La DGT, a la caza de bicis y patinetes eléctricos que cometan esta infracción: multa de 200 euros

Las campañas que establece muy a menudo la Dirección General de Tráfico (DGT) no pretenden fastidiar a los conductores, sino todo lo contrario: les recuerda cómo se debe de actuar cuando se conduce por la vía pública para evitar los mayores accidentes posibles. Por eso, desde el pasado 25 de octubre hasta el próximo 7 de noviembre se ha puesto en marcha una campaña dirigida a las bicicletas y a los patinetes eléctricos, para recordar la normativa de circulación que les rige y les sensibiliza sobre la necesidad de proteger a los peatones. Se trata de una medida de prevención similar a la campaña de control de distracciones en la que el organismo empleó toda su flota de furgonetas blancas para evitar el uso del teléfono móvil.

El mensaje se dirige especialmente a los conductores de bicicletas y a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes eléctricos. Los usuarios de ambas clases de vehículos han cogido la mala costumbre de circular por las aceras, espacio exclusivo para desplazamientos a pie, según indica el reglamento vigente.

No es únicamente una campaña para advertir, sino para sancionar en el caso de no respetar la normativa. Por lo tanto, la DGT no quiere ni bicicletas ni patinetes que pongan en riesgo la vida de los peatones y se sancionará con una multa de 200 euros, considerándose infracción grave.

La campaña se anunció en el marco del VI Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, ha contado con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red de Ciudades que Caminan, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

La razón por la que se presta atención a este tipo de vehículos es la existencia de personas que no se sienten seguras al circular por la calle. Se calcula que en España hay más de 700.000 patinetes eléctricos que han generado en los últimos tres años 1.300 siniestros y 16 fallecidos.

Como complemento de esta campaña de la DGT que intensificará la vigilancia, se publicitará el eslogan elegido a través de soportes urbanos y autobuses.

Nueva normativa

Con el auge y crecimiento de los patinetes eléctricos, la DGT se vio obligada a establecer una nueva normativa que entró en vigor el pasado 2 de enero tras la reforma del reglamento de vehículos y reglamento de circulación.

Desde ese momento, se establecieron algunas indicaciones básicas, partiendo de considerarse vehículo a todos los patinetes, con todos sus efectos y normativas que eso conlleva.

Se prohíbe circular por las aceras, túneles, zonas peatonales y se limita la velocidad a un máximo de 25 km/h. De lo contrario, se consideraría infracción grave acarreando una sanción de 200 euros.

