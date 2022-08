La vida de David Díaz un año después: en qué se ha gastado el mayor bote histórico de Saber y Ganar

David Díaz (Madrid, 1984) no era mal estudiante. Se le daban muy bien las matemáticas y las ciencias sociales, y luego hizo Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sacaba notables, pero había algunos mejores. De hecho, es más bien perezoso -sin ser vago- y ni siquiera es el más listo de la familia: "La más inteligente es mi hermana", confiesa. ¿Cómo alguien así se convierte entonces en el mejor jugador de la historia de Saber y Ganar tras ganar 199.000 euros?

Frente a Jordi Hurtado han pasado en los más de 25 años de historia de Saber y Ganar alrededor de 4.000 concursantes. De ellos, solo cuatro han conseguido llegar a la cifra de 200 programas, y David Díaz forma parte de ese 0,1%: "Habré hecho unos 214 en varias etapas, empecé en octubre de 2019 y en total he estado concursando unos 18 meses".

El 6 de agosto de 2021 todo acabó. Era el especial Juegos Olímpicos y, cómo no, volvió a ganar. Con esos 7.000 euros acumulados, la factura final que le pasó a Saber y Ganar fue de 199.000 euros, algo nunca visto.

Un año después, David Díaz conversa con EL ESPAÑOL para repasar su trayectoria, contarnos sus planes televisivos, decirnos qué le parece a un técnico de Hacienda como él haber tenido que pagar una buena parte en concepto de impuestos y, por supuesto, desvelar en qué se ha gastado el dinero restante.

David Díaz, de vacaciones junto a una estatua. Cedida.

— Es la primera vez que entrevisto a un Magnífico y Supermagnífico...

— Encantado. Aunque no soy el único: hay tres más en el mundo.

— Ha ganado el mayor bote de la historia del programa, 199.000 euros. No es mucho comparado con otros programas, ¿no?

— (Ríe). Estamos en la 2, la hermana pequeña de TVE. Al principio esperas llevarte 10.000 o 20.000 euros. A nivel de ganancias no es muy alto, si te quieres hacer rico hay otras opciones...

— ¿En qué ha gastado el dinero del premio?

— Lo tengo para comprarme un piso, ahora que he vuelto a Madrid. También invité a los amigos que me ayudaron en 'La parte por el todo' a una comida, he hecho viajes por Europa: a Malta, a Francia... Pero el premio es para dejar por fin el alquiler.

— El tema de pisos, en Madrid, está complicado. ¿Por dónde está mirando?

— La zona que más me gusta es al lado del Metropolitano, donde iba con mi papá de la mano al campo. Yo me he criado con el Calderón: fue mi infancia y mi adolescencia. el doblete, las noches de Champions, los partidos en Segunda División. Recuerdo un empate a cero con el Badajoz que fue espantoso...

— Siendo del Atleti tendrá recuerdos de todo tipo.

— El Atleti del doblete es mi equipo mítico, tenía 12 años… Íbamos a bajar a Segunda División, pero entonces llegan Milinko Pantic y Radomir Antic y ganamos todo. Fue maravilloso.

También ha habido malos momentos: la final de Lisboa contra el Real Madrid, la eliminatoria de semifinales de UEFA de 1998 contra la Lazio... Pero el peor momento fue el descenso. Yo tenía 15 años, empezaba a salir con los colegas, y los del Atleti éramos muy minoritarios...

— Parece que usted estaría encantado de que el Cholo fuese el Jordi Hurtado del Atleti. ¿Cómo evolucionó su relación con Hurtado a lo largo de tanto tiempo?

— Se va creando cierta complicidad. Comentábamos muchas series y películas, las plataformas a las que estábamos suscritos… A vece fallaba una pregunta de cine y, al acabar la grabación, me decía 'tienes que ver esta'.

Al final haces amistad con la gente del equipo. El ultimo día me dijeron que si quería hacer un recorrido por TVE en Sant Cugat. Vi cómo funcionan Teledeporte, los departamentos de sonido, maquillaje, control, realización…

— Es curioso que siempre le tratara de usted, con tanta formalidad pese a lo que me cuenta.

— (Ríe). El programa tiene una idiosincrasia muy marcada. Parte de ella es el usted; también la ausencia de prompter, el hecho de que todo esté en papel… es su seña de identidad. Le da un toque clásico. Después no seguíamos hablándonos de usted, claro, hay confianza.

David Díaz con Jordi Hurtado durante un programa de Saber y Ganar.

¿Hacienda o Andorra?

El día que una cadena de televisión estrene un concurso de fútbol David Díaz será el primero en acudir. Y que tengan cuidado, que este madrileño y atlético hasta el tuétano podría dejar en nada lo conseguido en Saber y Ganar, donde las preguntas suelen abarcar otros muchos ámbitos.

Hablar con Díaz, a ratos, parece hablar con Maldini, el famoso periodista deportivo. Que si "Simeone no está acabado nunca, y eso que yo tampoco lo entiendo a veces". Que si Juanfran, Saúl, Filipe Luis, Arda Turán, Diego Costa volviendo loco a los defensas tras la cesión al Rayo Vallecano y mil historias más. Tantas que hay que reconducir la entrevista.

— Volvamos a Saber y Ganar. ¿Cómo es eso de que tenía amigos que le ayudaban con 'La parte por el todo'?

— Monté un grupo en whatsapp con amiguetes cuando entré en el concurso. Les dije: 'Si me salen bien las cosas, ya os invitaré. Partimos de una hamburguesa y vamos subiendo...'. Al final había 20 personas, aunque el núcleo más duro eran 12, pero los 20 fuimos a un buen restaurante en Barcelona.

— ¿Qué hay que hacer para estar en el grupo de sabios de David Díaz?

— Tenía amigos con los que iba a bares donde hacían concursos de preguntas tipo Trivial. Ahí monté el núcleo duro. Un amigo me decía recluta a Manel, que es experto en música clásica, y yo le decía: 'Manel, reclutado'. Además, como estuve tanto tiempo en el programa, recluté a concursantes eliminados.

— Y qué da más miedo, ¿'La calculadora humana' o Hacienda?

— (Ríe: sabe que posiblemente ha sido el mejor concursante de 'La calculadora humana que ha pasado por Saber y Ganar). 'La calculadora'... Si haces bien las cosas, no va a haber ningún problema con Hacienda.

— Sería curioso verle como técnico de Hacienda en Andorra. ¿No tendría mucho trabajo allí, no?

— Benjamin Franklin decía que los impuestos compran civilización. Yo salgo por la calle y sí, me pueden robar, pero el sistema que tenemos de policías, de iluminación, de limpieza… He estado muchos años recibiendo del sistema y ahora me toca aportar. No me iría a Andorra. En Barcelona estaba con mucha gente que se iba. Si lo hacen de forma legal vale, pero yo no me voy.

— ¿Cuánto se ha llevado Hacienda de su premio?

— Por normativa te retienen un 19%, luego lo llevas a la declaración de la renta. Se han llevado algo más del 40%. El otro día le dio un golpe de calor a mi tío y llegaron los servicios de emergencia corriendo, la policía… Se podrían gestionar mejor los impuestos, pero para eso están.

David Díaz, antes de enfrentarse a la prueba de 'La calculadora humana'

Saber y Tinder

David Díaz ha sido un buscavidas de los concursos desde que tenía edad legal para presentarse a ellos. Ya en los años de universidad se dio cuenta de que era más fácil ganar dinero contestando preguntas en un plató que dando clases particulares. Así, al cumplir los 18 pasó de ver Cifras y letras por la televisión a concursar: "Hice 19 programas y gané 12.000 euros en cuatro días de grabaciones. Mucho más rentable que dar clases como hacían mis compañeros que también necesitaban dinero", recuerda.

Antes de Saber y Ganar participó también en "uno de preguntas que me estrallé en la primera" y en ¿Quién quiere ser millonario?, cuando lo presentaba Antonio Garrido. Su aparición nunca llegó a emitirse porque coincidió con el día en que murió Michael Jackson, pero llegó a la pregunta 12. Para este técnico de Hacienda, los concursos son un mar de ventajas.

— Saber y Ganar le habrá aportado más cosas aparte de dinero. No sé la sabiduría, pero dicen que la tele ayuda a ligar.

— (Ríe, porque Díaz sabe y ríe mucho). A ver, te reconoce gente a las cinco de la mañana y tal, y ya que estás aprovechas… Es verdad lo de que la tele te hace más atractivo, sí, se te genera un halo, no sé de qué, de fama o de popularidad o de grandeza… Y luego en las aplicaciones también hay gente que te reconoce.

— No me diga que tiene en Tinder una foto con Jordi Hurtado.

— Me pongo la foto de los concursos. Hace meses me quité Tinder, cuando llegué a Madrid, con todo el lío de la mudanza. Pero sí, en Tinder tenía la foto de Saber y Ganar.

— ¿Con semejantes ventajas no se ha planteado hacerse profesional de los concursos?

— ¿Cómo te haces concursante por profesión? No te da la vida. Si eres bueno con los estudios, hazte una oposición, pero vivir como concursante... ¿Cuánta gente se ha llevado el bote de pasapalabra? Yo cuando iba a concursos no estudiaba. Miraba los programas antiguos, la dinámica, estaba muy al tanto de la actualidad, de los periódicos...

— Está claro que ha hecho historia por su sabiduría, pero cuénteme alguna burrada que haya dicho en el concurso.

— He tenido varias. Me acuerdo de una en la que Jordi se estaba riendo mucho durante la grabación. Me preguntaron qué escritora italiana hizo una serie de entrevistas muy destacadas. La respuesta era Oriana Fallaci, claro, pero yo dije Ornella Muti, la musa del destape.

Otra vez me preguntaron por el mayor banco del mundo y no lo supe. No es un gazapo que la gente dijese 'qué fuerte', pero para mí fue muy grave: yo había trabajado con ese banco.

— También probó suerte en Pasapalabra.

— Estuve 10 programas, le saqué cuatro empates a Nacho Mangut. Ahora tienes que estudiar para hacer las cosas bien en Pasapalabra. Requiere meses o años de entrenamiento previo: estudiarte el diccionario, hacerte bases de datos en Excel...

David Díaz en Pasapalabra.

— ¿Tiene pensado presentarse a algún otro concurso próximamente?

— De momento no, pero yo me apunto a todo. Hice el casting de Boom con unos amigos… Había uno en Madrid, Atrapa el bote o algo así. Dije: 'Cuando vaya a Madrid me presento', pero ahora que llego lo han quitado.

— Bueno, también podría entrar a El cazador, el programa de TVE. Pasaría de cazar morosos a cazar concursantes.

— Buah, ¿ser uno de los cazadores? Yo encantado, me gustaría. Cambiaría Hacienda por El cazador, sí.

