La Gran Vía en el primer día con el aire a 27 grados: "Del calor que hace, al momento ya quieres salir"

Este miércoles ha entrado en vigor la nueva normativa del Gobierno de España que limita a 27 grados la temperatura del aire acondicionado en verano y a 19 grados la de la calefacción en los meses de invierno en lugares como edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte, espacios culturales y hoteles.

Esta normativa, que ha generado mucho debate por las altas temperaturas alcanzadas en los meses de verano en España, no ha sido muy bien recibida por los negocios que temen perder clientes durante estos meses a causa del calor que se puede terminar alcanzando en sus locales.

En EL ESPAÑOL nos hemos encargado de recorrer algunas de las tiendas más importantes de la Gran Vía y el centro de Madrid para conocer si desde el día uno, los negocios cumplen de forma estricta con la normativa y cuál es la visión de la gente sobre cómo es ir de compras con estas nuevas limitaciones. Algunas de ellas desde hoy ya cumplen al 100% con la normativa, sin embargo, los primeros días se espera flexibilidad para quienes no la cumplan.

Mango

En Mango encontramos el primer local en el cual la temperatura ambiente está por debajo del límite establecido de 27 grados. En ciertos puntos del local la temperatura llega a estar entre los 25 y los 26 grados.

A pesar de que la diferencia no es muy grande, en la puerta del mismo hablamos con Julia, una mujer que, contrariamente a lo que reflejarán otros entrevistados, sí que está a favor de la medida.

"Me siento mejor así porque yo no aguanto los aires acondicionados. En mi caso personal, el hecho de que hayan subido la temperatura mínima para mí es mejor", son las palabras de Julia sobre su opinión de la normativa.

Foto de Julia. Esteban Palazuelos

Primark

En el famoso Primark de Gran Vía también se nota una temperatura agradable al entrar. Desde el momento en el que empiezas a dar vueltas por los pasillos de la tienda, la idea de que quizá la temperatura esté por debajo de los 27 grados cobra fuerza. Y así es como nos lo confirmó nuestro termómetro.

La temperatura en diferentes puntos de la tienda oscilaba entre los 25 y los 26 grados, sin embargo, en ningún pasillo alcanza los 27, y es por ello que los clientes salen con la sensación de que en Primark la temperatura es buena.

Opinión que nos muestra Nick, un hombre joven que comparte su visión de que en Primark la temperatura es agradable, ni frío ni calor.

Foto de Nick. Esteban Palazuelos

Lefties

La temperatura en este local, de en torno a los 25 y 26 grados, siguiendo los pasos de las anteriores. En la puerta de la mencionada tienda hablamos con Manuel, un hombre que nos asegura que pese a que no es el caso de Lefties, hay tiendas en las que se nota mucho el calor ya sea porque el aire no está muy fuerte o por los focos y las luces.

Sin embargo, para Manuel también hay tiendas en las que se está bien y con una temperatura agradable, aunque probablemente sea porque estas tiendas sean las que sigan decidiendo poner el aire acondicionado bajo.

Foto de Manuel. Esteban Palazuelos

La Casa del Libro

También era necesario conocer el caso de una tienda que no fuese de ropa, para ver si se seguía la misma tendencia que en las primeras tiendas. La Casa del Libro no fue una excepción. La temperatura, la misma que en los anteriores casos, rondando los 25 grados.

En la puerta de esta tienda pudimos hablar con Daniel e Isabel, dos jóvenes que nos mostraron dos puntos de vista muy diferentes. "Yo no noto la diferencia con respecto a otros años, me parece una temperatura bastante similar", afirma Daniel.

Por el contrario, Isabel, recién aterrizada de Estados Unidos, afirma que en comparación con el país norteamericano, en España hace mucho calor en las tiendas. "En Estados Unidos ponen el aire acondicionado mucho más fuerte y yo, que acabo de llegar de allí noto una diferencia muy grande", son las palabras de Isabel.

Foto de Daniel e Isabel. Esteban Palazuelos

Bricks Madrid

Una pintoresca tienda de Lego fue la primera en cortar de raíz con la tendencia de no cumplir la nueva normativa. Con una temperatura interior de 30 grados, su dueño nos comenta: "Yo antes tampoco ponía mucho el aire acondicionado. Soy una persona muy concienciada con el medio ambiente y trato de evitar el uso excesivo del aire", afirma Eric.

El dueño de Bricks nos comenta que esta nueva normativa tampoco le va a afectar mucho porque no está muy por la labor de poner el aire, y si lo pone será únicamente por las tardes cuando las altísimas temperaturas no permitan otra posibilidad.

"Sí que es cierto que los clientes pueden verse motivados a no entrar en tiendas en las que no haya aire acondicionado y haga calor, pero yo voy a seguir poniéndolo sólo por las tardes y a una temperatura que no sea muy fuerte", explica Eric.

Foto de Eric junto a su tienda Bricks Madrid. Esteban Palazuelos

Real Madrid y El Corte Inglés

En la tienda oficial del prestigioso club de fútbol madrileño nos encontramos por primera vez con un local en el que el aire acondicionado no está puesto. Un simple ventilador es el único recurso empleado para tratar de reducir una temperatura que llegaba a alcanzar los 32 grados en el interior.

Por otra parte, en El Corte Inglés, sí que parece que se ha seguido con la normativa de forma mucho más estricta en comparación con otras tiendas de ropa. Tras varias vueltas por los pasillos, encontramos que en ningún momento la temperatura baja de los 27 grados estipulados como límite por parte del Gobierno.

Pese a que la temperatura interior era más alta que en otros locales como Mango o Primark, no daba la sensación de ser una temperatura desagradable aunque sí que algo menos fresca que en las mencionadas anteriormente.

Sfera

En Sfera, una vez entras también notas como el aire no está puesto tan fuerte como en otras tiendas. Y así lo confirma el termómetro. Los 27 grados establecidos como límite es la temperatura que marca en el interior de esta tienda.

En la puerta de la misma, hablamos con Mari Carmen, una mujer que nos comenta que pese a que en Sfera la temperatura no es mala y se puede estar bien dentro, hay otros establecimientos en los que el calor es mucho más intenso.

Foto de Mari Carmen. Esteban Palazuelos

"No es el caso de esta tienda de Sfera, pero sí que es cierto que he estado en tiendas en Gran Vía en las que se nota que no ponen el aire acondicionado a una temperatura baja y entras, estás dos minutos, y del calor que hace, al momento ya quieres salir", explica Mari Carmen sobre la temperatura en algunas tiendas.

