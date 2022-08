Cuidado si has renovado el pasaporte hace poco: el 'error' tipográfico que te puede dejar sin viaje

Estamos en época de vacaciones, vuelos y maletas, y los que viajan mucho saben que hay algo imprescindible en la lista: el pasaporte. Este permite identificarte en la práctica totalidad de los países que existen actualmente, por lo que va un paso más allá del documento nacional de identidad (o DNI), tiene una validez como documento oficial más restringido.

Este documento se compone de una cifra que tiene de números y letras. En total son nueve caracteres que comienzan con tres letras, las dos primeras son un ID interno y la tercera, un dígito de control y a continuación, seis números que completan la identificación. Y es que, estos tres primeros dígitos son los que están llevando a confusión.

Algo a destacar es que, en la última remesa de renovaciones se ha puesto PAO, y por el tipo de letra utilizado en el pasaporte, es sencillo equivocarse entre los ceros y las “oes”.

Maletas en el aeropuerto.

El pasaporte, es un documento personal y completamente intransferible, y sobre todo obligatorio para viajar. Como muchos de los turistas sabréis, para viajar a EE.UU. es necesario rellenar el formulario ESTA y que lo aprueben, claro.

El problema en cuestión es que la gran similitud entre el número cero y la letra "o", está llevando a confusión; equivocación que está dejando sin sus vacaciones a más de uno. Aunque este documento se aprueba con bastante rapidez, no deja de ser un imprevisto de última hora.

Algo tan sencillo como diferenciar la tipografía, está provocando multitud de vuelos perdidos, costes inesperados y frustraciones de última hora.

El caso de Nacho

Nacho Carretero Molero, en Twitter, ha puesto su ejemplo para ilustrar lo que no se debe hacer. En un hilo ha contado cómo se quedó sin viajar a Estados Unidos por este mencionado 'error' de tipografía en el nuevo pasaporte.

🚨 Si has renovado recientemente tu pasaporte esto te interesa 🚨

Las últimas remesas de pasaporte en España empiezan por PAO, pero la tipografía está llevando a confusión ya que parece que sea PA0. Mucho cuidado, sobre todo si viajas a EEUU. Te puedes quedar en tierra (I did). pic.twitter.com/WXiJxPEfd7 — Nacho Carretero Molero (@carreteromolero) August 9, 2022

"Si has renovado recientemente tu pasaporte, esto te interesa. Las últimas remesas de pasaporte en España empiezan por PAO, pero la tipografía está llevando a la confusión, ya que parece que sea PA0. Mucho cuidado, sobre todo si viajas a Estados Unidos. Te puedes quedar en tierra (I did)", cuenta en su cuenta.

"Para viajar a Estados Unidos por turismo hay que rellenar el formulario ESTA, tienes que tenerlo aprobado para poder subir al avión. Sin ESTA aprobada y asociada a tu número de pasaporte, no vuelas. El tema del PAO/PA0 nos está dejando en tierra a más de uno. ¡Miradlo bien!", prosigue.

"Afortunadamente la ESTA se aprueba con bastante rapidez, no suelen tardar más de una hora. Pero si tienes mucha mala suerte como tuve yo y no descubres el error hasta llegar a la puerta de embarque, te puedes quedar tirado. No es divertido, creedme", cuenta.

"En fin, un caso perfecto de la importancia del diseño. Algo tan "tonto" como la manera de mostrar las oes y los ceros de la tipografía elegida en el pasaporte está provocando multitud de vuelos perdidos, costes inesperados y frustraciones muy molestas. Typography matters, people", finiquita.

Sigue los temas que te interesan