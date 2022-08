Un estilista marroquí que pagó Vox, la 'protegida' de Susana Díaz y el resto del séquito de Macarena Olona

"Su nivel de follabilidad subió exponencialmente cuando yo entré en su vida". Ángel resume así su aportación a la vida de Macarena Olona. No se corta un pelo y ya se ha hecho célebre en el Camino de Santiago por dejar frases para enmarcar a su paso. Ángel tiene cuatro apellidos impronunciables porque nació en Tánger (Marruecos), aunque habla con un marcado acento andaluz. Se crió en El Ejido (Almería) y vive en Granada. Olona llamó a su puerta para que fuera su estilista en los primeros compases de la campaña por Andalucía. De eso ya han pasado varios meses, pero Ángel no se ha separado de Olona, pese a ser un convencido "anti Vox".

Es lo que tiene Olona, ese qué sé yo, yo qué sé que puede resultar magnético y que hace que un centenar de personas recorran estos días con ella los 127 kilómetros que separan Sarria de Santiago de Compostela. La Olona peregrina poco tiene que ver con la parlamentaria. Maca habla pausado y con voz aterciopelada, dice tacos, te invita a tercios y te comparte confidencias al oído. Se nota que se ha quitado la losa de representar a Vox y que arde en ganas de tirar de la manta y descubrir así las vergüenzas de alguno que otro.

Ángel cuenta que era reticente a conocerla, por su declarada aversión al partido de ultraderecha. "El primer día fue simpatiquísima, y su equipo también. Me acuerdo que pensé: 'Estos me quieren unir a una secta'", recuerda entre carcajadas. Pocos meses después, renuncia a irse de festival por recorrer el Camino con una mujer a la que no votó, pero a la que vistió y peinó "con clase".

El estilista Ángel, hablando con Macarena Olona durante un descanso del Camino de Santiago. Jaime Susanna

El estilista tiene un aura de loca mala a la que da rienda suelta con mordacidad y poca vergüenza. "Soy moro, bisexual y tengo muy mala follá". Sin ir más lejos, ya le ha puesto un apodo a este periodista, que debe permanecer en secreto por no admitir lo cuesta arriba que se ha hecho esta segunda etapa del Camino.

Se cumplen dos días y 47 kilómetros del peregrinaje de Olona. El séquito va cogiendo confianza, e incluso cariño, pese a que aquí cada uno es de su padre y de su madre.

Cualquiera podría pensar que a Olona solo la acompañan votantes de Vox, pero la realidad es bien distinta. Aquí está Laura Fernández para demostrarlo. Natural de Sevilla, cuenta 24 años y tiene una relación muy cercana con Susana Díaz. Sus padres son íntimos amigos de la expresidenta andaluza. "Para mí es como una tía", confiesa. Es más, Laurita —así apodada por su corta edad— es miembro de la agrupación socialista de Triana, la misma que Díaz.

La joven se considera "progre" y feminista. "Yo siempre he sido votante socialista. Me guste más o menos el candidato, siempre voto PSOE". ¿Entonces? "Es que Maca es amor".

Laura Fernández, amiga de Macarena Olona y amiga personal de Susana Díaz, expresidenta de Andalucía. Jaime Susanna

Laura y Olona coincidieron un día en las puertas del Parlamento andaluz. La joven sacó una foto de la candidata. Olona se acercó y le pidió amablemente que la borrara y sacara otra, porque salía fumando. ¡Sorpresa! Olona fuma, pero se niega a ser retratada con un cigarrillo en mano, para no ser ejemplo de malos hábitos.

Tal fue el impacto que la abogada de estado causó en la joven que hela aquí. Laura está verdaderamente obnubilada por Olona y se ha convertido en su sombra. La noche de este lunes compartieron litera. Ya lo cantó Nach: Los opuestos se atraen y vengo a dar testimonio. La vida fluye, destruye, construye. Binomio.

Los peregrinos de Vox

Junto a Olona en el Camino hay caras de sobra conocidas. La más célebre probablemente sea la de Bertrand Ndongo, el activista camerunés de Vox conocido por sus polémicas declaraciones y que fuera asesor de Rocío Monasterio.

Ndongo no oculta su descontento con la cúpula de Vox por mandar a Olona a Andalucía y no dejarla volver a Madrid tras su pobre resultado electoral.

—¿Han perdido tu voto?

—¡No, hombre! Tanto no.

El activista Bertrand Ndongo, el concejal de Vox en El Molar, Fernando Hernández, y David, simpatizante de Macarena Olona. Jaime Susanna

Y en ningún caso, lo diría delante de Fernando Hernández Velasco, concejal de Vox en El Molar (Madrid) y peregrino asimismo del Camino. No es el único cargo del partido presente en la comitiva. También está presente Onofre Miralles, el diputado que ocupa el escaño que dejó Olona en el Congreso.

El Camino de la madre de Olona

Solo hay una mujer capaz de hacer sombra a Olona en este peregrinaje: su madre. Toñi Choclán recorre a sus 65 años el Camino con la energía de un veinteañero. Sale a la vez que todos, pero llega la primera. ¿Qué pacto habrá hecho con el diablo? Uno similar al que ha hecho su hermano José María, tío de Macarena, también presente en este peculiar encuentro.

Macarena Olona, junto a su madre (a la derecha), Toñi Choclán, en el Camino de Santiago. Jaime Susanna

El Ángel estilista no es el único que vela por la exdiputada. Mientras uno se preocupa por su imagen, un segundo lo hace por su seguridad. El antiguo escolta de Olona también recorre el camino con ella, tímidamente, unos pasos por detrás, pero sin perderla de vista.

Es más, este exmilitar y expolicía, mostraba cara de desconfianza en el primer encuentro entre Olona y este reportero. Pero eso fue el lunes por la mañana y el martes ya son todo risas. ¿Terminará este viaje con un caluroso abrazo grupal?

