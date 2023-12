El "peor restaurante del mundo" está en España, según TripAdvisor: tiene 1.588 opiniones negativas

Es sabido por todos que España es un país muy bueno en cuanto a la gastronomía. Sin embargo, muchas veces resulta complicado dar con un restaurante afín a nuestros gustos y preferencias. Por ello, son muchas las personas que recurren a opiniones en portales online como TripAdvisor. En este sentido, seguro que aciertan porque los usuarios, si algo son en estas plataformas, son sinceros. A nadie le gusta llevarse decepciones o incluso no encontrar aquellos precios o platos que esperaba. Por eso, a medida que los establecimientos tienen menos calidad, más duras son las críticas. Son varios los establecimientos que no alcanzan ni el aprobado raspado y en Comillas, Cantabria, encontramos la primera joya del listado. Tanto, que los consumidores hasta se preguntan públicamente por qué no baja la persiana de manera definitiva.

En concreto estamos hablando de Churrería Comillana, un restaurante que nació como una churrería artesanal y se ha convertido en la pesadilla para muchos en la ciudad, con un promedio de 1 estrella sobre 5 en el portal de TripAdvisor. De hecho, de las 1.732 opiniones que tiene, 1.588 son pésimas. Pero lo bueno llega en los comentarios, con títulos como "estafadores", "peor restaurante del mundo" e incluso "huid de este sitio". Los usuarios evalúan de una forma muy negativa tanto la calidad de los platos como también el precio de sus víveres. Incluso se quejan de la limpieza y el trato de los trabajadores.

"Comida escasa, pimientos rellenos de lata. Pone q el menú son 10 platos y luego solo hay 3. Engañan, no sé cómo no está cerrado con tantos comentarios negativos... esa comida no vale ni 10 euros". Así arranca una de las últimas reseñas del restaurante Churrería Comillana, y es una opinión clave para entender por qué este establecimiento de Comillas es uno de los peor valorados en la web TripAdvisor.

Captura de pantalla de TripAdvisor.

Se describe como un restaurante especializado en churros, aunque en la práctica es un poco distinto. Cuatro churros pueden salirle al cliente por 13,60 euros, al mismo precio que el chocolate, al que algún cliente consideró que "estaba agrio, con la leche cortada". También ofrecen platos combinados, sándwiches y otras delicias que los usuarios de TripAdvisor han llegado a calificar como una comida "con sabor a perro".

Tal y como podemos comprobar en las fotos que han colgado algunos usuarios del portal, los precios van desde los 2,40 euros el café con leche, 3,80 euros la caña de cerveza e incluso los 15 euros el plato combinado.

"Lo que es vergonzoso es cuando pides explicaciones y te dicen que por el precio del menú no se puede pedir más y el coste es de 20 € que no es nada barato". "Estos precios son bochornosos". "Mal trato, desagradable y carísimo". Estas son algunas de las reseñas de este restaurante, según el portal TripAdvisor. La plataforma tiene como objetivo mostrar reseñas de contenido relacionado con viajes y los usuarios pueden escribir, de forma totalmente gratuita, lo que les ha parecido un restaurante, un bar e incluso un hotel.

Pero el desastre no es exclusivo en esta plataforma. En cualquier web de recomendación el restaurante sale muy mal parado. Las 751 reseñas que ofrece Google al buscar el restaurante son pésimas. Las 13 de Minube, también. Incluso el libro de visitas de la ciudad en la web oficial de Comillas está lleno de opiniones lamentables sobre este restaurante.

