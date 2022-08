La historia tras la pedida viral de Jesús a Elena en el concierto de Rozalén: "Está invitada a la boda"

La gaditana Elena Medina se ha llevado una de las mayores sorpresas de su vida. Y es que, su pareja Jesús Mota le pidió matrimonio durante el concierto de Rozalén en Salobreña, Granada. Lo que en un principio pretendía que fuera algo íntimo, ha terminado siendo viral en toda España. "La idea era alejarnos un poco de nuestra ciudad para que fuera un pelín más privado, lo que no nos imaginábamos es que fuera tan memorable", manifiesta Jesús Mota, el romántico de Cádiz.

La inesperada sorpresa tuvo lugar este pasado martes, 9 de agosto, en el Festival Tropicalia Summer de Salobreña. Entre canción y canción, la cantautora albaceteña decidió bajar a la zona del público, en busca de algo o alguien. Hasta que paró a la altura de la pareja. "¿Eres Jesús?", preguntó. A lo que seguidamente Rozalén le cedió el paso, ofreciéndole el micrófono.

En efecto, se trataba de Jesús Mota, el encargado de hacer la mágica pregunta. Mientras se rebuscaba en el bolsillo el anillo, el gaditano puso rodilla en el suelo, como mandan los cánones, y efectuó la mítica pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?". A lo que la prometida respondió que sí entre lágrimas de emoción. Entre vítores y aplausos, el futuro matrimonio se dio el sí, quiero sellado por un abrazo.

¿Cómo se conocieron?

La pareja se conoció hace tres años y medio en la empresa en la que trabajaban, un negocio de consultoría e innovación. Aunque actualmente ya no sigan compartiendo trabajo, ambos coinciden en el gusto por la música, en concreto por la artista Rozalén.

La protagonista, Elena Medina, es ingeniera técnica industrial, y está a la espera de recibir una plaza como funcionaria en la administración de la Junta de Andalucía. Jesús, por su parte, es desarrollador de software. "Ella es muy fan de Rozalén, se podría decir que su sensibilidad y sus letras nos ha unido más aún", comenta Jesús.

Y es que, no todo fue sobre ruedas, ya que el romántico de Cádiz tenía previsto llevar a cabo la pedida de mano en el concierto de Motril en julio, pero el evento fue cancelado. "Llevaba planeándolo durante 6 meses, tenía varias opciones, y la primera era Motril, pero como no pudo ser fuimos a Salobreña", añade. Sin embargo, lo que sí que tenía claro es que sería con la compañía de la artista albaceteña.

¿Cómo lo llevó a cabo?

Para ello, Jesús contactó con el club de fans de Rozalén, quien facilitó el contacto con el equipo de la cantautora. "Se portaron muy bien la verdad, fue todo sobre ruedas, les facilité mi número y acordamos el plan", señala el gaditano.

Sin embargo, con lo que no contaba el novio es que se haría viral. "No quería cruzarme con gente conocida, no quería que se enterara la gente de Cádiz". Finalmente, como se pudo comprobar hace unos días, resultó ser exactamente lo contrario: el vídeo de la pedida, subido por Rozalén, alcanza más de 11.000 me gustas. "Se nos fue de las manos", exterioriza Jesús con una felicidad envidiable.

Y es que esta sorpresa no fue solo para Elena, ya que los familiares se enteraron al ver el vídeo viral en las redes sociales. "Al día siguiente nos llamó el hermano de Elena impresionado por lo que había pasado en Salobreña. Nadie sabía nada", señala Jesús.

Madrina de bodas

La cantautora fue toda una madrina de bodas, y no conforme con eso, se encargó de que fuera un momento inolvidable para ambos: le preguntó a la chica cuál era su canción favorita y les cantó un pedazo de "Girasoles" a capela."Que sintáis la calma dentro y que dure mucho el amor", añadió antes de despedirlos para volver al escenario.

Así, unos días después de esta famosa pedida de mano, la pareja asegura estar recibiendo felicitaciones por todos los lados, familia, amigos e incluso gente que no conocen que ha visto el vídeo. "Estamos con los pelos de punta aún, está siendo impresionante", indica.

Aunque todavía no hay fecha exacta para la boda, la pareja ya ha tenido la conversación de dónde y cuándo será la ceremonia. "Seguramente sea en Cádiz, en julio de 2023 pero no sabemos el día", reconoce Jesús.

Sin embargo, lo que sí que tienen claro es que quieren que Rozalén sea una de las invitadas estrella de la boda. "El equipo de Rozalén está más que invitado, se han portado muy bien la verdad". Del mismo modo, Jesús ha querido dejar claro que los temas "Girasoles" y "Puerta Violeta", son dos canciones que seguramente estarán presentes en ese día tan importante. Y es que el gaditano no pierde la esperanza, "sería impresionante tenerles de invitados", insiste entre risas.

Muestras de agradecimiento

Jesús Mota ha querido también agradecer al equipo y al club de fans. "Ha sido espectacular, muy simpáticos y amables. Estamos encantados con el detalle, como en una sueño", apunta. Y como no, dar las gracias a su cantautora favorita, "es una artista, lo es todo, la manera en la que canta, actúa, gesticula... toda esa alegría, el amor que transmite...".

Sin lugar a dudas, se trata de todo un detallazo por parte de la inconmensurable Rozalén que, siempre que puede, trata de complacer a sus fans.

Otros conciertos

No hay lugar a dudas que Rozalén es una pedazo de artista en toda regla. Con cuatro Discos de Oro, dos de Platino, un Goya y el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021 ha hecho de su música toda una causa social, defendiendo los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas.

Pero detrás de esa faceta musical, Rozalén es una persona de lo más familiar, y se ha podido comprobar en sus redes sociales. "Mi hermanico… No sabéis cuánto lo amo y cuánto lo necesito. Y sí, es guapo a reventar, también por fuera", escribió hace unos días la artista en su cuenta de Instagram.

La cantante también ha aprovechado su popularidad para apoyar la campaña que va a acercar algunos de los principales recursos turísticos de Albacete a millones de turistas y visitantes a través de los vuelos internacionales de Iberia.

Y es que la albaceteña no descansa, después del éxito de Salobreña, le esperan en Badajoz, Almería, Cádiz, Ferrol, País Vasco, Murcia, entre otras ciudades. Pero eso no es todo, también sale de España rumbo a Argentina, Colombia, Chile...

