La guía más completa de festivales de verano por regiones: generarán más de 10 M sólo en entradas

“Ya falta menos para que vuelvan los conciertos sin restricciones y reencontrarnos con un público que estará más deseoso que nunca de asistir a ellos”, decía Neo Salas, presidente de Doctor Music a mediados de 2021. Y parece que el momento ha llegado. Nos espera un verano de festivales que bien podría bautizarse como “el verano”. Posiblemente sea la temporada donde más macro eventos programados nos encontramos en nuestro país: más de 50 en menos de tres meses. Ya tocaba.

Y es que, con la llegada de la pandemia, la música y los espectáculos fueron de los sectores más castigados. Todo se paralizó y eso supuso pérdidas históricas, las peores de los últimos 15 años: de los 382.596.238 € recaudados en 2019 por venta de entradas -una cifra récord- se pasó a un reducido montante de 138.580.764 € en 2020, lo que significa un descenso del 63,78%. Sin embargo, en 2021 y con la relajación de las medidas sanitarias –que aún estaban muy presentes en algunas comunidades autónomas- la música en directo de nuestro país recaudó 157 millones de euros, según datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM). La cosa iba ascendiendo.

Y lo cierto es que parece que lo sigue haciendo: en los próximos tres meses, casi dos millones de personas acudirán a los festivales que hay programados en España -a poco que paguen 50 euros por abono, la industria generará más de 100 millones sólo en entradas-. La gente quiere recuperar lo que se ha perdido y se nota, tal y como confirma a EL ESPAÑOL Germán Quimasó, director de Sonde3 Producciones, y encargado de festivales como Río Babel (Madrid): “Vamos a tener asistencia récord, ya hemos superado a día de hoy las ventas de 2019. Esperamos, si no los tres días… dos días al menos con sold out”.

Este festival, que cumple seis años, lleva uno de los cabezas de cartel que más se repiten en los line ups españoles: C. Tangana, además de Residente o Dani Martín. “El Madrileño” aparece en más de 10 carteles este verano con su “Ni cantar ni afinar Tour”. Le sigue en cantidad el grupo Izal, que ha anunciado recientemente su retirada indefinida, y que podemos ver en más de seis.

La oferta se reparte por toda España, concentrándose en Andalucía, Madrid y Valencia. En la capital, destaca Mad Cool, el propio Río Babel o Puro Reggeaton. En la Comunidad Valenciana, el FIB o Arenal Sound son de los que más visitas suelen recibir. Y en Andalucía, entre Málaga y Almería anda el juego: Weekend Beach, Puro Latino, Cooltural Fest o Dreambeach son algunos de los que más previsión de asistencia tienen. “Esperamos congregar el máximo posible de nuestros aforos, puesto que hemos estado sin eventos masivos dos años”, apunta Fátima Rodríguez, directora artística de Weekend Beach Festival Torre del Mar, Cabo de Plata, Nosinmúsica, Puro Latino Torremolinos, SierraSur y Extremúsika.

En Almería se espera un impacto económico de 20 millones de euros en los próximos meses, entre festivales y conciertos. Dreambeach es uno de los eventos de música electrónica más importantes a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras. Con él, toda la zona del levante suele llega a tener un impacto económico de 15 millones de euros. En el otro extremo, en cuanto a género musical, se encuentra Cooltural Fest, un festival de música indie cuya organización espera albergar en esta ocasión a unas 10.000 personas. En su cartel, Izal, Rigoberta Bandini o Rozalén a la cabeza, y en su propuesta, toda una declaración de inclusividad.

El evento es una de las iniciativas de la fundación sin ánimo de lucro Music for all, que se dedica a organizar este tipo de shows y a asesorar a los organizadores de otros externos a la hora de implementar medidas de inclusión, como ocurre este año en Sonorama. En esta edición de Cooltural Fest, planean contratar a más de un centenar de personas con discapacidad, entre otras acciones: “Tenemos interpretes en lengua de signos, mochilas vibratorias para personas que tienen problemas auditivos… Además, este año también tenemos un espacio amablemente sensorial para gente que necesite despejarse del ruido, las luces… O que simplemente necesite ese momento de relax. Luchamos y trabajamos para que la música sea de todos y para todos”, nos cuentan a EL ESPAÑOL desde la organización.

A estas alturas, llevan vendido lo mismo que antes de la pandemia, aunque ven en el ánimo de la gente las ganas de volver a la normalidad. Como pasó con el resto de macro eventos, tuvieron que cancelar su edición de 2020 y al año siguiente, hicieron un ciclo de conciertos que se repartió en diferentes fines de semana. Lo mismo que puso en marcha la organización de Río Babel con Las noches de Río Babel: “Le echamos imaginación y lo transformamos en un ciclo en el Wanda con nueve o 10 conciertos con el público sentado. Ahora el verano se plantea mucho mejor”, relata Germán Quimasó.

Reinventarse fue la condición indispensable para todos los sectores. El confinamiento arrasó con los shows en directo, un drama para conciertos y macro festivales programados. “Fue difícil, muy difícil de sobrellevar, puesto que teníamos todo el trabajo hecho: carteles cerrados, reservas de vuelos, hoteles, contratos con proveedores…”, dice a EL ESPAÑOL Fátima Rodríguez. Aun así, afirma que el público fue fiel y “un 85% conservó su entrada para poder disfrutar, llegado el momento, del festival”.

El verano del "a por todas"

Es por esto por lo que casi tras dos años de parón, hay tantas ganas de música en directo. No solo se nota en la venta de entradas, sino en los line up de los propios festivales, donde encontramos hasta seis cabezas de cartel en algunos casos, o a tres nombres muy potentes en el mismo nivel.

De la negociación económica a la que se llega con ellos, depende, en gran parte, el precio de las entradas en cada caso. “Si el artista está previsto en varios de nuestros eventos, es cierto que se puede cerrar un pack por varios, pero cada contratación y artista tienen su complejidad. No es lo mismo cerrar un artista para un evento de 30.000 personas, que para un ciclo de 5.000 personas”, aclara Fátima Rodríguez.

Quimasó nos confirma que “el cabeza de cartel es el artista más convocante, el que más importancia tiene en ese momento y, como es el que más convoca, es el que más cobra”. Ambos festivales han requerido de una inversión aproximada de dos millones de euros que, en el caso de Río Babel, incluye absolutamente todo lo referente al festival: “La parte del cartel puramente dicho, la producción, que son escenarios, equipos técnicos, sonido, baños… Y por otra parte, marketing y toda la publicidad que se hace”.

Potenciar espacios y propuestas

En el caso de Río Babel, este año cambia de ubicación a la Caja Mágica, después de reunir a más de 40.000 personas en el estadio Wanda Metropolitano. Los motivos son el crecimiento tanto en dimensiones como en aforo. En el caso de Mad Cool, su celebración se mantiene en el Espacio Valdebebas de IFEMA, que tiene una extensión de 10.000 metros cuadrados.

Además de los espacios, llama la atención la proliferación de festivales dedicados al reggeaton. Big Sound Festival en Valencia, Madrid Puro Reggeaton, Puro Latino en Málaga, o la gira de Reggeaton Beach Festival por 10 ciudades son algunos de los ejemplos.

También encontramos los más alternativos y casi desconocidos, como Sonrías Baixas en Galicia o el Pirineos Sur en Huesca. Durante sus 29 años de historia –es de los más longevos de nuestro país-, este último ha estado organizado por la diputación de Huesca y dedicado al World Music o el jazz, pero en la actualidad lo gestiona Sonde3, que ha preparado un “cartel muy potente”. Un ciclo de actuaciones con artistas como Estopa, Rozalén, Crystal Fighters, Ara Malikain o Tu Otra Bonita y con los que esperan recibir un mínimo de 40.000 asistentes en total.

Aunque lo cierto es que el reclamo de este evento no es tanto su cartel como su entorno. El auditorio está situado en pleno Valle de Tena, y su escenario flotante en medio de la naturaleza lo convierten en una experiencia salvaje.

Agenda de festivales

Fechas, ubicación y cabezas de cartel. Para que no te pierdas nada, desde EL ESPAÑOL hemos elaborado una guía con los principales festivales españoles que hay agendados para este verano.

Asturias

Reggeaton Beach Festival (25 Y 26 junio, Avilés): Anuel AA, Jhay Cortez, Justin Quiles.

Riverland Fest (14-17 julio, Arriondas): Duki, Lunay, Rels B, Lola Indigo.

Bombastic Festival (21-23 julio, Asturias): C. Tangana, Hijos de la ruina.

Baleares

Mallorca Live Festival 2022. (24-26 junio, Calviá): C Tangana, Editors, Izal, Kase O., Rigoberta Bandini, Christina Aguilera, Franz Ferdinand, Temples, Muse, Metronomy, Milky Chance, The blessed Madonna.

Reggeaton Beach Festival (16 y 17 julio, Mallorca): Anuel AA, Myke Towers, Justin Quiles, Eladio Carrión.

Valencia

Reggeaton Beach Festival (18 y 19 de junio, Marina Dor, Castellón): Anuel, Justin Quiles, Juan Magán.

Big Sound Festival (7- 9 de julio, Valencia): C. Tangana, Nicky Jam, Nathy Peluso, Bizarrap, Lola Indigo, Bad Gyal, Lunay.

FIB Benicassim (14-17 de julio): Kasabian, Justice, Two door cinema club.

Diversity Valencia Festival (21-23 julio, Valencia): Iggy Pop, Maneskin, Armin Van Buuren, Zaz.

Iboga Summer Festival (27-30 de julio, Tavernes): Dub INC, Goran Brebovic, Talco, La Yegros, Eskorzo.

Low Festival (29- 31 julio, Benidorm): Izal, Primal Scream, Metronomy.

Leyendas del Rock (2-6 agosto, Villena, Alicante): Powerwolf, Opeth, Kreator, Blind guardian.

Arenal Sound (4-7 agosto, Burriana, Castellón): Myke Towers, Duki, Bizarrap, C. Tangana, Afrojack.

Castilla y León

Covaleda Fest (4-7 agosto, Covaleda, Soria): Rels B, Sita Abellán, Centra CEE, Hinds.

Sonorama Ribera (10-14 de agosto, Aranda del Duero): C. Tangana, Izal.

Ebrovisión (1-3 septiembre, Miranda del Ebro). *Cartel sorpresa*

Aragón

Pirineos Sur (15 julio-6 agosto, Sallent de Gallego, Huesca). Rozalen, Crystal Fighters, Tu otra bonita.

Vive Latino (2-3 septiembre, Zaragoza): Coque Malla, Bunbury, Kase O, Leiva, Love of Lesbian, Molotov, Mon Laferte, Vetusta Morla, Taburete.

Barcelona

Primavera Sound (2-12 de junio, Barcelona): Pavement, Tame Impala, Beck, The National, The Strookes, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seeds, Tyler the Creator.

Sonar (16-18 junio, Barcelona): Manowar, Nightwish, The dropkick murphys.

Barcelona Rock Fest (30 de junio-2 julio, Santa Coloma de Gramenet).

Barcelona Beach Festival (2-3 julio, Sant Adriá de Besos): Armin Van Buuren, Dimitri Vegas, Don Diablo, Masrhmello, Morten.

Reggeaton Beach Festival (23-24 julio, Barcelona): Nicky Jam, Mike Towers, Sech, Justin Quiles.

Madrid

Love the 90’s Festival (12 de junio): 2 Unlimited, Celtas Cortos, Los Manolos.

Love the tuentis Festival (25 de junio): Álex Ubago, Merche, Fran Perea, Andy y Lucas.

Río Babel (30 junio-2 de julio): Dani Martín, C. Tanga, Residente.

Reggeaton Beach Festival (2-3 julio): Anuel AA, Myke Towers, Jhay Cortez.

Mad Cool (6 de julio-10 de julio): Metallica, Twenty one pilots, Placebo, Imagine Dragons, The Killers, Stormzy, Muse, Queens of the stone age, Kings of leon, Florence + The Machine, Pixies, Jack White, Nathy Peluso, Natos y Waor.

Madrid Puro Reggeaton (15 y 16 julio): Daddy Yankee, Bad Gyal.

Festival Gigante (25-27 agosto, Huerta del Obispo, Alcalá de Henares): Lori Meyers, Dorian, Rigoberta Bandini.

Festival Brillante Sierra Oeste de Madrid (16-18 septiembre): Amaia, Julieta Vengas, Israel Fernández.

Madrid Salvaje (30 sep-1 octubre): Rels B, Cruz Cafuné, Delaossa, Denom.

Bilbao

BBK Festival (7-9 de julio, Bilbao): Lcd Soundsystem, The Killers, J. Balvin, Pet Shop Boys.

Azkena Rock Festival (16-18 junio, Vitoria): Patti Smith and Band, The Offspring.

Extremadura

Dream Summer Festival (7-10 julio, Talavera la Real): Ñengo Flow, Fernandocosta, Chimbala, DJ Nano.

Andalucía

Weekend Beach (6-9 julio, Torre del Mar, Málaga): Nicky Jam, Residente, Tarrus Riley, Bastille, Izal, The hives, Deborah de Luca, Wade.

Dreambeach (13-17 de julio, Villaricos, Almería): Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike Illenium, Noisiam.

Puro Latino (15 y 16 de julio, Torremolinos, Málaga): Bad Gyal, Omar Montes, Naty Natasha.

Cabo de plata (20-23 julio, Barbate, Cádiz): Ayax y Prok, Bad Gyal, Beret, Macado, Mala Rodríguez, Ñengo Flow, SFDK.

Nosinmúsica (21-23 julio,Cádi): Mando Diao, Bunbury, Lori Meyers.

Reggeaton beach Festival (6-7 agosto, Marbella): Anuel AA, Justin Quiles, Bryant Myers, Jay Wheeler.

Cooltural Fest (19-22 agosto, Almería): Izal, Nathy Peluso, Rozalén, Rigoberta Bandini.

Canela Party (24-27 agosto, Torremolinos): Christian Loffler, King Gizzard, Derbys Motoretas Burrito Kachimba.

Cala Mijas (1-3 septiembre, Mijas, Málaga): Artic Monkeys, Kraftwerk.

Andalucía Big Festival (8-10 septiembre, Málaga): Rage against the machine, Muse, Jamiroquai.

Granada Sound (16-17 septiembre, Cortijo del Conde): Lori Meyers, Rigoberta Bandini.

Galicia

Resurrecction Fest (29 de junio-3 de julio, Viveiro): Deftones, Judaspriest, Sabaton, Gojira, Korn.

O son de Camiño (16-18 julio, Monte do Gozo, Santiago de Compostela): The Chemical Brothers, C. Tangana, Foals, Tiesto, Jason Derulo, Dani Martín, Nathy Peluso.

Sonrías Baixas (4-6 agosto, Bueu): Rels B, Sofía Gabanna, Jazzwoman, Kase O., Rayden, Ciudad Jara, Buhos, La M.O.D.A, Tanxungueiras, Arnau Griso, Eskorzo.

Reggeaton Beach Festival (13-14 agosto, Nigrán): Justin Quiles, Bryant Myers, Manuel Turizo, Chencho.

Cantabria

Reggeaton Beach Festival (31 julio, Santander): Nicky Jam, Myke Towers, Eladio Carrión.

Tenerife

Reggeaton Beach Festival (30 de julio): Anuel AA, Myke Towers, Jay Wheeler.

Gran Canaria

Granca Live Fest (8-9 julio): Marc Anthony, Residente y Camilo.

