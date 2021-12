La DGT te perseguirá con multas de hasta 1.000 € durante esta semana: cómo evitar las sanciones

La DGT (Dirección General de Tráfico) ha puesto en marcha desde este lunes y hasta el próximo 12 de diciembre una campaña de vigilancia en la que se llevarán a cabo más de 20.000 controles diarios de alcohol y otras drogas con motivo de los días festivos y las cenas navideñas. O lo que es lo mismo, si conduces en estos días festivos y bebes o tomas drogas, te expones a una multa que puede llegar hasta los 1.000 euros. Pero no es la única con la que tendrás que tener cuidado: la DGT también multará con 6.000 euros a todos aquellos que no cambien su carnet antes de enero o, con la nueva Ley de Tráfico aprobada, hasta con 500 euros por las 19 modificaciones que introducen casuísticas para la multa. Claro que, lo ideal, es no cometer ninguna infracción. De esta forma, salvaguardas tu seguridad y la del resto de conductores -y, además, te ahorras dinero-.



Según ha informado la DGT en un comunicado, el inicio de la campaña coincide con los días festivos de este puente y se prolongará hasta el domingo 12 de diciembre, por lo que estará operativa en las semanas previas a la Navidad, cuando se concentran la mayor parte de las cenas de empresa y reuniones de amigos.



Tráfico destaca la importancia de estas campañas y recuerda que en 2020 el alcohol se mantuvo como el segundo factor más concurrente en los accidentes mortales de tráfico, ya que estuvo presente en el 27 % de éstos, solo por detrás de las distracciones. Este porcentaje supone además un incremento de 2 puntos con respecto a las cifras de 2019.

Diferentes puntos de control

Por todo esto, tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como los de las Policías Locales de los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes a los que Tráfico ha invitado a sumarse a la campaña, establecerán a lo largo de esta semana diferentes puntos de control, en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día, con el objetivo de evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.



Según se desprende de la Memoria de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales en accidentes de tráfico, el pasado año del total de 597 conductores fallecidos en accidente de tráfico y sometidos a autopsia y análisis toxicológico, casi el 49 % de ellos arrojaron resultados positivos a alcohol, drogas o psicofármacos, 3 puntos más que en 2019.

Atascos este sábado en carreteras de Toledo y Cuenca por el puente de la Constitución

Las multas

La DGT establece multas de 500 euros para todos los conductores que den positivo por alcohol con una tasa de entre 0,25 mg/l y 0,50 mg/l, además de la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir. Si se superan los 0,50 mg/l, la sanción asciende a 1.000 euros y Tráfico procede a la retirada de seis puntos del permiso de conducir. En el caso de reincidir, la multa sigue siendo de 1.000 euro, pero en función de la tasa de alcohol, la Dirección General de Tráfico puede retirar hasta sies puntos.

Si se superan los 0,60 mg/l en aire espirado y 1,2 mg/l en sangre, la infracción pasa a ser considerada delito contra la seguridad vial. Así, la pena pasa a ser de entre tres y seis meses de prisión, multa de seis a 12 meses, y trabajos en beneficio de la comunidad de entre 30 y 90 días. Asimismo, el conductor no podrá coger un coche en los próximos cuatro años desde la infracción.

Si el conductor se niega a someterse a las pruebas se arriesga a ser sancionado con una pena de prisión de seis a 12 meses y a no poder conducir durante cuatro años.

De dar positivo por drogas, la multa sigue siendo de 1.000 euros con una pérdida de seis puntos en el carnet. Si se conduce bajo influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el conductor puede ser castigado con prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad entre 30 y 90 días, además de no poder conducir durante cuatro años.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan