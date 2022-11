Carlos Rives, el educador emocional de animales de Belarra ya existe: así cura a perros... y a dueños

En agosto se aprobó el anteproyecto y antes de que finalice 2022 entrará en vigor la Ley de Bienestar Animal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Ione Belarra. Aparte de la polémica que ha generado el anteproyecto, con la exclusión final de los perros de caza por parte del PSOE, el artículo 36.1 crea la figura del 'profesional del comportamiento animal', enfocada al diagnóstico y tratamiento de problemas de comportamiento en animales. Carlos Rives confiesa a EL ESPAÑOL que no se la ha leído, pero es el hombre que busca Belarra: el educador animal que reconduce conductas en perros y que además es capaz de curar las somatizaciones que los canes hacen del estado emocional de los amos.

Es educador emocional canino y vive y ejerce en Teruel. Antes de entregarse profesionalmente a reeducar perros fue futbolista y después, contable en una empresa. "Durante 14 años", matiza. En ese tiempo "no le encontraba sentido" a lo que hacía de lunes a viernes y vuelta a empezar. Entonces echó la vista atrás y recordó como le marcó con 8 años un vídeo VHS que llegó a su casa.

"Aquel video era de adiestramiento de perros. Mi padre, que era cazador y tenía perros, no le prestó atención. Pero yo me lo empapé. Y logré que las dos perritas que tenía obedecieran a una señal mía desde lejos, que se echaran al suelo... conseguí una conexión". Aquello le impactó tanto que, en su encrucijada profesional, tomó la decisión de hacer lo que le gustaba.

Rubén Rives, haciendo ejercicios de adiestramiento con perros acompañados de gatos. Cedida

Carlos comenzó a formarse y actualmente se dedica por entero a ayudar a perros y a dueños a mejorar su relación a través de las conductas. Trabaja reeducando a aquellos perros que ladran sin ton ni son, tiran de la correa, son agresivos, poco sociables o que responden a todos los estímulos... "Ahí uso el refuerzo positivo, buscando que dueño y perro conecten a través de los premios".

-¿Qué es lo que te encuentras más habitualmente en este caso?

-Una falta de conexión agravada porque se le habla al perro desde la ira, la frustración... Debe hacerse de una manera firme, segura y tranquila, y con cariño. Deben recuperar la confianza los dos, amo y perro.

Carlos acude en primer lugar al domicilio y efectúa una reeducación conductual por fases. "Luego puedo trabajar en la calle, pero en principio voy a las casas, que es donde se detectan rápido las cosas, y donde el animal se muestra cómodo en su entorno. Ahí es donde veo que me han llamado porque el perro no obedece en la calle, pero que no hace caso y se sube al sofá y no se baja cuando se le ordena".

El educador advierte que es cierto que la educación reconduce, "pero en general hay una falta de información y comunicación entre dueños y perros", insiste.

Bloqueo emocional

Pero lo que distingue a Carlos Rives de otros educadores caninos es que es capaz de detectar cuando el comportamiento del animal responde a que es su amo quien atraviesa por un periodo de ansiedad, baja autoestima, sensación de fracaso o emociones bloqueadas.

-¿Cómo? ¿Podría explicarlo?

-Un cliente que no se lo creía lo quiso comprobar. El perro le destrozaba el sofá de casa cuando no estaba. Al final le saqué que era él quien tenía un problema en el trabajo.

Como dudaba, puso cámaras de vigilancia para grabar al animal mientras él estaba trabajando. Al comprobar las imágenes "se dio cuenta de que el animal estaba tranquilo y en un momento dado comienza a morder el sofá tres o cuatro minutos después de que él tuviera un fuerte conflicto en la oficina".

El educador emocional canino también utiliza la aromaterapia en sus reeducaciones. Cedida

Rives asevera que "no somos conscientes de la conexión tan brutal que tenemos con los perros". Continúa poniendo de ejemplo que hay perros que "de repente se van a la puerta a esperarte justo en el instante en el que decides regresar a casa, muchos minutos antes de que pueda escuchar el motor del coche, la puerta de la calle o el ruido de la llave".

Este fenómeno se encuadraría, asegura, en la teoría de las resonancias mórficas del inglés Rupert Sheldrake y sería un campo mórfico. Eso, según Rives, es lo que explica que determinados perros cambien de repente su comportamiento porque somatizan lo que sienten y no pueden expresar sus dueños, en un momento determinado más o menos largo en el tiempo.

-¿Cuánto tiempo tarda en ser efectivo?

-Yo sigo el método Saama, que es una terapia que aplico a los propietarios de animales. En cuanto al tiempo, depende. No se puede saber porque no es algo matemático. Trabajamos con emociones y pensamientos. A veces se soluciona en una semana y a veces se tarda más. Todo depende del bloqueo de la persona.

Trabaja con todas las razas, "desde perros de caza a un mastín que vive en un piso". También trabaja con ellos usando aceites esenciales. "El 90% de lo que percibe un perro lo hace a través del olfato. Para ellos, la aromaterapia es como para nosotros la música". Así, si necesita más estimulación o más tranquilidad elige un aceite u otro según sus propiedades. "Les cambia el estado emocional muy rápido", subraya.

-La Ley de Bienestar Animal prevé la figura del profesional del comportamiento animal, una figura que los veterinarios han dicho que tiene que estar más definida.

-No me la he leído. pero es verdad que la figura del educador no está definida en España y no existe una titulación oficial. Esto se tiene que regular.

