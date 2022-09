Terrazas, museos y clásicos: los diez mejores planes para hacer en Madrid por menos de 10 €

Madrid es, sin duda alguna, una de las ciudades que más variedad de planes y actividades de ocio ofrece. Llega septiembre y, aunque el verano esté a punto de finalizar, todavía quedan días para disfrutar de las altas temperaturas antes de que el frío se apodere de la capital.

Por ello, durante estas próximas semanas, la ciudad de Madrid continuará siendo el epicentro de una gran variedad de planes de ocio y cultura para disfrutar en compañía de amigos, pareja o familiares. Visitas culturales, paseos por parques o caminatas por algunos de los barrios más emblemáticos son algunas de las propuestas que la capital ofrece.

Y si lo que le condiciona para no hacerlas es el presupuesto, no se preocupe. Pasárselo bien y disfrutar no es sinónimo de gastar dinero. EL ESPAÑOL hace un repaso de los mejores planes que se pueden realizar por Madrid por menos de diez euros. Aquí tiene la lista con algunas de las propuestas:

1. Teleférico de Madrid

Vista desde el teleférico de Madrid.

¿Alguna vez ha visto la capital al completo desde las alturas? Si ya lo ha hecho seguro que se anima a repetir y si no lo ha experimentado, es su momento. Si quiere disfrutar de una visión de la ciudad desde otra perspectiva no puede perderse la imagen del skyline de Madrid desde el Teleférico. Cuenta con dos accesos: Estación del Paseo del Pintor Rosales y la Estación de la Casa de Campo. Puede adquirir las entradas en cualquiera de ellas o, si lo desea, puede hacerlo a través de la página web oficial.

Con un total de 80 cabinas con capacidad para seis personas cada una de ellas, el Teleférico ofrece una panorámica inigualable de Madrid a 40 metros de altura. En total, recorrerá más de dos kilómetros a una velocidad de 3,5 metros por segundo en un trayecto de una duración aproximada de 11 minutos.

Y todo ello a un precio muy asequible. Los adultos pagarán 6 euros por el viaje de ida y vuelta o 4,5 euros en caso de que solo se adquiera el viaje de ida. En el caso de los niños menores de 12 años y los mayores de 64, el precio es de 5 euros el ticket de ida y vuelta y de 4 euros solo la ida.

2. Un domingo de Rastro

Dos mujeres pasean por el Rastro de Madrid.

El Rastro es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid. Cada domingo, cientos de comerciantes ofrecen a los visitantes diferentes tipos de artículos de coleccionismo, antigüedades y la mejor ropa vintage. Una oportunidad de oro para hacerte con piezas que parecían olvidadas o fuera de stock y que puedes recuperar a unos precios muy bajos.

Su origen data de 1740, cuando comenzó a servir de punto de encuentro para la venta, cambio y trapicheo de segunda mano. En la actualidad, aunque ha cambiado, su esencia continúa. La calle de Ribera de Curtidores se sitúa como una de las más solicitadas, donde se concentra la mayor parte de puestos especializados.

En cuanto al precio, dependerá de lo que quiera gastarse. Pero, además de que la entrada es gratuita, es muy probable que pueda encontrarse grandes gangas a precios muy bajos.

3. Bocadillo de calamares

Fachada de Casa Rúa. Manuel Rubiato

Para cerrar la mañana de domingo en el Rastro, puede caminar hacia las principales calles del centro de la ciudad y disfrutar comiendo un tradicional bocadillo de calamares, tan típico para los madrileños. La capital ofrece una gran variedad de establecimientos que los vende, aunque hay algunos lugares míticos que no puede perderse.

‘Casa Rua’, ‘Bar Postas, ‘La Ideal’ o ‘Sol Mayor’ son algunos de los más conocidos. En ellos podrá encontrar los mejores bocadillos y a muy buen precio. En todos los citados anteriormente los precios oscilan entre los 2 y los 4 euros, variando en función del bar donde se consuma.

4. Hacer un free tour

Un grupo de personas tras realizar un Free Tour. Guru Walk

Uno de los planes que no puede dejar de hacer es visitar la ciudad de Madrid en compañía de un guía. Tanto si es de fuera como si lleva años viviendo en la capital, realizar un free tour se ha convertido en una de las mejores opciones para conocer todos sus secretos.

Los free tour son visitas guiadas realizadas por profesionales en las que durante una o dos horas podrá conocer todos los detalles de la ciudad. A diferencia del resto de tour contratados por agencias, su peculiaridad es que el precio a pagar es opcional. Es decir, una vez finalizada la visita, el usuario decide cuánto pagar al guía en función de la satisfacción que le haya producido la visita.

En la capital hay más de 150 free tours disponibles: nocturnos, de misterio, del Madrid de los Borbones, del barrio de las Letras, de Chueca, de la Movida o incluso para niños. Una gran oportunidad de conocer la ciudad como nunca antes lo había hecho.

5. La terraza del RIU

Vistas desde la terraza del Hotel RIU de Plaza de España. RIU

Se ha convertido en la cumbre del postureo, pero ofrece una de las vistas más bonitas de la capital. La terraza del hotel RIU, en plena Plaza de España, ha acogido desde su apertura a miles y miles de visitantes que no han querido perderse la experiencia de atravesar su puente de cristal desde las alturas.

Sin embargo, aunque parezca que el precio puede ser elevado, no lo es tanto. El ticket para subir a la terraza tiene un precio de 5 euros de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas, y de 10 euros desde esa hora hasta el cierre. Los sábados, domingos y festivos el precio por subir es también de 10 euros. Eso sí, si desea consumir algo una vez arriba, deberá pagarlo aparte.

6. Museos gratis

Imagen desde el interior del Museo del Prado. Museo del Prado

Y si lo que quiere es disfrutar de la faceta artística de la capital, Madrid ofrece una gran variedad de museos de los que poder disfrutar a unos precios muy bajos, o incluso gratis. Algunos de los museos gratuitos son el Museo Arqueológico Nacional, la Casa Museo de Lope de Vega, el Museo de la Biblioteca Nacional o el de la Casa de la Moneda.

Sin embargo, aunque no sean gratis todos los días, algunos de los que habitualmente hay que pagar precio por su entrada ofrecen el acceso gratuito algunos días concretos. En el caso del Museo Del Prado, de lunes a sábado de 18.00 a 20.00 o los domingos y festivos de 17.00 a 19.00 es gratuito. También lo son a algunas horas concretas el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza o el CaixaForum.

7. Retiro y sus barcas

Gente montando en las barcas del Retiro. Europa Press

Y aunque no lo parezca, Madrid no es solo edificios y multitud. La capital ofrece algunos espacios verdes donde poder disfrutar del aire libre y la naturaleza. Es el caso del Retiro, uno de los parques más emblemáticos. Además de pasear y perderse por sus caminos, los usuarios podrán disfrutar también de un paseo en barca en el Estanque Grande.

El precio es de 6 euros de lunes a viernes y de 8 euros los sábados, domingos y festivo. El horario para alquilar las barcas es de lunes a domingos, entre las 10.00 y las 18.30 o las 20.00 de la tarde, dependiendo de la época del año. Sin duda, uno de las propuestas más llamativas para realizar en compañía de los más pequeños.

8. Chocolatería San Ginés

Interior de la chocolatería San Ginés Chocolatería San Ginés

La chocolatería San Ginés es uno de los establecimientos más míticos de la capital. Este bar de finales del siglo XIX invita a los consumidores a entrar en el Madrid de 1890 a través de sus mesas de mármol blanco y su mostrador de azulejos. Aunque lo más tradicional son los chocolates y sus churros y porras, lo cierto es que ofrece otro tipo de refrescos, cafés y todo tipo de bollería.

En cuanto al precio, podrá disfrutar de un chocolate con seis churros o dos porras por tan solo 4,90 euros. Además, como novedad, ofrece la posibilidad de poder llevarlo a casa en una caja metálica que incluye dos paquetes de chocolate para prepararlo en cualquier lugar.

9. Pasea por Malasaña

Gente paseando por las calles de Malasaña. EFE

Se ha convertido en el barrio de moda, aunque en su día fue conocido por el movimiento contracultural de la Movida Madrileña. Ahora, es considerado una de las zonas más alternativas, llena de bares, restaurantes, mercadillos y galerías para disfrutar en compañía de familiares y amigos.

Además de pasear por sus calles, ofrece un gran número de actividades a buen precio. Podrá tomar algo en el mítico bar ‘La vía láctea’, comprar artículos vintage en algunas tiendas de moda o adquirir un buen libro en alguna de las decenas de librerías de compra y venta de ejemplares que acoge.

10. Visitar municipios

Municipio de Alcalá de Henares. Europa Press

Pero aunque a veces se destaca mucho el valor de la capital, lo cierto es que la Comunidad de Madrid alberga espacios de gran interés para disfrutar de un buen día de turismo. Además, ahora, tras la rebaja del abono transporte para los jóvenes a tan solo 10 euros, todos ellos podrán desplazarse a cualquier lugar de la región a un precio muy bajo.

Así, podrán visitar algunos municipios emblemáticos como Alcalá de Henares o Aranjuez, e incluso algunos pueblos de la sierra como Buitrago de Lozoya, Cercedilla o Rascafría. Estos lugares una gran variedad de actividades al aire libre, además de la mejor gastronomía.

