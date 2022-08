Matteo, el aristócrata y jugador de polo sicario de la mafia: disparó a un hombre por 30.000 €

Cuando hablamos del polo probablemente no podamos imaginar que pueda tener mucha relación con los mundos que rodean a la mafia italiana. Sin embargo, Matteo Costacurta, joven descendiente de una familia noble del país transalpino y ex jugador del Roma Polo Club (club de polo más prestigioso de Italia), ha hecho de esa inimaginable relación una realidad al adentrarse de lleno en el mundo de la mafia y ser acusado de disparar y herir a un hombre que podría haber estado extorsionando a un amigo suyo.

Según las acusaciones que están surgiendo en torno a la figura de Costacurta, podría haberse relacionado con viejos miembros de los Núcleos Armados Revolucionarios, un grupo terrorista de derecha. Tras haber sido detenido, el juez que ordenó dicha detención afirmó del italiano que muestra una "malicia que parecía ir más allá de los objetivos económicos de su actividad delictiva”.

El golpe por el que se acusa a Costacurta pretendía acabar con Alessio Marzani, que pedía recompensas por ocultar drogas y guardar silencio. El noble habría aceptado 30.000 euros por participar en la operación afirmando lo siguiente al ver a la víctima: "Tiene una cara de mierda. No durará mucho. No puedo esperar para llevar a cabo la misión".

[Letizia Battaglia, la primera fotorreportera que le “disparó” a la mafia]

La misión siguió adelante y Marzani fue herido en el pecho y el brazo por un hombre armado, del que finalmente logró escapar para salvar su vida, escondiéndose en un edificio gracias a la colaboración de un residente que le abrió la puerta. Este caso ha permitido profundizar en la investigación de la banda, de la que ya se ha extraído que se trata de “una organización generalizada con probables objetivos subversivos” en la que también participó como organizador del golpe el exfutbolista Alessandro Corvesi.

Las palabras del entorno

El entorno de Costacurta no ha tardado en dar sus diferentes versiones sobre el verdadero ser que se esconde detrás del noble jugador de polo. "Desde los 14 años fue a la escuela con una pistola, para protegerse de los enemigos de izquierda", dijo el exmiembro de los Núcleos Armados Revolucionarios, Massimo Carminati, sobre la juventud de Costacurta.

Por otra parte, el abogado de Costacurta ha desplegado un punto de vista completamente distinto para hacer ver que el noble italiano había cambiado la extrema personalidad de su juventud. "Costacurta ha estado recientemente en África con las monjas que trabajan en los proyectos de la Comunidad de San Egidio. ¿Ese parece el perfil de un asesino?", afirmó al Corriere della Sera el abogado Marco Franco.

Sin embargo, esta afirmación del abogado de Costacurta no ha tardado en ser desmentida por Paola Germano, persona encargada de coordinar las actividades de la caridad católica en África. “En general, la gente viene a través de mí, y no es alguien que yo conozca”, fueron las palabras de Germano, dejando entrever que Costacurta realmente no habría estado en África.

Sigue los temas que te interesan