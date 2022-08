José María iba a ser abuelo y salió con la bici, pero el conductor del atropello de Barcelona lo mató

José María de la Torre había cancelado sus vacaciones porque pronto iba a ser abuelo. Este domingo decidió salir con la bicicleta, algo que tenía por rutina este vecino de Rubí de 72 años. Sin embargo, un conductor truncó el pasado domingo su ruta y su vida al atropellarlo en la carretera C-243c, a la altura de Castellbisbal (Barcelona), y posteriormente darse a la fuga. También mató a otro de sus compañeros al arrollar al pelotón y otros tres resultaron heridos gravies.

Otro compañero de los 8 que se vieron envueltos en el accidente murió en el acto. Uno más continúa en estado crítico. De la Torre, sin embargo, llegó al Hospital de Bellvitge inconsciente y las heridas que tenía no eran compatibles con la vida, por lo que falleció a las pocas horas.

Sus amigos han querido recordarle compartiendo su foto. "No fue un accidente, fue casi premeditado. Fue una embestida en toda regla", expone Pedro Cancio, presidente del Club Ciclista Rubí, a Nius. "El coche pasó al otro carril y aceleró para escapar dejando a todos los compañeros por la carretera", rememora Cancio.

Otro de sus compañeros no se lo creía: "No puede ser que salgas a pasar la mañana y un coche te quite del medio".

Conductor a la fuga

El accidente aún se investiga. El atropello se produjo en una recta con buena visibilidad, pero el conductor invadió el carril contrario por el que circulaba el pelotón a toda velocidad. Luego, se dio a la fuga.

Cancio recalca a Efe que fue casi premeditado. "El que iba el último en el grupo, que pudo reaccionar y caerse a un lado, sin más consecuencias, vio cómo aceleró y sacó el brazo como diciendo 'aquí os quedáis'". Asegura que les hizo una "peineta".

El presunto homicida fue detenido casi un día después de fugarse sin avisar a los servicios de emergencias. La investigación se complicó en un principio porque el coche, que fue abandonado posteriormente, estaba en compraventa y aún tenía el nombre de su antiguo dueño. Además, rezaba como compradora la mujer del detenido.

A la espera de los resultados del test de alcohol y drogas, cabe resaltar sobre el detenido que es un hombre de 41 años, vecino de Martorell y que contaba con antecedentes penales. Circulaba sin puntos en el carnet por un delito contra la seguridad vial cometido en 2013.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre en Martorell, horas después de haber abandonado el vehículo con la luna rota y sangre en la parte delantera. El detenido pasará a disposición judicial, según fuentes del cuerpo autonómico, este martes.

Muertes en carretera

A causa de lo ocurrido, el Ayuntamiento de Rubí ha decretado tres días de lutos. En el trágico suceso han perdido la vida dos vecinos, José María de la Torre y otro compañero de 67 años del que no ha trascendido su nombre.

En el último año han aumentado las muertes de ciclistas en accidentes de tráfico en carretera. Si en 2021 se contabilizaron 63 decesos, antes de finalizar el tercer trimestre de 2022 la cifra alcanza los 90.

El último fin de semana fallecieron 10 personas en carretera, siendo dos de ellos los ciclistas atropellados en Cataluña. A ellos hay que sumarles otros tantos motoristas y seis pasajeros de turismos.

