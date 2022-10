Las colegialas del Santa Mónica defienden a sus compañeros del Ahúja: "Es una tradición antigua"

No están molestas ni preocupadas por los cánticos machistas vertidos por sus compañeros del Ahúja. No entienden a qué viene tanto revuelo y por qué se "está tergiversando" un vídeo "sacado de contexto" en el que sus compañeros las llaman "putas" y "ninfómanas" - y que ha acabado con la expulsión de uno de los promotores-. No se trata de una novatada, es una tradición, por eso les grabamos", exponen cuatro chicas, que miran con recelo a todos los periodistas que se acercan.

Comentan que no están molestas con lo ocurrido. Entienden que es una tradición "muy antigua", recalcan, "y cada colegio mayor tiene sus propios cánticos". Explican, asimismo, que no pueden estar molestas porque, además de todo, "son nuestros novios, nuestros amigos, nuestros hermanos...". Entienden que son cánticos machistas, pero bajo el amparo de la tradición.

"Queremos que quede constancia de nuestra disconformidad ante las palabras recogidas en los vídeos difundidos, totalmente inadecuadas e irrespetuosas. No obstante un vídeo viralizado sin entender su contexto es fácil de malinterpretar", recoge una carta subida a las redes por colegialas de Santa Mónica.

El escandaloso #vídeo de un colegio mayor de Madrid al grito de "putas, salid de las madrigueras" pic.twitter.com/67WsdodXzK — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 6, 2022

"A pesar de la gravedad de sus palabras, se trata de una práctica con tradición entre colegios mayores, de la que se ha creado una impresión de odio y machismo que no puede estar más lejos de la realidad", continúa la carta.

En la puerta del Santa Mónica, las colegialas están atentas al móvil. Después de todo, el revuelo les ha cogido desprevenidas y no saben cómo gestionar la avalancha de medios que se han dado cita a lo largo del día en esta zona de Ciudad Universitaria, en Madrid. Ven cómo otra chica, supuestamente del Santa Mónica, asegura en redes sociales que los del Ahúja le llamaban puta todos los días. "¡¡Que no, que no, que eso es mentira!!", comentan.

Opinión de las colegialas del colegio mayor Santa Monica frente a la polémica con el colegio mayor Elias Ahuja #ahuja #colegiomayor #eliasahuja pic.twitter.com/2DxxsTpZUr — Julia (@juliamoronb) October 6, 2022

Piden que se las escuche. Que se ha "tergiversado" todo.

Al poco salen los cánticos realizados por ellas. "Roncalli y Codeli me la pelan, el Pino se cree que están todas buenas", se escucha en el vídeo. Ellas lo argumentan: "Cada colegio mayor tiene sus propios cánticos. Es de hace muchos años. No tiene más".

🔴CASO COLEGIO MAYOR ELÍAS AHÚJA:

Mientras la SER y La Sexta se ofenden, esta fue la respuesta de las chicas a los cánticos.



NO ES MACHISMO, ES UNA TRADICIÓN pic.twitter.com/PdOosusrQ5 — Manu de Castro (@Manu7NN) October 6, 2022

Además, las propias colegialas, en otro vídeo, lo avalan al grito de: "¡Queremos más!".

Y que no falte un buen "Queremos más" bien coreado. pic.twitter.com/Nsbd0Jnib4 — Elena S. (@esalb2) October 6, 2022

Sigue los temas que te interesan