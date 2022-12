Alfonso, el padre creador del pin parental, denuncia a un profesor de Religión en Murcia por adoctrinar

Una rima poco acertada ha sido la antesala de una denuncia en la Policía Nacional contra un docente de Religión del instituto Juan Carlos I de Murcia. El denunciante es Alfonso Galdón: el creador del polémico pin parental y presidente de Valores, un partido resultante de una escisión de Vox. "He denunciado al profesor por adoctrinamiento dentro del aula, ya que se dedica a decirle a los alumnos qué deben hacer en la vida y eso no entra en el currículum de la asignatura", tal y como asegura el propio Galdón a EL ESPAÑOL. "También comete extravagancias en clase, como hacer una rima fuera de lugar sobre el apellido de mi hija".

Este diario ha accedido a la denuncia que ya está en manos de la Consejería de Educación. En su comparecencia en comisaría, el autor intelectual del pin parental y presidente de Valores en la Región de Murcia, expone a la Policía Nacional que no es la primera vez que ha tenido un roce con este docente de Religión. "Ya tuve problemas con el citado profesor porque hace unas semanas utilizó una rima para referirse al apellido de mi hija: 'Galdón de Moya que rima con polla, ja, jaja...'", según relata en su denuncia este político, padre de una alumna, de 14 años, que cursa tercero de Educación Secundaria Obligatoria en el IES Juan Carlos I.

Tras aquella desafortunada forma de pasar lista en clase, Alfonso Galdón envió un correo electrónico al docente, el 22 de noviembre, solicitándole una entrevista telefónica para aclarar lo sucedido. "Le pedí una explicación sobre la rima y le dije que llevara cuidado con los desbarres doctrinales en el aula porque los críos de 14 años no los entienden: hay veces que dice que la gente de la iglesia sale triste y que el demonio y el infierno no existen", según explica el presidente de Valores: un partido ultraconservador, basado en principios humanistas cristianos y que se opone al aborto.

"Me pidió perdón y aseguró que no iba a pasar más, pero después de aquella llamada, la primera vez que mi hija faltó a clase, el profesor de Religión le dijo a los alumnos que me había estado investigando en Google y que yo era un político de un partido radical", subraya Galdón. En la denuncia se recoge que este episodio supuestamente se produjo en el aula, a las 12 horas del miércoles 30 de noviembre. Así lo expone el político en su comparecencia en la Comisaría de San Andrés.

"Me persono ante instrucción para denunciar que el profesor de Religión del instituto Juan Carlos I ha vertido en clases presenciales, en las cuales mi hija es su alumna, una serie de manifestaciones que no proceden. Sobre la hora referida del día señalado, mi hija no se encontraba en clase, momento en el que el citado profesor se ha interesado por esta alumna y sus compañías. En el aula, le ha comentado al resto de compañeros quién es el padre de la alumna: 'Le he investigado, sé que está en política'. Generando la sensación de que soy una persona extremista y radical".

"Al referir esas frases al alumnado les comentaba que no esto no se lo dijeran a mi hija ni a sus amigas, que hace años formé parte del grupo político Vox y actualmente me encuentro en Valores. Considero que este tipo de manifestaciones están fuera de lugar, señalando a mi hija y pudiéndole ocasionar problemas con el resto de los alumnos".

Alfonso Galdón aclara a este diario que ha decidido interponer una denuncia contra el docente de Religión por un motivo: "Mi hija ya ha sufrido bulling y no quiero que vuelva a tener problemas en otro instituto". De hecho, la menor de edad fue alumna hasta el curso pasado del Colegio Monteagudo-Nelva de Murcia: un centro segregado por sexos, que gestiona el Opus Dei, donde se abrió el protocolo por acoso hacia esta estudiante, debido a que otras alumnas difundieron por WhatsApp un vídeo y mensajes con banderas LGTBI diciendo que ella era lesbiana.

"En Nelva, esas niñas se fueron de rositas, una semana a sus casas y punto", según resume Alfonso Galdón, sobre aquel episodio que también denunció ante la Policía Nacional y la Consejería de Educación. "El Juzgado de Menores lo desestimó porque eran inimputables, al tener entre 12 y 13 años". El asunto se saldó en febrero de 2022, en mitad del curso, con el cambio de centro de su hija al instituto Juan Carlos I.

A partir de entonces todo fue bien hasta que en tercero de la ESO comenzaron los supuestos problemas con este profesor de Religión habilitado por la Diócesis de Cartagena. "Mi hija me dice que la sensación que daba al hablar de mí era que yo soy un radical, un extremista de la religión, que exagero, y lo que ella no quiere es que le den de lado en su nuevo instituto", tal y como reflexiona este político de fuertes convicciones católicas y que antaño presidió el Foro de la Familia.

"Ahora tiene amigos, está integrada, los profesores están muy contentos con su rendimiento, no baja del 8, la niña es feliz y piensa que esto le puede perjudicar, por eso he tomado la decisión de denunciar porque queriendo o no, esos comentarios pueden condicionar al resto de la clase y un profesor debe ceñirse al currículo de la asignatura: son menores y querer transmitirles 'su experiencia de vida' es adoctrinar".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el IES Juan Carlos I de Murcia para conocer su versión de los hechos, pero desde la Jefatura de Estudios han declinado pronunciarse: "No vamos a hacer ninguna declaración".

Un portavoz de la Consejería de Educación confirma que el caso está siendo investigado: "La Consejería tiene constancia sobre el asunto y está en manos del servicio de Inspección. De demostrarse cierto, se depurarán las responsabilidades disciplinarias pertinentes".

