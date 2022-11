La historia tras la gorra de Ayuso que cuesta 30 euros: el valenciano José Luis es el dueño de la marca

Hace unos meses, el valenciano José Luis Sena, CEO y Director Creativo de Oblack Caps, comentó en una entrevista que le haría mucha ilusión que Isabel Díaz Ayuso se pusiera algún día una de sus gorras. Este fin de semana el deseo de Sena se hizo realidad, la Presidenta de la Comunidad de Madrid compartió en sus redes sociales una foto con una de las gorras de esta marca -la que cuesta 30 euros- que, en los últimos meses, ha registrado un crecimiento mediático y económico exponencial.

José Luis Sena y su equipo han logrado que sus gorras consigan coronar las cabezas de todo tipo de celebridades como Omar Montes, Kiko Rivera o Nil Moliner. Junto a su socio, Nacho Garau, fundaron hace 10 años la productora de música Oblack en Ibiza. Con el objetivo de promocionar su empresa decidieron regalar gorras con su logo a los DJs más importantes de la isla.

Poco después de empezar con la campaña de promoción, supieron identificar que podría existir demanda: “A Ibiza viene gente con mucho conocimiento en la última moda y nos dimos cuenta de que muchos visitantes de la isla la llevaban, les gustaba y vimos que podría existir mercado, que era un complemento que podía llegar a funcionar” señala Sena a EL ESPAÑOL.

Sena reconoce que lo de emprender le gusta desde pequeño: “Yo era el típico que liaba a los profesores para hacer cosas en el colegio. Además lo he visto en casa desde pequeño, tanto por parte de mi madre como de mi padre”, aunque sí es consciente de que el éxito de la marca se debe al trabajo, el sacrificio y el esfuerzo de todos los que trabajan en Oblack Caps.

Emprender ha supuesto para José Luis Sena y a su socio permitirse “dejar en standby su productora musical” y dedicarse por completo a la marca de moda. Tanto él como su socio decidieron dejar descansar a su primer proyecto en 2018, cuando se empezaron a dedicar a las gorras, porque la marca “necesita tiempo y dedicación”. No obstante, ambos tienen intención de retomar el proyecto original “una vez esté encaminada Oblack Caps”. Son muy conscientes de que la marca “debe ser algo más”.

Planes de futuro

A pesar de ser un complemento que se usa principalmente en la época veraniega, en tiempos invernales también es un complemento socorrido, por eso, no tuvieron dudas a la hora de apostar por una empresa especializada en gorras. Son conscientes de que es un proyecto arriesgado y de que les gustaría crecer, sin embargo, antes quieren convertirse en “los Nike de las gorras” porque, como explica Sena, “durante años Nike solo vendió zapatillas y después de convertirse en referentes del sector se lanzaron a diversificar”, cuestión que tienen encima de la mesa y que llevarán a cabo, en un principio, a través de diferentes colaboraciones con otras marcas.

El Director Creativo de la marca asegura a EL ESPAÑOL que sus planes pasan, por el momento, por colaboraciones puntuales como las que próximamente lanzarán con ‘La Casa de las Carcasas’, con la firma de joyas ‘Singularu’, con quiénes lanzarán unas gorras de edición limitada o unas zapatillas con una empresa que “aún no puedo desvelar” porque, como argumenta: “Estamos en plenas negociaciones”. Al mismo tiempo, también confirma que se atreverán con productos sostenibles gracias a la colaboración que próximamente verá la luz con la marca ‘Sepia’.

Las gorras de Oblack Caps se pueden comprar a través de su tienda online o por medio de tiendas colaboradoras de la marca presentes por toda España, incluso en las Islas Canarias y en Andorra. La presencia en las tiendas ha actuado como complemento a sus ventas online y a través de plataformas como Amazon con quién han colaborado “desde el principio”. Una relación que ha resultado tan positiva que “creo que todos los mercados a los que nos abramos en los próximos años lo haremos de la mano de Amazon”.

Actualmente Oblack Caps está presente en 25 países y aunque España no es uno de sus principales mercados aunque sí reconocen que están en ascenso, pero queda lejos de otras plazas como Alemania, Francia o Italia. En cuanto al mercado no europeo, quieren expandirse más de lo que están y con mayores facilidades para los clientes: “Al ver la gorra en personas como Rauw Alejandro o Alejandro Sanz, mucha gente de EEUU y de América Latina quiere una gorra, pero no están dispuestos a esperar más de 48h y a pagar los gastos de envío, aunque estamos trabajando en mejorar el servicio a esas zonas y muy pronto nuestros clientes contarán con mejores condiciones de compra”.

En los últimos años Oblack Caps ha registrado un gran crecimiento del que “estamos muy orgullosos y por el que seguimos trabajando para mejorar nuestros propios números”. Aunque debido a problemas puntuales como la huelga de transportes o los problemas de suministro chinos no podrán llegar al objetivo marcado para este año de 60.000 gorras reconoce Sena que “estamos satisfechos porque la meta no se cumple por cuestiones que no podemos controlar” por eso, para el año que viene y “si todo va bien” pretenden multiplicar por tres la facturación, en el año 2023 pretenden vender alrededor de 180.000 gorras.

Las ventas de Oblack Caps vivieron su mejor momento y contra todo pronóstico, durante el confinamiento. “Se multiplicaron por tres las ventas, no entendíamos cómo entraban todos los días pedidos cuando estábamos todos en casa”, una coyuntura que, con los datos en la mano, no les afectó, al igual que la guerra en Ucrania. De mantener estos datos de ventas, Sena confirma a EL ESPAÑOL que próximamente podrán contar con una plantilla de 25 o 30 personas, un incremento de plantilla que, en el mejor de los casos, sería del 50%, al igual que mantiene su prudencia al hablar de una tienda exclusiva de la marca, que llegaría a Madrid “si todo va bien”, insiste, en 2024.

