y combativa

El estilo de Carazo es didáctico y su dicción, de manera objetiva, es perfecta. Y está lejos de adoptar el sonsonete del que muchos reporteros televisivos se valen para hacer sus crónicas, lo que le confiere identidad. Todo ello le ha valido también el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, en la categoría de Televisión, que agradecía así tras la gala en declaraciones al canal regional 12 tv: "Hacer que la gente entienda lo que pasa en Bruselas, las decisiones que toma la Unión Europa y que nos afectan a todos en nuestra vida diaria, no es fácil. Te dejas la piel para tratar de entenderlo para luego traducirlo y que lo entienda todo el mundo. Es una responsabilidad de seguir haciéndolo bien, porque cada vez se toman decisiones más importantes, y cada vez creo que la gente tiene que entenderlas mejor".

Aunque su perfil profesional siempre ha sido discreto, Marta decidió dar un paso al frente en la red social Twitter en 2018. Lo hizo para protestar contra la propuesta de Mariano Rajoy que cuestionaba la viabilidad de todos los complementos retributivos, con la que pretendía recortar 35 millones de euros de los presupuestos de la cadena pública. Marta Carazo vestía de negro en sus conexiones en directo y lo justificaba en Twitter escribiendo "Hoy de negro en el Telediario. Como el futuro que el PP quiere para RTVE".

Marta Carazo, en Bruselas.

Solidaria y ¿amante del piano?

En el plano personal, la periodista es sumamente reservada. No tiene Instagram, y tan sólo a través de su perfil profesional en Linkedin podemos saber detalles como que colabora "en temas de comunicación y web" con una ONG llamada Kivu Avanza, dedicada al desarrollo de la educación y la sanidad en Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo. Y no es esa colaboración la única que avala su mirada solidaria: Carazo tiene también un blog, titulado Enfocando, en el que da a conocer todas aquellas historias que habitualmente quedan fuera de plano, que no tienen cabida en televisión.

Por ejemplo, la última entrada que publicó, en el año 2018, se titulaba Reyes Magos por el mundo y contaba cómo la ONG madrileña Young and Solidary estaba repartiendo juguetes en Haití y Perú a niños que jamás habían tenido un regalo por estas fechas tan señaladas. Belén Solera, la fundadora de la ONG, recuerda "con mucha ilusión" la llamada de María, que fue "una auténtica sorpresa" y supuso un importante impulso para su organización: "Nos mimó mucho y nos dio un gran empujón para que la gente se enterara de lo que hacíamos. Fue muy cariñosa y se volcó con nosotras. Me sorprendió su profesionalidad, llamó de repente pero sabía todo de lo que hacíamos, estaba muy involucrada con la causa".

También por su Linkedin hemos sabido que estudió piano en el Conservatorio de música Amaniel entre el año 1990 y 1996, pero en el centro no hay ningún profesor que la recuerde, debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, la posteridad está garantizada para Marta ahora que va a presentar el informativo más mítico de la televisión en España.

Sigue los temas que te interesan