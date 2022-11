Luis murió por salvar a su novia Marina cuando hacían barranquismo con otro amigo en Mallorca

Las manecillas del reloj marcaban las diez de la mañana. Era lunes y Marina, Luis y Martín se disponían a disfrutar de un día de adrenalina y aventuras haciendo barranquismo en Mallorca. Completamente equipados y con ganas de completar uno de los retos favoritos por los amantes del deporte en la isla, los tres amigos se adentraron en el cauce del torrente de l’Assarell, en Pollença. Por delante les esperaban seis horas de descenso y una pendiente de dos kilómetros y medio que tendrían que sobrepasar realizando nada más y nada menos que treinta saltos.

Su hazaña les llevaría a un precioso valle situado a siete kilómetros del mar, donde disfrutarían de uno de los paisajes más espectaculares de la isla. Sin embargo, lo que no se esperaban estos tres aventureros es que la jornada acabaría en tragedia. A las diez de la noche, doce horas más tarde del inicio de la aventura, Bombers de Mallorca y Guardia Civil confirmaban el fallecimiento de Luis París y Martín Prado, de 37 y 28 años, después de encontrar sus cuerpos sin vida.

Mejor suerte corrió Marina, la única integrante del grupo que logró salvarse. La joven de 29 años acompañaba a su pareja y a otro amigo en la aventura. Ella misma ha sido la encargada de relatar a través del perfil de Facebook de su novio Luis lo ocurrido durante el lunes. “Parece increíble, una pesadilla, algo que no se puede asumir que haya pasado... A mí me ha salvado Luis. Hasta en el último suspiro de desesperación, sacándome de una cascada mortal y luego, sin separarse de Martín en ningún momento, tirándome su mochila de barranco con el teléfono con el que he podido activar el 112”, ha añadido.

Marina, Luis y Martín durante el descenso del torrente.

Los tres amigos se vieron sorprendidos por la crecida del agua y no fueron capaces de esquivar las fuertes corrientes. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del instituto armado y los bomberos iniciaron un dispositivo ante la desaparición de los dos jóvenes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron hacer nada por salvar la vida de los dos amigos y tan solo pudieron confirmar su fallecimiento.

“Los han encontrado como nunca nos gustaría que nos dijeran que encuentran a alguien que quieres”, ha publicado Marina a través de Facebook. Del mismo modo, ha querido agradecer el apoyo recibido, aunque confiesa que tardará un tiempo en asumir lo ocurrido. “Luis, siempre serás el amor de mi vida y quien me ha enseñado a crecer y a amar”, escribía en memoria de su pareja fallecida.

No era la primera vez que realizaban este tipo de excursiones. De hecho, los perfiles en redes sociales de Luis dejaban ver su carácter aventurero, ya que solía publicar fotografías realizando algunas actividades como senderismo o buceo. Según ha publicado Ultima Hora, tenían amplia experiencia en la montaña y, al menos dos de ellos, eran federados.

El rescate de Marina

Según apuntaron las primeras informaciones, Marina pudo ser rescatada con vida y evacuada en helicóptero gracias a una llamada de emergencia realizada a las seis de la tarde. De hecho, ella misma ha relatado que el aviso pudo realizarse gracias a que Luis le lanzó su mochila con el móvil. “Estamos en el Torrent de l'Assarell, que se ha desbordado. El caudal sube mucho y mis compañeros están atrapados bajo una cascada de agua", explicó durante la llamada.

La Guardia Civil ha difundido un vídeo de un minuto de duración en el que puede visualizarse cómo se efectuó el rescate. En las imágenes se ve al helicóptero ‘Cuco’ de la Benemérita aproximarse a la mujer, que espera atrapada en un tramo que quedó desbordado por el agua. Inmediatamente, un agente procede a descender con la ayuda de una grúa, asegurándose de que la joven se encuentra en buen estado.

Vídeo publicado por la Guardia Civil del momento del rescate de Marina.

Tal y como han informado los participantes en el rescate, se trataba de una situación muy complicada debido a la zona en la que se encontraba Marina: una roca alta y rodeada de agua por todas partes. Fueron las fuertes lluvias las que provocaron el aumento del caudal de agua, que comenzó a correr con gran fuerza entre las paredes del barranco.

Una vez fue trasladada al lugar donde la esperaba una ambulancia del 061, el helicóptero regresó para proseguir con la búsqueda de sus otros dos compañeros. A pesar de que no había rastro, los equipos de emergencia examinaron de nuevo y en varias ocasiones el cauce con el fin de encontrar a Luis y Martín.

Sin embargo, tan solo fueron capaces de localizar y rescatar los cuerpos sin vida de los jóvenes. Primero encontraron el del primer barranquista en el interior de una poza y, después, sumergido en el mismo lugar, el de su compañero. Los restos mortales han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense para practicarles la correspondiente autopsia.

Según han explicado este martes algunos de los participantes en el rescate, los tres amigos quedaron atrapados en una zona del torrente donde la dificultad para poder salir en caso de que se produjera una subida del cauce era complicada. Al mismo tiempo, han explicado que el lunes había alerta amarilla por lluvias y que, a primera hora de la mañana, se registraron intensas precipitaciones en la zona derivadas de una fuerte tormenta eléctrica.

Enfermero y médico

Los dos fallecidos en el Torrent de l'Assarell, en Pollença, eran un médico y un enfermero del hospital de Son Llàtzer de Palma. Martín, de 27 años, se encontraba realizando su segundo año de residencia en la especialidad de Anestesiología tras haber estudiado Medicina en la Universidad de Lleida.

Minut de silenci en memòria dels nostres companys que van perdre ahir la vida. El nostre més sincer condol a la seva familia i amics. DEP 🖤 pic.twitter.com/0THVqwbo2Q — Hospital Universitari Son Llàtzer (@SonLlatzer) November 29, 2022

En el caso del otro fallecido, Luis, era enfermero y tenía dos hijos. Trabajaba en el mismo hospital que Martín y mantenía una relación sentimental con Marina, la superviviente. Ella también era sanitaria. Concretamente, era médico anestesista del mismo hospital.

A través de un comunicado, el Colegio Oficial de Médicos de Baleares ha lamentado el trágico suceso y ha manifestado su tristeza por lo ocurrido. Del mismo modo, han querido expresar sus condolencias a los amigos y familiares de los fallecidos. En el hospital donde todos ellos trabajaban se ha guardado este martes un minuto de silencio en su memoria.

Sigue los temas que te interesan