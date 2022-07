La muerte del barrendero de Vallecas: trabajaba eventualmente, tenía 60 años y vivía en Usera

La triste noticia se confirmaba durante la mañana del sábado. El trabajador de la limpieza que sufrió el viernes un golpe de calor en el barrio de Puente de Vallecas, en Madrid, perdía la vida tras haber sido trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón esa misma tarde. El suceso ocurrió alrededor de las 17.30 horas, cuando los servicios de Emergencias Madrid recibieron una llamada de un testigo que alertaba sobre un hombre que se había desplomado en la calle.

El equipo de Samur acudió al lugar de los hechos de forma inmediata, encontrando al trabajador inconsciente y con una temperatura corporal que ascendía a los 41,6 grados. A pesar del intento de los sanitarios por aplicarle frío en axilas, ingles y nuca, no consiguieron que el hombre recobrase el sentido, siendo posteriormente trasladado al hospital.

El trabajador, de 60 años, se encontraba en esos momentos realizando sus labores habituales con carrito en la avenida de San Diego de Puente de Vallecas. Pertenecía al grupo del servicio de tarde, momento en el que suelen registrarse en la capital las temperaturas más altas. Se calcula que en el instante que el trabajador sufrió el golpe de calor la temperatura ascendía a casi los 39 grados.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes de UGT, la víctima era un trabajador eventual que tuvo un contrato durante un tiempo y, posteriormente, le volvieron a llamar. Pertenecía al servicio de limpieza viaria de la empresa Urbaser y había iniciado su prestación laboral el pasado 1 de noviembre con la llegada de los nuevos contratos de limpieza. Este trabajador, que tras su muerte deja a una mujer y dos hijos, era poco conocido entre el resto de empleados del servicio de limpieza debido a la eventualidad de sus labores en la zona.

Según se confirmó la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo dirigidos al hijo de la víctima, que publicó en Twitter una fotografía junto a su padre, al que definía como un "currante hasta la muerte". "Ten por seguro que los tuyos te tendremos siempre dentro de nosotros y se que donde estés nos darás esa fuerza que transmitías en vida", explicaba el joven.

Unos mensajes de apoyo que no solo llegaron a través de los usuarios habituales de Twitter, sino también de gran parte de la política madrileña. El concejal de Más Madrid, Félix López-Rey, la exdiputada de Ciudadanos Tamara Pardo, el concejal de Puente de Vallecas, Borja Fanjul, e incluso el responsable del Área de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, fueron algunos de los políticos que lamentaron lo ocurrido y trasladaron sus condolencias a las familias.

Fue a través de esta misma red social por la que el hijo del trabajador fallecido le pedía al máximo responsable de los servicios de limpieza en Madrid, Carabante, que hiciera todo lo posible para que no ocurriesen estos trágicos sucesos más. Unas condolencias a las que también se sumó la vicealcaldesa Begoña Villacís, pero a las que no se ha unido hasta el momento el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, que todavía no se ha manifestado en redes sociales al respecto. El joven, que según puede verse en sus redes sociales participaba en algunos actos de Ciudadanos en Madrid, recibió también el apoyo de algunos miembros de la formación naranja, como es el caso de Edmundo Bal, Inés Arrimadas o Félix Álvarez.

Otro de los tweets que alcanzó una gran repercusión fue el de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que además de mostrar su apoyo a la familia acusó a la crisis climática de lo ocurrido y aseguró ser cada vez un problema más “incompatible con la vida”. Unas palabras que rápidamente provocaron las reacciones de cientos de usuarios que culpaban de lo ocurrido a las condiciones laborales de este sector y criticaban las palabras de Díaz.

Los sindicatos exigen protocolos

Tras lo ocurrido, algunos sindicatos como UGT o CCOO exigen que las empresas contratistas del Ayuntamiento de Madrid que se encargan de los servicios de limpieza desarrollen protocolos de prevención de riesgos laborales. “Lamentablemente se han tenido que dar cuenta de que es posible morir por un golpe de calor trabajando”, explican desde el departamento de Limpieza Viaria de UGT Madrid. Tal y como aseguran, llevan mucho tiempo solicitando unos protocolos que permitan aliviar las altas temperaturas y critican los nuevos pliegos implantados con los que no se les permite cambiar los recorridos establecidos. “Mandamos una carta al Ayuntamiento diciendo que permitiera a las empresas alterar los recorridos. Se estaban implantando, pero no en todos los sitios”, añaden.

Además, desde UGT explican las dificultades que sufren cada día los trabajadores que trabajan a pie de calle en plena ola de calor. “La ropa es de poliéster, que permite poco la transpiración. Al final el barrendero es el que hace el trabajo más físico. Es difícil prestar el servicio sin poner en riesgo la salud de los trabajadores, pero hay que establecerlo”, explican.

Misma situación la que denuncian desde CC.OO Madrid, que critican “la dejadez” que existe respecto a los protocolos de las altas temperaturas. “Llevamos tiempo con reuniones trasladando la necesidad de que entre en vigor un plan real con medidas reales y concretas para el sector”, añade el responsable sectorial de limpieza viaria, Manuel Menéndez. Desde el sindicato solicitan al Ayuntamiento que tenga “manga ancha” respecto a los pliegos y que permita a los trabajadores cambiar los recorridos y flexibilizar los horarios para evitar que ocurran sucesos como este.

El Ayuntamiento reacciona

Hoy mismo, tras conocerse el fallecimiento del trabajador del servicio de limpieza, el delegado de Movilidad y Medioambiente, Borja Carabante, ha comunicado a los medios que a partir de ahora se flexibilizarán los horarios de los trabajadores. Esta decisión les permitirá poder evitar las horas extremas de calor, permitiendo que el turno de 14.00 a 21.00 horas pueda realizarse de forma voluntaria y flexible entre las 17.00 y las 00.00 horas. Una medida que desde los sindicatos aseguran que llega tarde y que si se hubiera actuado con tiempo se hubiera podido evitar una muerte.

