Juan de la Cierva deja de ser conde y su nieta alega: "No le dieron el título por ser amigo de Franco"

Cuando Ana entraba al despacho de su padre, Luis, solía fijar la mirada en unos planos enmarcados que no era capaz de descifrar, no solo por su tierna edad, sino porque fueron diseñados por una mente de ingeniería fina: la del murciano Juan de la Cierva, inventor del autogiro. "Mi abuelo tiene reconocimientos por todo el mundo, entendiendo por el mundo cualquier parte que no incluya a España", reflexiona molesta Ana de la Cierva, porque lleva clavado en el alma el Boletín Oficial del Estado del 7 de julio. Tal día el BOE publicó el listado de los 33 títulos nobiliarios retirados, a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

El 7 de julio: Juan de la Cierva dejó de ser el Conde de la Cierva y pasó a ser un plebeyo. La decisión adoptada con uno de los inventores más laureados de todos los tiempos no está exenta de polémica, debido a lo ocurrido el martes 15 de septiembre de 2020, cuando todavía se tramitaba el anteproyecto de ley impulsado por el PSOE. Aquel martes, tras el Consejo de Ministros, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicó que no se quitarían algunos títulos nobiliarios "vinculados a rangos intelectuales, científicos o académicos".

Calvo avanzó el 'indulto' para 5 de los 37 señalados como la nobleza de Franco, entre los que se encontraba el Conde de la Cierva. La que fue número 2 del PSOE justificó las citadas excepciones porque se trataba de títulos otorgados durante el franquismo a personalidades de la ciencia: "Aunque fueron entregados en la dictadura, nada tienen que ver con la llegada de ella, la represión de la misma y la desaparición de la democracia que representaba la Constitución de 1931".

Diez meses después de aquella intervención de la vicepresidenta primera, el precursor del helicóptero ha terminado en el mismo saco que José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, distinguido por la dictadura con el Ducado de Primo de Rivera, con grandeza de España.

- ¿Qué sintió al ver el nombre de su abuelo en el BOE?

- Ana de la Cierva: Me pareció una injusticia y un despropósito. Es una persona reconocida en todo el mundo y es precisamente en España donde le quieren poner en entredicho y no estamos sobrados de mentes privilegiadas. Creo que la suya era privilegiada, eso está fuera de toda duda. Un decreto no cambia el prestigio científico, la historia, ni la memoria personal.

A sus 56 años, Ana de la Cierva atesora una brillante trayectoria periodística que empezó en la revista La voz de la empresa y en Diario 16, antes de pasar a la trinchera de los gabinetes del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia liderado por el PP. Este bagaje profesional delante del teclado le llevó a explotar de manera irónica -vía Twitter- contra la Ley de Memoria Democrática. "La culpa la tiene mi abuelo por no haber inventado el autogiro a partir de 1983", tal y como refleja el tuit de la nieta del ingeniero que generó 7.907 'me gusta'.

El ingeniero murciano Juan de la Cierva, junto al autogiro, en una imagen cedida por su nieta.

"A mi abuelo no se le concedió el título nobiliario por ser amigo de Franco, sino por inventar el autogiro", afirma categórica Ana de la Cierva, nieta del ingeniero murciano, y que accede a ser entrevistada por EL ESPAÑOL a título personal, no como portavoz de los 24 nietos de Juan de la Cierva. Su afirmación la apoya en el contenido del decreto del 1 octubre de 1954: "España tiene sobrados motivos para enorgullecerse del inventor del autogiro, don Juan de la Cierva y Codorníu; extraordinaria personalidad científica, esforzado paladín de la técnica e insigne patriota, continuador de una estirpe que prestó grandes servicios a la Nación. Su nombre merece ser perpetuado, honrándolo con la concesión de un título del Reino, que ennoblezca a sus descendientes y sirva de ejemplo y estímulo a la juventud española".

- Hubo todo tipo de reacciones en la red social del pajarito...

- Hay gente que me contestó insultando y con agresividad. Esto despierta los peores instintos de algunas personas, a pesar de que solo era un tuit irónico. Las redes reflejan la polarización que hay en la vida porque no era un tuit ofensivo. Era una forma de decir que si mi abuelo hubiese inventado el autogiro quince años antes de la dictadura o cien años después, no habría pasado nada, pero durante seis meses fue contemporáneo de Franco.

- Como familiar de Juan de la Cierva, ¿qué significaba para usted ese título nobiliario?

- Nunca vi a su primogénito utilizarlo ni después vi a mi primo firmando como Conde de la Cierva. Es algo que te enorgullece como un reconocimiento a su obra, pero para mí no supone nada más porque mi abuelo obtuvo premios en todo el mundo. El más importante fue la medalla de oro Guggenheim, considerado como el Premio Nobel de los ingenieros, y lo recogió en Chicago a la mejor obra de ingeniería de 1932.

Además, en España recibió reconocimientos de la Monarquía, al ser nombrado Caballero de la Orden Civil de Alfonso XII; el Gobierno republicano le entregó la Banda de Caballero de la Orden de la República y la dictadura le concedió el Condado de la Cierva, a título póstumo. Las distinciones de los tres regímenes fueron por un mismo motivo: su ingenio y sus adelantos técnicos. Tantos años después, de mi abuelo solo hemos seguido recibiendo noticias positivas, como homenajes en Filadelfia o exposiciones en Londres, pero de pronto todo ha dado un giro. No entiendo lo que está pasando ahora ni esta animadversión hacia su figura.

De la lista de cinco indultados por su labor científica que adelantó en 2020 la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, solo el Conde de la Cierva terminó en el paredón, ya que finalmente sí han mantenido su título nobiliario el Conde de Maeztu; el Marqués de Ramón y Cajal; el Conde de Arruga y el Marqués de Torroja.

En la práctica, la Ley de Memoria Democrática permitirá a Ramiro de Maeztu y Manso de Zúñiga, heredero del literato español, seguir siendo Conde de Maeztu, al igual que José Antonio Torroja Cavanillas conservará su título de segundo Marqués de Torroja. Por su parte, Jorge Arruga Ginebreda, descendiente de unos reputados oftalmólogos catalanes, también podrá pedir ser Conde de Arruga, así como los herederos de la fallecida María Ramón y Cajal Conejero, hija del ilustre médico y Nobel Santiago Ramón y Cajal, los cuales podrán pedir la concesión del Marquesado de Ramón y Cajal.

El PSOE homenajea al historiador Ángel Viñas.

Una de las claves de lo ocurrido con el ingeniero murciano está en el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que vincula a Juan de la Cierva con la sublevación que dio pie a la Guerra Civil. El documento lo firma Ángel Viñas: catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid que nunca ha ocultado su predisposición a la República y su militancia en el PSOE.

El historiador sostiene que el ingeniero se encontraba en Inglaterra, a principios de julio de 1936, y asesoró a los golpistas en el alquiler del avión 'Dragon Rapide' que permitió a Franco volar de Canarias a Tetuán para tomar el control de las tropas del norte de África. De ahí viene, en parte, la degradación a la plebe de Juan de la Cierva.

- ¿Su abuelo asesoró a los militares franquistas?

- Ana de la Cierva: Solo tengo constancia de que mi abuelo vivía en Londres porque en España no tenía financiación para sus investigaciones técnicas y allí creó una compañía. En Madrid residían el hermano y los padres de mi abuelo, así como su mujer y sus seis hijos, entre ellos mi padre, por lo que la lógica me dice que si tú vas a hacer esa gestión y sabes que habrá un alzamiento militar, lo primero que haces es decirle a tu familia que se marche a Inglaterra porque tenían facilidad para hacerlo.

Es de una lógica aplastante. Además, Ricardo, el hermano de mi abuelo, fue fusilado en Paracuellos de Jarama, y su padre acabó refugiado en la embajada de Noruega. Mi abuelo debería ser una víctima de la Guerra Civil a los que ampara esta ley [de Memoria Democrática].

La decisión del Gobierno de situar con esa norma a Juan de la Cierva en el bando de la dictadura, contrasta con el hecho de mantener la dedicatoria al ingeniero del hangar número 4 del Museo de Aeronáutica y Astronáutica, situado en la base de Cuatro Vientos del Ministerio de Defensa. Otro hecho llamativo es la decisión de la ONCE de emitir, el próximo 17 de enero de 2023, un cupón conmemorativo del centenario del primer vuelo oficial del autogiro C4 diseñado por el ingeniero murciano.

"Todavía mantienen los reconocimientos que mi abuelo recibió de la Monarquía y del Gobierno de la República, al decir esto, espero no dar ideas a nadie", apunta con tono irónico su nieta.

Juan de la Cierva se ha visto en vuelto en otra polémica en paralelo a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. El Gobierno murciano quería dedicar el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia al ingeniero, haciendo oídos sordos al informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que motivó que el Ministerio de Transportes rechazase tal cambio de denominación.

Ana de la Cierva, este jueves, contemplando la nueva marca corporativa del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Al final, el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras ha rebautizado las instalaciones apoyándose en un contrainforme que rebate el documento de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. De forma que el aeródromo murciano ha estrenado imagen corporativa para la temporada estival: Juan de la Cierva – Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. La Consejería de Fomento no ha dado validez a los argumentos del catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel Viñas, donde apunta a contactos del ingeniero murciano con el general franquista Mola y la Alemania de Adolf Hitler:

"Mola se sirvió de él para establecer conexión con traficantes de armas nazis, episodio en el que intervino el almirante Canaris, jefe del servicio de inteligencia militar nazi. En una carta del 19 de septiembre a Mola, Juan de la Cierva recordó que ya había hecho algunas misiones por cuenta de él y de Franco y, naturalmente, se puso a su disposición en primer tiempo del saludo".

Ana de la Cierva no oculta su satisfacción al contemplar la nueva marca corporativa del aeródromo y el enorme mural que luce una de sus paredes con planos del autogiro. "Agradezco al Gobierno regional la denominación del aeropuerto: no todo son afrentas".

De hecho, desde la Consejería de Fomento de Murcia avanzan a EL ESPAÑOL que están “valorando” realizar algún homenaje en enero de 2023, con motivo del centenario del primer vuelo que realizó Juan de la Cierva cuando tenía 28 años. “El orgullo que siento por mi abuelo no me lo quita un decreto y un título nobiliario no me hace ni peor ni mejor persona”.

