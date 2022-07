Llegan las terrazas cronometradas a España: 30 minutos la caña y otras reglas que debes saber

Aunque lo cueste creer han pasado ya casi 3 años desde el primer caso de Covid-19 en España, momento en el que las terrazas fueron tema de conversación. Esta vez lo vuelven a ser pero por un tema totalmente diferente: el límite de tiempo para disfrutar de tu consumición.

Con el buen tiempo, los españoles estamos deseando tomar una cerveza al sol y pasar ahí la mañana, tarde e incluso la noche. Pero esto se va a terminar, varios establecimientos están comenzando a establecer un límite de tiempo en mesa en función de lo que se esté consumiendo, como es el caso de Barcelona o Bilbao.

Barcelona, primera ciudad en fijar límite de tiempo en terrazas, en esta ocasión son 30 minutos para beber un refresco, caña, o cualquier otra bebida; y para comer el tiempo se extiende a una hora.

[Un joven se despeña por una terraza de cuatro metros en Xàbia mientras se hacía un selfie]

Además del tipo de consumición, también se tiene en cuenta aspectos como el número de comensales. En algunos casos no se permite acceder a las terrazas si no vas acompañado e incluso, varios locales, no conceden el acceso a parejas, solo a grupos de tres o más.

Bilbao también se ha hecho eco de esta nueva medida. Un establecimiento de la ciudad ha limitado el tiempo en mesa dependiendo del tipo de consumición. Así se puede observar en un cartel exhibido en el exterior del local: por un café tienes derecho a estar sentado 15 minutos mientras una cerveza te permite estar 25, una copa 35 minutos y un bocadillo 40 minutos.

A largo plazo, las terrazas podrían convertirse en un privilegio de pocos, razón de peso para que España pierda el atractivo de las famosas tapas al sol.

[Málaga estudia facilitar el pago de las tasas de terraza a hosteleros ante el 'tsunami' de la inflación]

Sigue los temas que te interesan