Ibrahima plantó cara a los asesinos de Samuel: el senegalés quiere ser español y marinero

Samuel Luiz fue asesinado por una brutal paliza colectiva en la noche del 3 de julio en A Coruña. Esa madrugada, entre los ojos de curiosos y la desesperación de sus amigos más cercanos, una persona dio un paso al frente para enfrentarse a la jauría de agresores, entre siete y diez, borrachos y violentos. Su nombre: Ibrahima Shakur.

En la apoteosis de la golpiza, cuando los puños y las patadas caían sin cesar sobre Samuel, Ibrahima -o Ibra, como le conocen sus allegados- fue el único que no dudó en interponerse. Primero plantó cara a D., el más violento de los agresores y principal sospechoso del asesinato de Samuel, y le separó de la víctima. Luego, cuando éste volvió con sus amigos a rematar al joven, cubrió el cuerpo malherido de Samuel con el suyo propio para absorber los golpes e intentar salvarlo, aunque fue en vano.

En ese momento, Ibra fue asistido por Makate, también de origen senegalés, que durante ese segundo ataque intentó meterse en medio y separar al grupo de Samuel, que ya estaba en el suelo indefenso y gravemente herido. Cuando llegó la Policía, ambos habían desaparecido, temiendo que su situación irregular les ocasionara problemas con los agentes.

Sin papeles

Ibrahima Shakur tiene 35 años, pero lleva viviendo en A Coruña desde 2018. Pescador de profesión, sobrevive desde entonces vendiendo artículos en la calle, aunque se está preparando para trabajar como marinero y mantener un empleo digno y estable. Esa noche estaba de descanso.

Su futuro, decía, era incierto. A pesar de conocer la ciudad y llevar tres años en ella, nunca ha conseguido tener los papeles en regla, ni los de residencia ni los de trabajo. Lo mismo ocurre con Makate, y por eso abandonaron la escena del crimen y, en un principio, se negaron a declarar como testigos de la brutal agresión que acabó con la vida de Samuel. Tras varios días de dudas, ambos se presentaron en la comisaría de Lonzas alentados por las amigas del joven.

Ibrahima (c), rodeado de las amigas de Samuel. Cedida

Además de agradecerles su heroica intervención en la noche del suceso, el grupo de cercanos a Samuel ha insistido en cada declaración pública que han dado que tanto Ibra como Makate debían conseguir la nacionalidad y ordenar sus papeles, aunque fuera como pago por su actuación. Finalmente, el Gobierno decretó este martes que regularizará la situación de ambos.

En palabras del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, la carta blanca del Gobierno supone “un acto de reconocimiento [y] de derecho" para dos héroes que actuaron con "valentía y ejemplo" durante la pelea y que, días más tarde, aportaron un testimonio "clave" para la investigación. Aunque descartó facilitar más detalles sobre su situación personal, sí reconoció que "no tienen papeles ni la situación regularizada" en España, por lo que ese será el principal objetivo del Gobierno.

Tanto Ibra como Makate, a pesar de sus primeros recelos y reticencias a presentarse en las dependencias policiales, colaboraron con los agentes en las pesquisas y se jugaron su delicada situación en España con tal de ayudar a encontrar a los asesinos de Samuel. Sus declaraciones han ayudado a detener y poner a disposición de la justicia a los seis principales supuestos autores de la paliza mortal. La Delegación del Gobierno en Galicia ha enviado un informe a la Secretaría de Estado de Inmigración en el que se recoge la participación de ambos como una "intervención activa" durante la noche del crimen.

Seis detenidos de momento

La investigación de la Policía Nacional sigue abierta y en secreto de sumario, pero este diario ha podido confirmar de fuentes de la máxima solvencia que, a ojos de los implicados en el caso, no se descartan más detenciones a parte de las seis practicadas la semana pasada. No obstante, Miñones sí ha podido confirmar que los "principales supuestos autores"; es decir, los máximos implicados, ya han sido detenidos. Entre ellos hay dos menores de edad.

Dos de los detenidos por la muerte del joven y la novia de uno de ellos. E.E.

Las pesquisas continúan tomando declaración a los testigos de los hechos para esclarecer la implicación de cada uno de los agresores. De momento, tres de los detenidos varones se encuentran en prisión provisional, la chica en libertad provisional y los dos menores recluidos en un centro. Los seis son vecinos de A Coruña, amigos entre sí, y están investigados como autores de homicidio o asesinato, a determinar por la jueza.

Los investigadores también siguen investigando el móvil del homicidio y mantienen todas las hipótesis abiertas. Por lo pronto, los amigos de Samuel y los colectivos LGTBI sostienen que el crimen tuvo una motivación homófoba, ya que antes de matarle a golpes el principal agresor le llamó "maricón", una palabra que el grupo repitió a lo largo de la paliza. En otro extremo, los investigadores no han podido determinar esta motivación y, aunque no la descartan, sus indicios apuntan que no hubo delito de odio en el asesinato.

El reencuentro

Lina, una de las amigas más cercanas de Samuel, ha publicado en su cuenta de Tik Tok el reencuentro de algunos de sus allegados (ataviados con camisetas con el rostro de su amigo y un hashtag que pide justicia) con Ibrahima, al que definen como "la única persona que intentó ayudar a Samuel y que es un ejemplo de amor y compasión para todos".

"Dar las gracias a este chico humilde, lleno de pena y tristeza de tener que vivir lo mismo y tener la valentía de ayudar a Samuel", dice el texto que acompaña al vídeo.

Asimismo, varias personas que aparecen en las imágenes (entre ellos Jefferton Ferreira, amigo de la familia que subió el primer vídeo del reencuentro) se abrazan con él. El cámara, emocionado, comenta que "existen dos tipos de personas en el mundo, las buenas y las malas" además de que sostienen que "se debe juzgar a las personas por su bondad".