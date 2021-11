Las empresas españolas hacen caja con la fiebre de los ingleses por el Nenuco: un 30% más en ventas

Increíbles, duraderos, capaces de transportar a las vacaciones en España. Así describen miles de usuarias en internet los aromas de los productos de limpieza españoles. El furor por friegasuelos, colonias, ambientadores y detergentes made in Spain se desató hace unos años en Reino Unido. Este es un negocio al alza que tiene unas cuantas empresas como protagonistas principales que, a su vez, ha hecho que florezcan las compras al por mayor por parte de pequeñas empresarias que han visto en la venta de estos una nueva vía de ingresos.

La tuitera @la_exquis compartía un hilo muy completo en Twitter en el que revelaba cómo la compra de productos de limpieza españoles se ha convertido en una fiebre en la isla con webs, cuentas de Instagram y puestos en mercadillos en Inglaterra, Gales y Escocia.

"Empecé a usar los productos a mediados de 2019. Los productos británicos no tienen la fragancia fresca y duradera que tienen los españoles”, explica a EL ESPAÑOL Rachel Bustin, bloguera de estilo de vida y familias, que por esa época ya dedicó un extenso post en su blog a hablar de los usos que le da a la colonia Nenuco y al friegasuelos concentrado rosa de Asevi, que con mucho entusiasmo etiqueta como su favorito.

Dos años después, Bustin asegura que sigue utilizando los productos de limpieza españoles “porque son perfectos para la casa y suponen una inyección de ánimo que me recuerdan a los días cálidos y soleados”.

En su opinión, los productos británicos “no tienen la fragancia fresca y duradera que tienen los españoles”. Bustin siente que lo que se encuentra en las estanterías de su supermercado habitual “no puede recrear la experiencia sensorial del olor cuando se limpia el suelo y después se entra en la habitación”.

Productos de higiene y limpieza en Reino Unido.

Al recorrer los pasillos de cualquier gran superficie en el país es posible encontrar una gran variedad de suavizantes con aromas como paraíso tropical, orquídea dorada o días de verano. Pero la situación cambia en la sección de friegasuelos, donde suele haber una única opción, en este caso, uno o dos productos con olor a cítricos. Tiene una explicación: la moqueta sigue cubriendo los suelos de muchos hogares y es más habitual encontrar talcos para refrescarla, o sprays para quitarle las manchas.

El crecimiento en las ventas de estos productos viene impulsado, principalmente, por las redes sociales. En Esparkle, un grupo de Facebook con más de 2.600 miembros en activo y coordinado por las londinenses Jean O’Brien y Leah Fitzgerald, salen a la venta kits con diferentes gamas de Las 3 Brujas, Asevi o Nenuco y sus clientas se reúnen varias veces al año en un pub al oeste de Londres en el que incluso hay sorteos de concentrados, limpiacristales y suavizantes.

Detrás de estas ventas a pequeña escala hay dos empresas que trabajan con volúmenes más grandes. Entre ellas destacan The Little Spanish Cleaning Company, fundada por Anna Winter en 2020, La Lucca, también fundada en 2020 por Victoria y David Riley y Lemon Fresh UK, cuya responsable, Annette Ashdown, comenzó “prácticamente por casualidad allá por 2016”, explica a EL ESPAÑOL.

Exportan Nenuco

“Iba de vacaciones a España y una amiga me encargó una colonia de Nenuco. Cuando a mi regreso otras amigas se enteraron, me reprocharon que no les hubiera traído a ellas, ¡pero yo no sabía que era algo tan popular!”, dice Ashdown desde su oficina en Essex.

Por medio de otro conocido trajo una primera partida con dos cajas que vendió a amigos y a través de las redes sociales. Desde su casa empezó a coordinar este negocio familiar en el que hizo una inversión inicial de 400 libras y con una cartera de solo cuatro productos.

La empresa ha ido creciendo hasta tener una base de 6.000 clientes minoristas fijos y 1.000 mayoristas. Hoy en día, Lemon Fresh UK tiene más de 300 productos a la venta en su página web que, en su mayoría, provienen de firmas españolas como Asevi, Brumol, Mayordomo, Heno de Pravia o Instituto Español.

Productos de limpieza en Reino Unido.

“Los productos británicos no se acercan a los españoles”, afirma Ashdown. La clave está en las fragancias, una de las herramientas comerciales más poderosas de las empresas que los fabrican.

Ricardo López es investigador del Laboratorio de Análisis del Aroma y Enología y profesor del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. En conversación con EL ESPAÑOL, López apunta que no hay tantas diferencias en los procesos químicos entre unos y otros, “pues al final, se rigen por el reglamento europeo REACH, relativo al registro de estos productos”.

Lo que hace que el friegasuelos de Asevi o el desinfectante de baño de Las 3 Brujas triunfen son los aromas, “que son como secretos de estado”, dice López.

Sobre el éxito de Nenuco en particular, el experto habla de una “cultura de los olores, que varía en cada país”. Al no ser fragancias que resultan familiares dentro del ámbito británico y al tener un componente social, en el momento en el que un aroma se convierte en una moda, su popularidad se dispara.

Los olores están muy asociados con las experiencias, en este caso a la de las vacaciones en la playa, y ese es un muy buen gancho para vender, explica López. “La tendencia de los aromas es más densa en climas más húmedos y fríos en comparación al clima español, que es más cálido, y por este motivo se fabrican esencias más frescas”, resume el investigador.

Las cifras, en todo caso, son un misterio. Desde el grupo Forquisa, responsable de la marca Las 3 Brujas, declinan facilitar la información relativa a las exportaciones porque “no consideran conveniente hacerlo”. Respecto al aumento de las ventas, la marca tampoco comparte ningún porcentaje.

Por su parte, Inma Ferrer, responsable de Marketing de Asevi, de Pons Químicas, sí apunta a un incremento de un 30% de las ventas hacia Reino Unido hasta septiembre de 2021 en comparación con septiembre de 2020.

Desde su planta en Jávea, la marca exporta a Marruecos, Portugal, Irak, Libia y los Emiratos Árabes. Ferrer confirma que el éxito de sus productos en el exterior reside en el “poder de fidelización de los perfumes, que son un elemento diferenciador”. Los principales distribuidores en Reino Unido de Asevi son los e-commerce La Lucca y Lemon Fresh, empresa pionera en la venta de productos de limpieza españoles y que ahora cuenta con una tienda física en Essex, al este de Inglaterra. Esta fue una de las apuestas de Annette Ashdown durante la pandemia, y no le salió mal. Al vender productos de limpieza, su negocio fue considerado esencial y no tuvo que permanecer cerrado durante los repetidos confinamientos por los que pasó Reino Unido.

La tienda, que está abierta al público, también sirve como escaparate para las minoristas que quieren empezar a vender estos productos. “En su mayoría son mujeres que tienen sus propios negocios, y no están afiliadas a Lemon Fresh UK. Yo siempre digo que a la hora de empezar en esta industria es mejor ir poco a poco, y por eso creo que es una ayuda mutua, los productos llegan a más sitios y ellas no pierden mucho al principio”.

Sobre si la venta de artículos de limpieza españoles es una burbuja, Ashdown comenta que hace unos cuatro años pensaba que esta podía explotar en algún momento, pero la empresaria dice que el crecimiento “ha sido fabuloso, y eso es por la calidad de lo que vendemos”.

