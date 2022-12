Los asesinatos machistas de 2022: la violencia de género no frena en España con 45 muertes

Tras una riña, tras una denuncia por malos tratos, tras un divorcio o tras el mero anuncio de una separación. En casa, en el trabajo, en el río. En la ciudad y también en las zonas rurales. En la calle, en garajes o en sus propias casas. Delante de sus hijos, amigos o a escondidas. Madres, hijas, hermanas, tías, abuelas. Empresarias, trabajadoras del hogar, camareras, actrices, maestras. Todas ellas compartían algo: eran mujeres. De enero a diciembre de este año han sido asesinadas un total de 45 mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

Aunque la tendencia sigue levemente a la baja desde 2019, la cifra sigue siendo demasiado alta. Desde 2003 se contabilizan 1.178 crímenes machistas. Para hacernos una idea de lo que esta cifra supone: la banda terrorista ETA asesinó a 854 personas durante más de cuatro décadas en activo.

El problema no consigue erradicarse. Las polémicas vividas este año con respecto a la violencia de género casi recuerdan a tiempos que parecían ya olvidados. Como la ocurrida en Albuñol, Granada, en pleno mes de julio.

[Los jóvenes de 18 a 21 años son los más permisivos con la violencia contra la mujer, según un macroestudio]

"Sí, han sucedido unos hechos trágicos en los que se han visto implicados Trini y Ramón. Y yo estoy en el convencimiento profundo de que Ramón tiene culpa. De que Trini tiene culpa, seguro", llegaba a decir Juan María Rivas, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Albuñol, en Granada, tras un caso de violencia machista. Ramón (60 años) había matado a Trinidad (50 años) tras dispararle con una escopeta y luego se había suicidado. Ella había comenzado su divorcio.

Las secuencias se repiten una y otra vez. No hay mes en el año que esté libre. En enero fueron asesinadas dos mujeres; en febrero, otras tantas; cuatro se contabilizaron en marzo y cuatro en abril; mayo fue el peor mes con seis; en junio, otras cuatro; en julio otras tres y en agosto, dos; en septiembre fueron cuatro; el mes menos fatídico fue octubre con un solo asesinato; noviembre contabilizó a otras tres; diciembre fue el otro mes negro con seis víctimas en apenas 20 días.

De estas 45 mujeres, al menos 16 habían presentado denuncia previa por malos tratos.

Andalucía concentró esta vez el mayor número de asesinatos por violencia de género: un total de 11. Le siguieron Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid, con seis cada una. Castilla y León y la Comunidad Valenciana contabilizaron tres asesinatos machistas. Dos fueron las víctimas en Murcia, como también lo fueron en Canarias y Aragón. Asturias, Navarra, Ceuta y Extremadura, con una víctima cada una, completaron el mapa de la violencia de género.

A veces hablamos de números y perdemos la percepción. Como la frase que se atribuye a Stalin en mil ocasiones: "Una única muerte es una tragedia. Un millón, una estadística". Cada muerte, en realidad, es una tragedia. Y detrás de cada una de ellas hay una historia.

En 2022, han sido asesinadas en España: Irina Dimitrova Spasova y su hija Mariya, Adoración García Gómez, de 27 años; Esther, 20 años; Raquel Carrión Diez, de 32; Victoria Cristina, 47 años; Virginia, de 50; Gema Jiménez, de 44; María Luisa, de 48; Ouardia, de 43; Maite, de 50; Anna García Llobregat, 22 años; María Luisa Larrañaga, de 68 años; Eva María, de 51; Victoria, de 46; Imane Saadaoui, de 30 años; África, de 44; Teodora, de 42; Claudia Abigail, de 17; Mercedes, de 51; Lesley Yvonne Denise, de 69 años; Natalia, 53 años; Lobna, de 32; Isabel Velasco, de 45; María Ángeles, de 47; Ivet, de 25; Luna, de 32; Mónica, de 50; Sara Pina Yeregui, de 38; Débora, de 39; Clotilde, 82 años; Florina, 26 años; Luisa María, 48 años; Diolimar, 35 años; Gemma, 43 años; Amparo Montalvá, 52; Mari Nieves, 53 años; Critina Romero, 18 años; María del Carmen, 71 años; Ángela García Cabañedas; Yaqueline Alonzo Najarro, 31 años; Irina Mihaelaque, 34 años; otra mujer de nombre desconocido; y María del Carmen Rincón, de 80 años. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 50 mujeres asesinadas en 2017, 53 en 2018, 56 en 2019, 49 en 2020 y 48 víctimas en 2021.

57 puñaladas a su exnovia

Johan, estudiante de bachillerato, estaba en la azotea de su casa. Era 8 de febrero, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche. Prendió la cámara de su móvil y se puso a grabar. "No se escucha muy bien, pero bueno, seré directo: me voy a suicidar, lo he intentado clavándome cosas, pero me sale sangre y nada más. He matado a Claudia —su exnovia— y lo siento. Tengo mis razones por las que lo he hecho".

Sus motivos no quería decírselos a nadie. Él mismo parecía ser la víctima en el caso, a pesar de haber asestado 57 puñaladas a su novia. Se despidió de sus familiares dando pena: "Espero no traeros problemas por mis errores. Siento que haciendo esto soy un bulto menos en la familia y en todo en general. Vamos, que las cosas sin mí pueden ir a mejor. Sin mí, irá mucho mejor la vida: os lo aseguro. Y nada, cuando leáis esto, llamad a la Policía y que vaya a ver el cuerpo de 'Clau' en el trastero. Que sí, que estoy tranquilo, no sé, supongo. Lo tenía planeado. Ya está. Estaba planeado y lo quería hacer. Los motivos por los cuales lo he hecho no se los diré a nadie, quedarán para mí, pero básicamente, pues porque sí, porque el malo siempre soy yo y ella no".

[Johan grabó vídeos de despedida tras apuñalar 57 veces a Claudia en Totana: "Esto no es machismo"]

Hizo 9 vídeos de despedida para sus familiares, personalizados, después de matar a su novia. Finalmente no tuvo valor para saltar y quitarse la vida. En uno de ellos aseguró que no era "nada machista". Simplemente, quería saber qué se sentía al matar a alguien y lo hizo con su exnovia, el día que quedaron para devolverse las cosas. La relación entre Johan y Claudia "era tóxica": él era obsesivo, no la dejaba ni bailar ni ir con amigas en Totana".

Claudia era estudiante de Formación Profesional básica en el IES Juan de la Cierva de Totana.

"Trini tiene la culpa"

Trinidad tampoco se libró: le echaron la culpa de su asesinato y el posterior suicidio de su marido en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Albuñol. Lo hizo Juan María Rivas, concejal de Vox, en unas declaraciones que no apoyaron ni desde su propio partido.

[Las mil polémicas de Juan María Rivas, el edil de Vox que culpa a Trini de que la matara su marido]

"Sí, han sucedido unos hechos trágicos en los que se han visto implicados Trini y Ramón. Y yo estoy en el convencimiento profundo de que Ramón tiene culpa. De que Trini tiene culpa, seguro", dijo el concejal en el pleno extraordinario para no apoyar el homenaje sólo de la víctima.

Ramón mató a su Trinidad con una escopeta antes de suicidarse. Los vecinos escucharon una fuerte discusión y llamaron a la Guardia Civil. Cuando llegaron los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por la vida de ninguno. Ambos se dedicaban a la agricultura bajo plástico y tenían cuatro hijos mayores de edad. Tenían cuatro hijos en común y ella había comenzado los trámites para la separación, aunque no constaban denuncias previas.

Sara, la primera del año

No habían pasado 11 días de enero de 2022 cuando José María no se presentó en su trabajo. Su pareja, Sara Pina, también se encontraba en paradero desconocido. Ella fue encontrada en el domicilio que ambos habían alquilado en Tudela. Él fue detenido en Francia, a donde había huido con su furgoneta.

Presuntamente, él la mató acuchillándola "con gran violencia". No constaban denuncias previas y en el entorno de ambos sorprendió la noticia. Ella era "una chica muy querida en el pueblo", donde se le veía mucho junto con su marido, señaló el alcalde Cortes, su pueblo natal. "Eran dos chavales jóvenes que alternaban con su cuadrilla. Cómo vas a sospechar esto, ni los más allegados lo podían imaginar".

[Sara Pina, la profesora de "corazón" y actriz asesinada por su marido a cuchilladas en Navarra]

Sara era maestra en el colegio Dos de Mayo de Castejón. Además, participaba en una compañía teatral de su pueblo; era una apasionada de la interpretación y el teatro.

Le dejó por celoso y la mató

Isabel trabajaba en el Mesón Castellano, a las afueras de Maqueda, en Toledo. La mañana de su asesinato cogió su coche y condujo hasta la venta. Se bajó del coche y se encontró con Javier, que tenía una escopeta en la mano. Le disparó y la dejó en el suelo. Él se montó en su coche y 100 metros más adelante se pegó otro tiro.

El dueño de la gasolinera y dos compañeras encontraron a Isabel en el suelo. Los empleados tuvieron que entrar en el restaurante a asimilar lo ocurrido.

[Javier 'el perdigón' no sorportó que Isabel le dejara ocho días antes y la asesinó a tiros]

Isabel y Javier llevaban siete años juntos como pareja. No era la primera vez que habían formalizado una relación. De hecho, estuvieron juntos en la década de los 90. Luego ella rehizo su vida y tuvo dos hijos. Él hizo lo propio y tuvo tres hijos. Volvieron tras el divorcio de ella.

Esta vez iban a casarse. Habían construido una casa para ambos en La Puebla de Montalbán. Sin embargo, todo se fue al traste. Los celos de Javier terminaron por romper la relación. Era inseguro y controlador. Tanto que, sólo 8 días después de que le dejaran, acabó con su vida de un disparo.

"Deja de regar, zorra"

"Fernando González de Castejón era el mayor de tres hermanos, el único chico, pero no tenía relación con su familia. En 2009 una de sus hermanas y su madre le denunciaron por malos tratos y acabó con una orden de alejamiento. En 2018 se repitió la jugada y la Policía actuó de oficio y lo detuvo por maltratar a Gemma Jiménez, la mujer a la que presuntamente mató, pero ella retiró la denuncia y volvieron a convivir. En la actualidad no tenía cautelares", dice uno de los párrafos del reportaje de EL ESPAÑOL que narra la vida del marqués de Serrano.

["Deja de regar, zorra, que me jodes los Picasso": el marqués de Serrano tenía atemorizados a sus vecinos]

Tenía atemorizados a sus vecinos, a los que llegó a decir: "Deja de regar, zorra, que me jodes los Picasso". Mató a su esposa y una amiga. Gemma Jiménez estaba en la cocina de su domicilio con un disparo en la cabeza.

No sorprendió a los familiares ni a los vecinos. El marqués se suicidó tras matar a su pareja y una amiga de ésta.

Cada caso tiene detrás una historia. El machismo acabó con la vida de 45, pero las víctimas de la violencia de género España se contabilizan por decenas de miles. En concreto, según datos oficiales del tercer trimestre de 2022, 47.955 mujeres sufren la lacra machista.

La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 50 mujeres asesinadas en 2017, 53 en 2018, 56 en 2019, 49 en 2020 y 45 en 2021.

Mecanismos de ayuda a las mujeres

En este punto, es importante resaltar las ayudas que las administraciones tienen a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género. En la página web del Ministerio de Igualdad se pueden encontrar distintos recursos. Además, destacan:

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quiere recordar que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es/, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. Es un deber de toda la sociedad.

Sigue los temas que te interesan