La guerra abierta de Antonio, padre de Marta del Castillo, contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Nunca ver al Rey Felipe VI sentado en un acto había generado tanta polémica. Todo ocurrió durante la toma de posesión del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ante la espada de Simón Bolívar. Pronto comenzaron a llover las críticas, sobre todo por parte de la izquierda, encabezada en este caso en redes sociales por el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. A través de su cuenta de Twitter, exigía a Pedro Sánchez que llamara al orden a Felipe VI, a quien acusó de “humillar la dignidad democrática de España”.

Sin embargo, lo que no se esperaba nadie es que en torno a la polémica fuera a resaltar el que se convirtió en uno de los protagonistas de la semana: Antonio del Castillo, el padre de la joven Marta del Castillo. Entre las respuestas en contra de las palabras de Sánchez, las del sevillano resaltar sobre las del resto. “Si a usted la parece bien, cuando cambiemos de presidente que será pronto. Invitamos a los países Árabes y les paseamos Tizona delante de sus narices (espada del Cid). A ver qué dice usted y los suyos”, publicaba Antonio en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, si echamos la vista atrás, no es la primera vez que el padre de Marta del Castillo pone en su sitio a la izquierda política española. La última vez fue a finales del mes de julio, tras la la sentencia del caso ERE del Tribunal Supremo. Las palabras de Sánchez exculpando a los expresidentes de la Junta de de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no sentaron nada bien a Antonio Castillo, que no tardó en responder al Gobierno ante su manera de eludir las responsabilidades de Chaves y Griñán. “Si el Gobierno y el presidente no creen en la Justicia ni en el Tribunal Supremo, qué motivación tengo yo para hacerlo”, publicó en sus redes sociales junto a una foto de ambos.

Si el gobierno y el presidente no creen en la justicia ni en el Tribunal Supremo, que motivación tengo yo para hacerlo. pic.twitter.com/BcTXyPpPE7 — Antonio del Castillo (@kastillo62) July 28, 2022

Pero la polémica en torno al caso no finalizó con dicho tweet. Un usuario de la red social respondía al padre de Marta del Castillo explicándole que desjudicializar es, basicamente, dejar que cada uno haga lo que quiera. Sin embargo, Antonio se mostró contundente con la publicación y volvió a criticar de forma indirecta a los altos cargos del Gobierno. “Desjudicializar la política es reconocer que se cometen delitos en contra de leyes y sentencias y mirar para otro lado. También llamado prevaricación”, apuntaba.

La actividad en redes sociales del padre de la joven desaparecida en enero de 2009 se podría decir que es bastante frecuente. Antonio Castillo aprovecha de forma habitual su cuenta de Twitter para ejercer presión sobre la resolución del caso de Marta, pero no solo las emplea con esa finalidad. Revisando sus publicaciones puede verse cómo, además, suele compartir de forma regular alertas de personas desaparecidas y aprovecha también cada ocasión que puede para ovacionar a la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando consiguen detener o condenar a algún acusado de algún delito de homicidio o asesinato.

Pero la actividad de Antonio en Twitter también es históricamente conocida por sus publicaciones contra los miembros del Gobierno y contra la izquierda en general. En el año 2018, el padre de Marta destacó por un tweet en contra de la cúpula de Podemos en relación a la disolución de ETA en Francia. En respuesta a un tweet de RTVE donde se informaba a través del Canal 24 Horas que partidos como el PNV, EH Bildu o Podemos irían al acto de disolución del grupo terrorista, Antonio dejó clara su visión respecto a la formacion morada. “Podemos está siempre donde no debería, y donde debería nunca está, seguramente pensarán que ETA se disuelve porque están ellos”, publicó.

Sin embargo, una de las frases más sonadas de Antonio Castillo contra los dirigentes políticos fue la frase dirigida a Pedro Sánchez en diciembre del año 2018. “No eres más tonto porque no puedes”, le dijo al presidente del Gobierno. Todo ocurrió cuando el líder del PSOE, a raíz de una Sesión del Control, aseguró que la prisión permanente revisable no había evitado la muerte de Laura Luelmo, la profesora violada y asesinada en El Campillo.

“La prisión permanente revisable está en vigor y, desgraciadamente, no ha evitado el crimen de Laura. El Gobierno va a aprobar medidas para mejorar la seguridad de las mujeres. Sus libertades deben ser garantizadas”, publicó Pedro Sánchez.

No eres más tonto porque no puedes, acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello.

Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje que se repitan estos hechos se disparan. — Antonio del Castillo (@kastillo62) December 19, 2018

No obstante, sus palabras no sentaron nada bien al padre de Marta del Castillo que, en este caso, volvió a usar sus redes sociales para contestar al líder del PSOE. “No eres más tonto porque no puedes. ¿Acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello? Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje que se repitan estos hechos se disparan”, añadió.

Pedro Sánchez o Pablo Iglesias no han sido los únicos que han tenido que hacer frente a los ‘zascas’ del padre de Marta del Castillo. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también se ha situado en ocasiones bajo el punto de mira de Antonio Castillo. Ocurrió también en el año 2018, tras una publicación en la que Rodríguez homenajeaba a Lorca 82 años después de su asesinato.

“Uno de nuestros andaluces más universales sigue enterrado en una cuneta. 82 años desde que el fascismo le asesinara y ni uno pasa sin que le recordemos”, publicaba. Sin embargo, lo más llamativo fue la respuesta que recibió por parte del sevillano, que aprovechó la ocasión para criticar la actuación de las autoridades en relación con el caso del asesinato de su hija. “Una de vuestras Andaluzas sigue enterrada desde casi 10 años en cualquier sitio y sus asesinos saben donde está, y de esa ni habláis. Pa qué verdad”, publicó.

